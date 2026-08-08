Đánh bại Bristol Rovers, Peterborough giành vé đi tiếp, tiễn chủ nhà rời League Cup Thắng Bristol Rovers 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Leonard ở phút 19 trên sân Memorial Stadium, Peterborough chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong League Cup, trong khi đội chủ nhà đành chấp nhận bị loại.

Bristol Rovers 0 - 1 Peterborough Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bristol Rovers tiếp đón Peterborough.

13' Thẻ vàng sớm cho J. Dornelly của Peterborough Phút 13, cầu thủ J. Dornelly bên phía Peterborough phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Tỷ số trên sân Memorial Stadium hiện vẫn đang là 0-0 trong thế trận giằng co giữa hai đội.

13' Bristol Rovers dồn ép trong những phút đầu Bước sang phút 13, Bristol Rovers là đội nhập cuộc chủ động hơn khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà đã tạo ra 4 - 0 lần dứt điểm so với Peterborough, dù vậy chỉ số trúng đích của cả hai vẫn đang là 0 - 0 .

19' H. Leonard sút phạt đền mở tỷ số cho Peterborough Phút 19, H. Leonard dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để ghi bàn mở tỷ số cho Peterborough. Màn khởi đầu thuận lợi giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1 ngay tại sân Memorial Stadium trong khuôn khổ League Cup.

22' S. Forde nhận thẻ vàng, Bristol Rovers gặp thêm khó Phút 22, S. Forde bên phía Bristol Rovers phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh vừa bị Peterborough dẫn 0-1, tấm thẻ phạt này càng khiến đội chủ nhà chịu thêm áp lực ngay trên sân Memorial Stadium.

25' Peterborough làm chủ thế trận sau 25 phút Nắm lợi thế dẫn 0 - 1 , Peterborough chủ động kiểm soát nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% nghiêng về phía đội khách sau 25 phút thi đấu. Dù Bristol Rovers nỗ lực ép sân và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 5 - 2 , Peterborough lại tỏ ra hiệu quả tuyệt đối khi chuyển hóa cú sút trúng đích 0 - 1 duy nhất thành bàn mở tỷ số.

29' H. Jones nhận thẻ vàng thứ hai của Peterborough Phút 29, H. Jones của Peterborough phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai dành cho đội khách từ đầu trận, dù họ vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 trên sân của Bristol Rovers.

31' H. Leonard dính thẻ vàng, Peterborough liên tiếp bị phạt Phút 31, H. Leonard trở thành cầu thủ tiếp theo của Peterborough phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước Bristol Rovers 0-1 trên sân Memorial Stadium, đội khách lại liên tục chịu cảnh cáo sau các tình huống phạm lỗi.

37' Peterborough kiểm soát thế trận ở phút 37 Bước sang phút 37, Peterborough tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 0 - 1 nhờ khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ. Dù Bristol Rovers nỗ lực tìm bàn gỡ với 6 - 3 lần dứt điểm, đội khách vẫn thi đấu đầy hiệu quả khi nhỉnh hơn ở số cú sút trúng đích (1 - 2).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Peterborough điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Peterborough quyết định tung L. Mendonca vào sân thế chỗ cho T. O'Connor . Lợi thế dẫn 0-1 từ hiệp một giúp đội khách chủ động thực hiện những phương án nhân sự nhằm duy trì thế trận tốt hơn.

46' Bristol Rovers điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Bristol Rovers quyết định thực hiện sự thay đổi người khi F. Cavegn được tung vào sân thay cho J. Aitchison . Đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Cavegn sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Peterborough dẫn trước 0-1.

50' Peterborough duy trì lợi thế dẫn bàn ở phút 50 Bước sang phút 50, Peterborough vẫn đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% cùng lợi thế tỷ số 0 - 1. Dù Bristol Rovers nỗ lực gia tăng sức ép với tổng số cú dứt điểm 8 - 7, đội khách lại tỏ ra sắc bén hơn ở chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 3.

55' Bristol Rovers tung K. Gough vào sân ở phút 55 Phút 55: Bristol Rovers quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung K. Gough vào sân thay thế R. Smallwood. Trong bối cảnh đang bị Peterborough dẫn 0-1, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để cụ thể hóa 13 cú dứt điểm từ đầu trận thành bàn gỡ hòa.

55' Bristol Rovers đưa R. Russell-Denny vào sân Phút 55, Bristol Rovers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Russell-Denny được tung vào sân thay cho C. Mola. Trong bối cảnh đang bị Peterborough dẫn 0-1 ngay tại Memorial Stadium, đội chủ nhà rất cần những phương án mới để tìm kiếm bàn gỡ.

62' Bristol Rovers nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 62, Peterborough vẫn nắm lợi thế dẫn 0 - 1 nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 44% - 56% . Trong khi đó, Bristol Rovers chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với 13 - 8 lần dứt điểm, dù chỉ số trúng đích hai đội đang ngang ngửa 3 - 3 .

