Đánh bại Austria Vienna 2-0, SC Braga giành vé đi tiếp tại Europa Conference League Vượt qua Austria Vienna với tỷ số 2-0 trên sân Estádio Municipal de Braga nhờ các bàn thắng của Victor và Rodrigues, SC Braga chính thức giành vé vào vòng trong tại Playoff UEFA Europa Conference League, trong khi đối thủ chính thức bị loại.

SC Braga 2 - 0 Austria Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Austria Vienna.

24' P. Victor mở tỷ số cho SC Braga trên chấm 11m Phút 24, P. Victor thực hiện thành công quả phạt đền để đưa SC Braga vượt lên dẫn 1-0 trước Austria Vienna. Bàn thắng mở tỷ số quan trọng giúp đại diện Bồ Đào Nha chiếm lợi thế sớm trong cuộc đối đầu tại vòng playoff UEFA Europa Conference League.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' SC Braga áp đảo hoàn toàn Austria Vienna Bước sang phút 48, SC Braga tiếp tục kiểm soát cuộc chơi khi sở hữu 66% - 34% thời lượng giữ bóng. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với 10 - 2 lần dứt điểm (3 - 0 trúng đích) và hưởng 4 - 1 quả phạt góc. Nắm lợi thế dẫn 1 - 0, Braga đang tạo ra áp lực cực lớn khiến Austria Vienna hoàn toàn chịu trận.

59' Austria Vienna tung D. Nnodim vào sân thay J. Handl Phút 59, Austria Vienna quyết định thực hiện sự thay đổi người khi D. Nnodim được tung vào sân thay thế cho J. Handl . Trong thế đang bị SC Braga dẫn trước 1-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm cải thiện thế trận.

59' Austria Vienna thay người, nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 59, Austria Vienna có sự thay đổi nhân sự khi S. Saljic được tung vào sân thay thế cho J. Hettwer . Trong thế bị SC Braga dẫn 1-0, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong lối chơi.

60' SC Braga áp đảo, Austria Vienna chịu trận Bước sang phút 60, SC Braga tiếp tục duy trì thế chủ động vượt trội khi nắm 66% - 34% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà dồn ép liên tục với 10 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 0) và vượt trội ở chỉ số phạt góc 4 - 1, khiến Austria Vienna gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

68' SC Braga điều chỉnh nhân sự: D. Rodrigues vào sân Phút 68, SC Braga thực hiện sự thay đổi người khi D. Rodrigues vào sân thay thế cho F. Navarro . Đội chủ nhà đang nỗ lực củng cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế 1-0 trước Austria Vienna.

72' F. Wustinger vào sân, Austria Vienna nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 72, Austria Vienna đưa F. Wustinger vào sân thế chỗ P. Maybach . Đang bị SC Braga dẫn trước 1-0, đội khách cần làn gió mới trên sân để hy vọng xoay chuyển thế trận trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

72' Austria Vienna thay người tìm kiếm bàn gỡ Phút 72, Austria Vienna quyết định làm mới tuyến trên khi tung K. Boateng vào sân thay thế cho J. Eggestein . Trong thế bị SC Braga dẫn 1-0, đội khách rất cần sự đột biến từ những nhân tố mới để cải thiện khả năng tấn công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

72' SC Braga làm chủ cuộc chơi trước Austria Vienna Bước sang phút 72, SC Braga tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi kiểm soát bóng 62% - 38% và áp đảo về số cú dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 1). Ngược lại, Austria Vienna gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và đã có tới 6 - 14 lần phạm lỗi nhằm ngăn cản đối thủ. Tỷ số 1 - 0 vẫn giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế một cách chủ động.

75' SC Braga tung G. Martinez vào sân ở phút 75 Phút 75, SC Braga thực hiện sự thay đổi người khi G. Martinez được tung vào sân thay thế cho Gabriel Silva . Nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng thế trận lấn lướt, sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà bổ sung năng lượng cho hàng công trong 15 phút cuối trận.

75' SC Braga làm mới tuyến giữa ở phút 75 Phút 75, SC Braga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút D. E. Tiknaz rời sân để nhường chỗ cho M. Dorgeles . Đội chủ nhà đưa ra sự điều chỉnh nhằm duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn 1-0.

76' Thẻ vàng cho G. Martinez bên phía SC Braga Phút 76, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo G. Martinez bên phía SC Braga sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang dẫn 1-0 nhưng khoảng cách vẫn mong manh, các cầu thủ SC Braga cần giữ sự tập trung và cái đầu lạnh ở những phút cuối trận.

81' M. Schablas vào sân: Austria Vienna nỗ lực tìm bàn gỡ Phút 81, Austria Vienna quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung M. Schablas vào sân thay cho V. Markovic . Trong bối cảnh đang bị SC Braga dẫn 1-0, đội khách buộc phải nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối trận.

