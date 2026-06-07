Chính trị Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026 Sáng 6/7, Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, bảo đảm hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội diễn ra ổn định, thông suốt. Hiện toàn Đảng bộ có 404 đảng viên, trong đó có 393 đảng viên chính thức.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tổ chức 8 hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận và quy định mới của Trung ương, của tỉnh; duy trì nền nếp sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với các ngày lễ lớn. Toàn bộ đảng viên và 95% quần chúng được học tập, quán triệt các văn bản của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả các hoạt động của Đảng ủy 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm

Ở lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới, bám sát các chủ trương của Đảng và yêu cầu phát triển địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã tổng hợp hơn 2.500 ý kiến, kiến nghị của người dân gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ trì 2 cuộc giám sát chuyên đề; cấp xã thực hiện 196 cuộc giám sát và 33 hội nghị phản biện xã hội.

Hệ thống Mặt trận tham gia góp ý 226 dự thảo văn bản và phối hợp tổ chức 22 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 1.701 lượt đại biểu nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giảm nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình như: Khu dân cư xanh, Khu dân cư không rác thải nhựa, Thôn thông minh... được nhân rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện toàn Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh có 404 đảng viên, trong đó có 393 đảng viên chính thức

Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận. Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, sử dụng chữ ký số và các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành cũng như tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phong trào "Bình dân học vụ số" cũng được triển khai rộng khắp. Các cấp bộ Đoàn tổ chức 74 lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 4.000 đoàn viên và 68 lớp hướng dẫn kỹ năng số cơ bản cho trên 5.100 người dân, góp phần nâng cao năng lực số trong cộng đồng.

Đại diện Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu niên trình bày chuyên đề tại hội nghị

Công tác xây dựng tổ chức Đảng tiếp tục được củng cố với việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và thành lập thêm các chi bộ sau sắp xếp tổ chức.

Tại hội nghị, các chi bộ đã trình bày nhiều chuyên đề cũng như thảo luận chia sẻ những khó khăn, thuận lợi để hội nghị tiếp thu, đề ra phương hướng hoạt động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Lãnh đạo Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Triều cũng yêu cầu các cấp ủy, chi bộ trực thuộc nghiêm túc rà soát những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể để tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, chăm lo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.