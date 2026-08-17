Đánh bại Austin 2-1, FC Dallas chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS
Giành chiến thắng 2-1 trước Austin ngay tại Q2 Stadium ở vòng 19 MLS, FC Dallas chính thức giành vé vào vòng 1/16, trong khi đội chủ nhà tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 14 và chưa thể chốt suất đi tiếp.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Austin tiếp đón FC Dallas.
- 12'FC Dallas nhỉnh hơn trong 12 phút đầu
Nhập cuộc chủ động sau 12 phút thi đấu, FC Dallas đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (46% - 54%) và tạo ra sức ép ban đầu lên phần sân của Austin. Đội khách đã có chỉ số dứt điểm 0 - 2 nghiêng về mình, dù chưa bên nào dứt điểm trúng đích (0 - 0) để mở tỷ số.
- 25'FC Dallas lấn lướt ở chỉ số dứt điểm
Dù cầm bóng nhỉnh hơn với 53% - 47% sau 25 phút thi đấu, Austin lại tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công. Ở chiều ngược lại, FC Dallas tạo ra thế trận lấn lướt rõ rệt khi áp đảo về số lần dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 1) cùng 0 - 2 quả phạt góc.
- 33'Ramiro nhận thẻ vàng ở phút 33
Phút 33, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ramiro bên phía FC Dallas. Cầu thủ này cần thi đấu cẩn trọng hơn trong các pha tranh chấp tiếp theo trên sân Q2 Stadium để tránh gây rắc rối cho đội nhà.
- 35'M. Djordjevic nhận thẻ vàng ở phút 35
Phút 35, M. Djordjevic bên phía Austin phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn khi ở phút 33 trước đó, Ramiro bên phía FC Dallas cũng đã phải nhận thẻ vàng trong thế trận giằng co có tỷ số 0-0.
- 37'FC Dallas áp đảo về số lần dứt điểm
Tính đến phút 37, Austin dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46% nhưng lại lép vế rõ rệt trước các đợt phản công của FC Dallas. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn hẳn khi sở hữu số lần dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 1 - 2), dẫu vậy tỷ số trên sân vẫn đang dừng ở kết quả 0 - 0.
- 45+2'L. Abubakar mở tỷ số cho FC Dallas ở phút bù giờ
Đúng vào phút 45+2', L. Abubakar tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho FC Dallas. Dù chỉ kiểm soát bóng 39%, đội khách mới là những người vượt trội về số lần dứt điểm (1-7) trong hiệp một. Nếu giữ tỷ số này, FC Dallas sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Austin tung P. Placheta vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Austin quyết định thay đổi nhân sự khi tung P. Placheta vào sân thế chỗ I. Sanchez. Đang bị dẫn 0-1 và thi đấu bế tắc trong hiệp một khi chỉ có 1 cú dứt điểm, đội chủ nhà buộc phải sớm điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
- 46'Austin thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Austin có sự thay đổi nhân sự khi F. Torres được tung vào sân thay cho J. Rosales. Đội chủ nhà cần làn gió mới để cải thiện thế trận sau khi bị FC Dallas dẫn trước 0-1 trong hiệp một.
- 49'FC Dallas áp đảo cơ hội dù cầm bóng ít hơn
Bước sang phút 49, dù Austin nắm 61% - 39% thời lượng kiểm soát bóng, FC Dallas mới là đội tạo ra thế trận sắc bén hơn hẳn. Đội khách đang tạm dẫn 0 - 1 và áp đảo hoàn toàn về chỉ số dứt điểm với 1 - 10 (trúng đích 1 - 4) cùng 0 - 3 phạt góc.
- 57'E. Torres san bằng tỷ số 1-1 cho Austin
Phút 57, E. Torres dứt điểm thành công mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Austin. Pha lập công quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi để FC Dallas dẫn trước ở cuối hiệp một.
- 60'B. Kamungo nhận thẻ vàng ở phút 60
Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng phạt B. Kamungo bên phía FC Dallas. Trận đấu trên sân Q2 Stadium đang trở nên căng thẳng hơn sau khi Austin quân bình tỷ số 1-1, buộc đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn.
- 61'FC Dallas nguy hiểm hơn dù Austin kiểm soát bóng
Bước sang phút 61, Austin đang chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng 62% - 38% nhưng tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đối phương. Ở chiều ngược lại, FC Dallas thi đấu đầy hiệu quả khi vượt trội về số lần dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 3 - 5), tạo ra nhiều sóng gió hơn dù tỷ số vẫn đang là 1 - 1.
- 63'Thẻ vàng cho J. Valiente, FC Dallas liên tiếp nhận án phạt
Phút 63, trọng tài tiếp tục rút thẻ vàng cảnh cáo J. Valiente bên phía FC Dallas. Chỉ 3 phút sau khi B. Kamungo dính thẻ phạt, đội khách lại có thêm cầu thủ nhận án phạt trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1.
- 63'Austin thay nhân sự: Z. Kolmanic vào thế chỗ J. Gallagher
Phút 63, Austin thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Z. Kolmanic được tung vào sân thay thế cho J. Gallagher. Đội chủ nhà vừa tìm được bàn gỡ 1-1 trước FC Dallas và đang nỗ lực cải thiện thế trận dứt điểm khi tạm bị đối thủ dẫn 4-11 về số lần sút bóng.
- 63'Austin điều chỉnh hàng công: B. Vazquez vào sân
Phút 63, chủ nhà Austin quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Vazquez được tung vào sân thay cho C. Ramirez. Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 trước FC Dallas, đội chủ sân Q2 Stadium kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp họ duy trì sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 68'O. Svatok nhận thẻ vàng ở phút 68
Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo O. Svatok bên phía Austin. Trận đấu giữa Austin và FC Dallas đang diễn ra vô cùng quyết liệt khi hai đội liên tục va chạm và duy trì thế giằng co với tỷ số 1-1.
- 70'FC Dallas làm mới hàng công ở phút 70
Phút 70, FC Dallas quyết định đưa L. Farrington vào sân thay cho S. Moreno. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép lên hàng thủ Austin trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 73'P. Musa lập công, FC Dallas tái lập thế dẫn bàn
Phút 73, P. Musa tỏa sáng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 1-2 cho FC Dallas. Sự hiệu quả trong các đợt hãm thành đã giúp đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước Austin trong hiệp hai.
- 73'FC Dallas sắc bén hơn trong các đợt hãm thành
Bước sang phút 73, dù Austin nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 61% - 39%, FC Dallas mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 3 - 5), buộc hàng thủ chủ nhà phải vất vả chống đỡ với 4 - 2 lần cứu thua để giữ tỷ số 1 - 1.
- 79'FC Dallas điều chỉnh nhân sự, Kaick thế chỗ Ramiro
Phút 79, FC Dallas thực hiện sự thay đổi người khi Kaick được tung vào sân thế chỗ Ramiro. Đang nắm lợi thế 1-2 trên sân khách, sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn gia cố tuyến giữa, giúp FC Dallas bảo vệ thành quả và giành vé vào vòng 1/16 nếu giữ được tỷ số này.
- 83'Austin điều chỉnh nhân sự, J. Nelson thế chỗ Guilherme Biro
Phút 83, đội chủ nhà Austin quyết định tung J. Nelson vào sân để thay thế cho Guilherme Biro. Trong thế đang bị FC Dallas dẫn 1-2, ban huấn luyện Austin nỗ lực làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.
- 83'Thẻ vàng cho O. Urhoghide bên phía FC Dallas
Phút 83, O. Urhoghide bên phía FC Dallas phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang căng sức bảo toàn lợi thế tỷ số 1-2 trong những phút thi đấu cuối trận. Nếu giữ tỷ số này, FC Dallas sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.
- 85'FC Dallas đưa C. Holstad vào sân ở phút 85
Phút 85, FC Dallas có sự thay đổi người khi C. Holstad được tung vào sân thế chỗ J. Valiente – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 63. Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 1-2, bởi nếu giữ tỷ số này, họ sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.
- 85'FC Dallas rút P. Musa rời sân ở phút 85
Phút 85, FC Dallas điều chỉnh nhân sự khi R. Binyamin được tung vào sân thay thế P. Musa. Đội khách đang nỗ lực củng cố đội hình trong những phút cuối nhằm bảo toàn lợi thế với tỷ số 1-2.
- 85'FC Dallas lấn lướt về số cơ hội dù Austin giữ bóng
Tiến về những phút cuối trận, Austin nỗ lực kiểm soát bóng 61% - 39% nhưng tỏ ra thiếu hiệu quả trong các đợt hãm thành. Trái lại, FC Dallas chơi phản công đầy sắc bén khi vượt trội về số lần dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 3 - 5) để tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 1 - 2.
- 90+9'M. Uzuni nhận thẻ vàng ở phút bù giờ 90+9
Phút 90+9', M. Uzuni bên phía Austin phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm ở những giây bù giờ cuối trận. Sự ức chế ngày càng tăng lên với đội chủ nhà khi họ vẫn bị FC Dallas dẫn 1-2 trong nỗ lực muộn màng tìm kiếm bàn gỡ.
- KTKết thúc: Austin 1-2 FC Dallas
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 09:45 17/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Austin và FC Dallas tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 07:30 ngày 17/08/2026 trên sân vận động Q2 Stadium. Đây là cuộc chạm trán nhận được nhiều sự chú ý khi hai đội bóng đang nắm giữ những vị trí tương đối chênh lệch trên bảng xếp hạng.
Tương quan vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng MLS
Bên phía đội khách, FC Dallas đang thể hiện phong độ thi đấu nhỉnh hơn ở mùa giải năm nay. Họ hiện đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng MLS với 27 điểm tích lũy được. Việc duy trì vị trí trong tốp đầu giúp đội bóng này sở hữu tâm lý vô cùng vững vàng trước chuyến làm khách sắp tới.
Ở chiều ngược lại, Austin đang trải qua một giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Đội chủ sân Q2 Stadium hiện xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Với khoảng cách 10 điểm ít hơn so với FC Dallas, Austin chịu không ít áp lực khi bước vào cuộc so tài này.
Đánh giá thế trận tại sân vận động Q2 Stadium
Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Q2 Stadium là điểm tựa quan trọng nhất đối với Austin. Lợi thế khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực để họ tổ chức lối chơi chặt chẽ nhằm bù đắp sự chênh lệch về thứ hạng so với đối thủ.
Trong khi đó, FC Dallas với tư cách là đội xếp ở vị trí thứ 7 sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sự vượt trội về điểm số mang lại cho đội khách nhiều phương án tiếp cận trận đấu linh hoạt hơn, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ phía đội chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)