83' P. Victor sút hỏng phạt đền đầy tiếc nuối Phút 83, SC Braga đứng trước cơ hội rất lớn trên chấm 11m nhưng P. Victor lại thực hiện không thành công. Bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt dù áp đảo về số cú dứt điểm (11-4) so với Austria Vienna, đội chủ nhà đành phải hài lòng với tỷ số 1-0 hiện tại trong những phút thi đấu cuối cùng.

84' SC Braga gia tăng sức ép những phút cuối Tiến về những phút cuối ở phút 84, SC Braga vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 1), khiến Austria Vienna phải căng mình chống đỡ trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 1-0.

87' P. Victor nhận thẻ vàng ở cuối trận Phút 87, P. Victor bên phía SC Braga đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh trận đấu trôi về những phút cuối và SC Braga đang bảo vệ lợi thế 1-0, đội chủ nhà bắt đầu phải chơi quyết liệt hơn để ngăn chặn nỗ lực gỡ hòa của đối thủ.

88' D. Rodrigues nhân đôi cách biệt cho SC Braga Phút 88, từ đường kiến tạo của M. Dorgeles , D. Rodrigues dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho SC Braga. Bàn thắng muộn giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt và củng cố thế trận áp đảo trước Austria Vienna.

90' SC Braga tung Travassos vào sân ở phút 90 Phút 90, SC Braga thực hiện sự thay đổi người khi Travassos vào sân thế chỗ P. Victor . Sau khi P. Victor vừa nhận thẻ vàng ở phút 87 và đội nhà đã tạo khoảng cách 2-0, quyết định rút anh ra nghỉ giúp SC Braga gia cố sự chắc chắn trong những phút thi đấu cuối cùng.

90' SC Braga củng cố đội hình ở phút 90 Ở phút 90, SC Braga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sergio Barcia được tung vào sân thay thế cho Vitor Carvalho . Đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm giữ vững thế trận ngay sau khi nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 88.

KT Kết thúc: SC Braga 2-0 Austria Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 21/08/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens Austria Vienna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stephan Helm 31 Bernardo Fontes 2 Victor Gómez 14 Gustaf Lagerbielke 6 Vítor Carvalho 44 Adrian Bajrami 8 João Moutinho 34 Demir Ege Tıknaz 23 Denis Huseinbašić 10 Pau Víctor 9 Fran Navarro 11 Gabriel Silva 1 Samuel Sahin-Radlinger 26 Reinhold Ranftl 46 Johannes Handl 15 Aleksandar Dragović 3 Buhari Ibrahim 17 Lee Tae-seok 6 Philipp Maybach 7 Vasilije Markovic 30 Manfred Fischer 19 Johannes Eggestein 20 Julian Hettwer Dự bị SC Braga 78 Joao Carvalho 12 Tiago Sá 22 Sergio Barcia 53 Jonatás Noro 7 Diogo Travassos 37 Adrian Leon Barišić 87 João Trovisco 50 Diego Rodrigues 20 Mario Dorgeles Austria Vienna 99 Mirko Kos 13 Lukas Wedl 4 Jonas Feddersen 40 Daniel Nnodim 21 Matteo Schablas 74 Hasan Deshishku 22 Florian Wustinger 16 Lee Kang-hee 47 Abdoulaye Kante Cập nhật đội hình lúc 02:01 21/08/2026

SC Braga Thống kê Austria Vienna 60% Kiểm soát bóng 40% 14 Dứt điểm 4 5 Trúng đích 1 5 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 18 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Diego Rodrigues SC Braga 1 bàn Pau Víctor SC Braga 1 bàn Mario Dorgeles SC Braga 1 kiến tạo · điểm 7 Gabriel Silva SC Braga Điểm 7.9 Demir Ege Tıknaz SC Braga Điểm 7.5 Vítor Carvalho SC Braga Điểm 7.3

02h00 ngày 21/08/2026 - Vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League

Trận đấu giữa SC Braga và Austria Vienna diễn ra lúc 02h00 ngày 21/08/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào cuộc quyết đấu tại UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sống còn đối với cả đại diện Bồ Đào Nha lẫn đối thủ đến từ Áo.

Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

Cuộc đối đầu này được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc không có cơ hội sửa sai hay tính toán đường dài như ở giai đoạn vòng bảng. Đội chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức chia tay đấu trường châu Âu mùa này.

Bởi tính chất khắc nghiệt của cuộc đua knock-out, áp lực tâm lý dành cho cả SC Braga và Austria Vienna là vô cùng lớn. Việc không có điểm số tích lũy để cải thiện thứ hạng buộc cả hai câu lạc bộ phải tập trung tối đa cho 90 phút thi đấu chính thức hoặc thậm chí là các hiệp phụ.

Dự đoán cục diện trận đấu

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự thận trọng nhất định từ hai đội trong những phút đầu. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến giấc mơ đi tiếp tại cúp châu Âu bị dập tắt. Bất kỳ đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội nguy hiểm và duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ nắm lợi thế lớn để giành quyền bước tiếp.