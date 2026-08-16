Thể thao 360 Dáng dấp Nhà Vua Nhà đương kim vô địch ASEAN Cup - Việt Nam đã thể hiện dáng dấp nhà vua tại giải đấu năm nay, khi nhẹ nhàng vượt qua Malaysia với tỉ số 2-0, trong trận bán kết lượt đi, dù phải thi đấu trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ ổn định trên hành trình bảo vệ chức vô địch, khi bất bại tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với 3 chiến thắng trước Timor-Leste, Indonesia, Campuchia và hòa Singapore. Theo đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành 10 điểm để bước vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Trước trận bán kết lượt đi với Malaysia, Việt Nam được đánh giá cao hơn chủ nhà. Tuy nhiên, các "Chiến binh Sao Vàng" của chúng ta không được phép chủ quan trước một Malaysia có hàng phòng ngự chắc chắn, và những pha phản công với tốc độ của các cầu thủ tấn công, đặc biệt là lợi thế sân nhà. Dù vậy, mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik là kiểm soát tốt trận đấu, hạn chế sai lầm và tìm kiếm một kết quả có lợi trước trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình. Và với lực lượng đồng đều ở mọi tuyến, cũng như phong độ khá ổn định, cùng với sự tỏa sáng đúng thời điểm của Xuân Son, tuyển Việt Nam đã chiếm lợi thế rất lớn khi kết thúc trận lượt đi trên sân khách với chiến thắng 2-0.

Ở chiều ngược lại, Malaysia mất hàng loạt trụ cột trước màn thư hùng với tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, tiền vệ Wan Kuzain phải trở về CLB Sporting JAX (Mỹ), trong khi các cầu thủ rất quan trọng như Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman, Aliff Haiqal Lau… để ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương. Trong bối cảnh thiếu tới hơn một nửa đội hình chính, Malaysia chỉ biết trông chờ vào lợi thế sân nhà, cùng tài cầm quân của HLV Tan Cheng Hoe, để hướng tới một kết quả tích cực trước tuyển Việt Nam. Trên thực tế, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu lối chơi đầy kỷ luật, có khả năng tấn công biên rất nguy hiểm. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn như Việt Nam, Malaysia chắc chắn phải chọn chiến thuật phòng ngự số đông, trước hết phải bảo đảm an toàn cho khung thành, sau đó mới tính tới việc chớp thời cơ tung đòn kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của các ngôi sao Việt Nam, những “Chú hổ Mã Lai” đã chịu thất bại tâm phục khẩu phục.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả 2 đội nhập cuộc rất thận trọng, bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở giữa sân trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, mà không có một tình huống nguy hiểm thực sự nào được tạo ra. Tưởng như hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng, thì cái tên luôn ám ảnh hàng phòng ngự của Malaysia đã lên tiếng ở phút bù giờ thứ 5. Đó chính là Xuân Son, với cú bay người đánh đầu không thể cản phá, tiền đạo mang áo số 12 đã giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0, trước khi kết thúc hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi so với hiệp 1. Tuy nhiên, các "Chiến binh Sao Vàng" vẫn là người tạo nên khác biệt. Bởi đến phút 86, chúng ta cũng đã tìm được bàn thứ 2, khi Quang Hải thực hiện đường chuyền vào vùng cấm địa, và Faris Danish trong nỗ lực ngăn chặn đã vô tình dứt điểm về lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Ghani vì bóng đi quá khó. Giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế cực lớn khi đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Hành trình bảo vệ ngôi vương của tuyển Việt Nam đang dần được hiện thực hóa sau từng trận đấu.