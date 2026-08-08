46' Charlotte tung L. Abada vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Charlotte quyết định có sự thay đổi nhân sự khi L. Abada được tung vào sân thay thế cho B. Bronico. Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0 và Charlotte bị đối thủ lấn lướt về thời lượng kiểm soát bóng (40% - 60%), sự xuất hiện của L. Abada được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra làn gió mới trên hàng công.