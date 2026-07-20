Nông nghiệp - Nông thôn Đăng Đừng khởi sắc từ những mùa cà phê Không còn hình ảnh một buôn làng nghèo khó, heo hút giữa đại ngàn năm nào, hôm nay, con đường dẫn vào buôn Đăng Đừng (phường 2 Bảo Lộc) đã được trải nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua những sườn đồi xanh mướt. 2 bên đường là những ngôi nhà khang trang, minh chứng cho sự đổi thay rõ nét của buôn làng, nơi đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Ông K’Lít cùng cháu gái bên 2 chiếc máy cày trong nhà ông

Khi máy móc hỗ trợ sức người

Đưa chiếc máy cày vào sân, ông K’Lít (SN 1970), ở buôn Đăng Đừng, thôn 6 - Đạ Tồn, phường 2 Bảo Lộc, nhẹ nhàng bước xuống xe, kiểm tra lại bánh rồi dỡ từng bó cây cà phê khô từ rơ-moóc phía sau đưa vào nhà. “Đây là những cây cà phê già cỗi trên rẫy, gia đình cắt bỏ để tái canh. Sau khi phơi khô tại vườn, tôi chở về làm củi đun”, ông K’Lít chia sẻ.

Gia đình ông hiện canh tác hơn 1 ha cà phê trên triền đồi cách nhà khá xa. Những năm gần đây, ông từng bước thay thế diện tích cà phê già cỗi bằng các giống mới theo hướng dẫn của ngành khuyến nông, cho năng suất và hiệu quả cao hơn.

Nếu trước đây, số củi này phải chở từng chuyến bằng xe máy thì nay, nhờ đầu tư 2 chiếc máy cày, việc vận chuyển nông sản và vật tư từ rẫy về nhà đã thuận tiện, đỡ nhiều công sức. “Cũng nhờ giá cà phê duy trì ở mức cao nên mấy năm gần đây, gia đình tôi mới mua được 2 chiếc máy cày này”, ông K’Lít tươi cười. 2 chiếc máy cày trị giá hơn 100 triệu đồng giúp gia đình ông thuận tiện hơn trong việc cày đất, vận chuyển phân bón, cà phê và nông sản. Với hơn 1 ha cà phê, mỗi năm thu nhập của gia đình ông khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Đi một vòng buôn Đăng Đừng trong buổi sáng, chúng tôi dễ dàng bắt gặp nhiều gia đình đã sắm máy cày phục vụ sản xuất. Gia đình ông K’Brơi (SN 1979) cũng vừa đầu tư một chiếc máy cày mới sau nhiều năm gắn bó với hơn 1 ha cà phê. “Trước đây đường vào rẫy là đường đất, dốc nên mỗi mùa thu hoạch vận chuyển cà phê rất vất vả. Giờ có máy cày, sáng chở cả nhà vào rẫy làm việc, chiều chở cà phê và người về, mọi thứ đều thuận lợi hơn nhiều”, ông K’Brơi cho biết.

Buôn làng khởi sắc

Phường 2 Bảo Lộc mới hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phường 2 (cũ) và xã Đam Bri của TP Bảo Lộc (cũ) cùng xã Lộc Tân của huyện Bảo Lâm cũ. Chính nhờ sáp nhập 2 xã có diện tích tự nhiên lớn, phường 2 Bảo Lộc hiện có diện tích đất tự nhiên trên 176,72 km2, là phường có diện tích lớn của khu vực đô thị Bảo Lộc với điểm du lịch thác Đamb’ri nổi tiếng.

Theo UBND phường 2 Bảo Lộc, địa phương hiện có 44 tổ dân phố, trong đó có 4 tổ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, gồm buôn Đăng Đừng nằm phía sau thác Đamb’ri. Toàn phường có hơn 12.170 hộ với trên 49.560 nhân khẩu; trong đó đồng bào DTTS khoảng 2.350 hộ với hơn 6.050 nhân khẩu.

Theo ông Nguyễn Văn Sen - Phó Chủ tịch UBND phường 2 Bảo Lộc, hiện toàn phường còn khoảng 20 hộ nghèo, trong đó có 15 hộ là đồng bào DTTS; 42 hộ cận nghèo, trong đó 38 hộ là đồng bào DTTS. So với những năm trước, tỷ lệ hộ nghèo DTTS đã giảm đáng kể, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 2 Bảo Lộc

Ông Sen cho biết, những năm gần đây, giá cà phê và nhiều loại cây ăn trái duy trì ở mức cao, cùng với hệ thống giao thông, trường học được đầu tư đồng bộ đã tạo động lực giúp đời sống người dân, nhất là đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Nhà cửa khang trang hơn, thu nhập được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh.

Không chỉ phát triển sản xuất, nhiều hộ dân ở buôn Đăng Đừng còn tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng để tăng thêm thu nhập. Hiện có khoảng 180 hộ trong buôn được chia thành 2 tổ, quản lý hơn 1.146 ha rừng. Mỗi quý, mỗi hộ được chi trả khoảng 1,5 triệu đồng từ chính sách bảo vệ rừng.