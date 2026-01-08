Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Hàm Thuận tạo nền tảng cho phát triển bền vững Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, Đảng ủy xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) từng bước xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được Hàm Thuận xác định là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chủ động đổi mới trong lãnh đạo, điều hành

Năm 2026 là năm đầu tiên Đảng ủy xã Hàm Thuận triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là thời điểm địa phương đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính; tập trung cho nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; sắp xếp lại thôn, hợp nhất các trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khối lượng công việc lớn nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định rõ phương châm chủ động ngay từ đầu, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Mỗi nhiệm vụ đều được phân công cụ thể, gắn trách nhiệm với từng cá nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai.

Nhờ sự chủ động đó, bộ máy của xã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Một trong những điểm nhấn ở Đảng bộ Hàm Thuận là phương thức lãnh đạo hướng mạnh về cơ sở.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách trực tiếp các chi bộ, đảng bộ, thường xuyên dự sinh hoạt, nắm bắt tình hình địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đảng ủy xã Hàm Thuận tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàm Thuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Song hành với đó, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của người dân. Đến nay, toàn xã đã đăng ký thực hiện 27 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần lan tỏa nhiều cách làm hiệu quả từ cơ sở.

“ Công tác xây dựng Đảng luôn được xã Hàm Thuận xác định là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Khi tổ chức Đảng vững mạnh, đội ngũ cán bộ đồng lòng thì việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ thuận lợi hơn, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hàm Thuận

Từ nền tảng đó, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã tập trung triển khai 14 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch như giải quyết việc làm, giao quân, tỷ lệ thu gom chất thải rắn khu vực nông thôn, huy động trẻ đến trường; các chỉ tiêu còn lại đều được xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể để phấn đấu hoàn thành trong năm.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn vị trí việc làm, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, ứng dụng nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh từ cơ sở

Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm củng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Quy hoạch chung xã Hàm Thuận

Ngay sau khi triển khai mô hình tổ chức mới, địa phương đã hoàn thành việc rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo đúng quy định; xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; kịp thời bổ sung nhân sự còn thiếu, điều chỉnh phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang (thứ 5 từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo xã Hàm Thuận trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Quẻ, chi bộ thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận

Tổ chức cơ sở đảng cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đồng bộ. Nâng cấp từ chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở đối với Đảng bộ Các cơ quan Đảng xã, Đảng bộ UBND xã và Đảng bộ Công an xã. Chi bộ Trạm Y tế xã được thành lập mới. Nhiều chi bộ thôn, trường học được đổi tên, sắp xếp phù hợp với mô hình tổ chức sau sáp nhập. Việc kiện toàn tổ chức góp phần bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị diễn ra thông suốt, liên tục.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm theo hướng chú trọng chất lượng. Các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động tạo nguồn từ đoàn viên, hội viên ưu tú, lực lượng trẻ ở cơ sở và Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch (ngoài cùng bên phải), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hàm Thuận đến thăm, tặng quà gia đình chính sách

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên với trọng tâm là phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, toàn Đảng bộ không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai công tác bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, Hàm Thuận đã hoàn thành thành lập 3 đảng bộ cơ sở trực thuộc và 1 chi bộ mới; sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp sau sáp nhập; kết nạp 33 đảng viên mới, hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; triển khai Sổ tay đảng viên điện tử. Thành lập 2 đoàn kiểm tra, triển khai kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên; 1 đoàn giám sát đối với 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Cánh đồng lúa ở xã Hàm Thuận

Với quyết tâm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy xã Hàm Thuận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và hướng mạnh về cơ sở.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Hàm Thuận ngày càng giàu đẹp.