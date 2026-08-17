45+2' L. Abubakar mở tỷ số cho FC Dallas ở phút bù giờ

Đúng vào phút 45+2', L. Abubakar tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho FC Dallas. Dù chỉ kiểm soát bóng 39%, đội khách mới là những người vượt trội về số lần dứt điểm (1-7) trong hiệp một. Nếu giữ tỷ số này, FC Dallas sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.