67' H. Jones rời sân, C. Conn-Clarke vào thay Phút 67, Peterborough thực hiện sự thay đổi người khi C. Conn-Clarke được tung vào sân thế chỗ H. Jones . Việc rút H. Jones — cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 29 — ra nghỉ là sự điều chỉnh an toàn nhằm giúp đội khách bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

67' Peterborough tung B. Woods vào thay J. Dornelly Phút 67, Peterborough có sự thay đổi nhân sự khi B. Woods được tung vào sân để thế chỗ J. Dornelly . Đây được xem là động thái gia cố an toàn khi J. Dornelly đã phải nhận một thẻ vàng trước đó ở phút 13.

70' Bristol Rovers tung B. Kamwa vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 70, Bristol Rovers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Kamwa được tung vào sân để thay thế cho J. Quigley . Đang trong thế bị Peterborough dẫn trước 0-1, đội chủ nhà quyết định làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại của trận đấu.

77' Bristol Rovers dồn lực tìm bàn gỡ Bước sang phút 77, Bristol Rovers nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ với 16 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 3 ). Dù vậy, Peterborough vẫn duy trì được sự chủ động nhờ kiểm soát bóng 45% - 55% để tập trung bảo vệ lợi thế dẫn 0 - 1.

79' Peterborough rút C. Johnston ra nghỉ, E. Weir vào sân Phút 79, Peterborough thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Weir được tung vào sân thay thế cho C. Johnston . Đội khách đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 0-1 khi trận đấu bước vào hơn 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng.

83' Bristol Rovers chơi tất tay, M. Rijks vào sân ở phút 83 Phút 83, Bristol Rovers thực hiện sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi M. Rijks được tung vào sân thay cho T. Leigh . Đang bị Peterborough dẫn trước 0-1, đội chủ nhà buộc phải gia tăng sức ép trong những phút thi đấu cuối cùng.

87' Peterborough tung D. Kamara vào sân thay H. Leonard Phút 87, Peterborough thực hiện sự thay đổi người khi D. Kamara được tung vào sân thay cho H. Leonard . Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-1 trên sân khách, đây là điều chỉnh nhằm bổ sung nguồn năng lượng tươi mới để gia cố đội hình ở những phút cuối trận.

90' Bristol Rovers dồn ép ở phút 90 Bước sang phút 90, Bristol Rovers đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi bị Peterborough dẫn 0-1. Dù cầm bóng 45% - 55%, đội chủ nhà lại vượt trội về số lần dứt điểm 17-9 (trúng đích 4-3) nhưng vẫn chưa thể nhân đôi niềm vui bàn thắng.

KT Kết thúc: Bristol Rovers 0-1 Peterborough Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026

Đội hình chính thức Bristol Rovers Sơ đồ · HLV Steve Evans Peterborough Sơ đồ · HLV Luke Williams Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Bristol Rovers Thống kê Peterborough 45% Kiểm soát bóng 55% 18 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 3 2 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Harry Leonard Peterborough 1 bàn Kofi Balmer Bristol Rovers Điểm 8.2 David Okagbue Peterborough Điểm 7.5 Brad Young Bristol Rovers Điểm 7.3 Richard Smallwood Bristol Rovers Điểm 7.3 Tommy Leigh Bristol Rovers Điểm 7.3

Thời gian: 21:00 ngày 08/08/2026

Sân vận động: Memorial Stadium

Bối cảnh trận đấu căng thẳng tại EFL Cup

Trận chạm trán giữa Bristol Rovers và Peterborough tại giải EFL Cup (Carabao Cup) hứa hẹn mang đến những diễn biến vô cùng căng thẳng khi hai đội bước vào cuộc đối đầu mang tính chất loại trực tiếp. Theo thể thức của giải đấu, tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức bị loại. Do không có cơ hội sửa sai hay điểm số tích lũy, cả hai câu lạc bộ buộc phải bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Peterborough

Xét về khía cạnh đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Peterborough đang là đội nắm giữ ưu thế về mặt kết quả. Cụ thể, Peterborough đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Bristol Rovers chỉ có 1 lần đánh bại đối thủ và hai đội hòa nhau 1 trận. Những con số thống kê này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Peterborough trước chuyến làm khách sắp tới.

Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà Memorial Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Bristol Rovers. Sự cổ vũ từ khán giả nhà có thể trở thành đòn bẩy giúp Bristol Rovers thi đấu tự tin hơn nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi để đi tiếp vào vòng trong.

Cục diện và phương án tiếp cận trận đấu

Do tính chất loại trực tiếp của trận đấu, sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai đội đặt lên hàng đầu. Peterborough với lịch sử đối đầu nhỉnh hơn có thể sẽ triển khai lối chơi chủ động, trong khi Bristol Rovers sẽ tận dụng tối đa yếu tố sân nhà để tạo ra thế trận phản công hiệu quả. Cuộc so tài trên sân Memorial Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính cho đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bristol Rovers · 1 thắng 1 hòa Peterborough · 3 thắng Bristol Rovers 3 - 1 Peterborough BR Peterborough 3 - 2 Bristol Rovers PET Bristol Rovers 0 - 2 Peterborough PET Peterborough 2 - 0 Bristol Rovers PET Peterborough 0 - 0 Bristol Rovers Hòa

Bristol Rovers 5 trận gần nhất H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Peterborough 5 trận gần nhất B T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới