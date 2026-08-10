Đánh bại Club Tijuana 1-0, San Diego hưởng niềm vui trọn vẹn trên sân Snapdragon Bàn thắng duy nhất của Zamble ở phút 22 giúp San Diego đánh bại Club Tijuana 1-0 trên sân Snapdragon tại vòng bảng Leagues Cup, khiến đội khách phải ra về trắng tay.

San Diego 1 - 0 Club Tijuana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Club Tijuana.

2' VAR từ chối bàn thắng sớm của A. Dreyer Ngay ở phút thứ 2 trên sân Snapdragon Stadium, A. Dreyer đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận cho San Diego. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đã có lỗi trước đó và khước từ pha lập công này.

12' San Diego áp đảo kiểm soát bóng Trận đấu trải qua 12 phút đầu tiên với thế trận hoàn toàn nghiêng về San Diego khi họ kiểm soát bóng tới 85% - 15% so với Club Tijuana. Dù vậy, sức ép này chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng khi cả hai đội vẫn chưa tung ra cú dứt điểm nào ( 0 - 0 ).

22' B. B. Zamble tỏa sáng đưa San Diego vượt lên dẫn 1-0 Phút 22, nhận đường kiến tạo từ A. Alvarado Jr , B. B. Zamble dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho San Diego. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội 74% - 26% trước Club Tijuana.

24' San Diego áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Dù đang dẫn 1-0 và làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 75% - 25% ở phút 24, San Diego lại chịu nhiều cú dứt điểm hơn đối thủ (1 - 3). Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự tối ưu khi áp đảo về chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 0 để duy trì lợi thế.

36' San Diego kiểm soát thế trận vượt trội Đến phút 36, San Diego đang làm chủ cuộc chơi nhờ thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 68% - 32% . Dù Club Tijuana nỗ lực dứt điểm nhiều hơn (2 - 4), đội chủ nhà vẫn là bên tận dụng cơ hội tốt hơn với 1 - 0 lần sút trúng đích để duy trì lợi thế 1-0.

45+1' Godoy nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ hiệp 1 Vào phút 45+1', A. Godoy bên phía San Diego đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tình huống phạt này diễn ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, trong thời điểm đội chủ nhà vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước Club Tijuana 1-0.

45+5' J. Porozo nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một Phút 45+5', đến lượt J. Porozo bên phía Club Tijuana phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tình huống dính thẻ ở thời điểm nhạy cảm ngay trước giờ nghỉ phản ánh áp lực lớn mà đội khách đang phải chịu trong bối cảnh bị San Diego dẫn 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' San Diego làm chủ thế trận nhờ kiểm soát bóng Bước sang phút 50, San Diego duy trì thế dẫn 1 - 0 nhờ tỷ lệ cầm bóng vượt trội 65% - 35%. Dù Club Tijuana tích cực hãm thành hơn với số lần dứt điểm 3 - 7, hiệu quả của đội khách vẫn là con số không khi chỉ số sút trúng đích hiện là 1 - 0 nghiêng về phía San Diego.

61' San Diego tung O. Valakari vào sân thay A. Dreyer Phút 61, San Diego quyết định thực hiện sự thay đổi người khi O. Valakari được tung vào sân thế chỗ A. Dreyer . Ban huấn luyện đội chủ nhà muốn bổ sung năng lượng mới trong thời điểm đang dẫn 1-0 nhưng chịu không ít sức ép từ Club Tijuana.

62' San Diego tung K. Sargeant vào sân thay L. Bombino Phút 62, San Diego quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Sargeant được tung vào sân thay thế cho L. Bombino . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trước sức ép từ phía Club Tijuana.

62' San Diego thay người: L. Morgan vào sân thế chỗ B. B. Zamble Phút 62, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Morgan được tung vào sân thay thế cho B. B. Zamble . Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0 nhưng chịu áp lực khi Club Tijuana đã tung ra 10 cú dứt điểm, quyết định điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà củng cố lại thế trận.

63' San Diego kiểm soát bóng, Club Tijuana tích cực dứt điểm Bước sang phút 63, San Diego vẫn làm chủ nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng 63% - 37% cùng lợi thế dẫn 1-0. Dù vậy, Club Tijuana đang nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn hẳn về chỉ số dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 1).

66' Club Tijuana đưa F. Gonzalez vào sân tìm bàn gỡ Phút 66, Club Tijuana thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Gonzalez vào sân thế chỗ cho Y. Padilla . Trong thế đang bị San Diego dẫn trước 1-0, đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp lối chơi khởi sắc hơn để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

66' Club Tijuana tăng cường nhân sự, A. Zapata vào sân Phút 66, Club Tijuana thực hiện sự thay đổi người khi A. Zapata được tung vào sân thay thế cho R. Fernandez . Đang trong thế bị dẫn 0-1, sự xuất hiện của A. Zapata được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

69' Club Tijuana tung A. Vega vào sân tìm bàn gỡ Phút 69, Club Tijuana thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Vega được tung vào sân thay thế cho P. N. Ortiz Orozco . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh bị San Diego dẫn trước 1-0.

69' Club Tijuana tung Elias Manoel vào sân tìm bàn gỡ Phút 69, Club Tijuana quyết định điều chỉnh hàng công khi rút D. Abreu ra nghỉ và tung Elias Manoel vào sân. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh bị San Diego dẫn 1-0.

70' San Diego thay nhân sự tuyến giữa ở phút 70 Phút 70, San Diego thực hiện sự thay đổi người khi J. Tverskov được tung vào sân thế chỗ A. Godoy – tiền vệ đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Đội chủ nhà hướng tới việc gia tăng sự tươi mới nơi tuyến giữa nhằm bảo vệ tỷ số 1-0.

73' M. Duah nhận thẻ vàng ở phút 73 Phút 73, M. Duah bên phía San Diego phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-0 khi trận đấu bước vào những phút thi đấu căng thẳng của hiệp hai.

77' Club Tijuana dồn ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 77, San Diego vẫn duy trì lợi thế dẫn 1-0 nhờ kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 62% - 38%. Tuy nhiên, Club Tijuana đang gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 1 - 2).

78' Thẻ vàng cho F. Gonzalez ở phút 78 Phút 78, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo F. Gonzalez bên phía Club Tijuana. Trận đấu diễn ra căng thẳng ở những phút cuối với liên tiếp các tình huống va chạm quyết liệt trên sân.

79' San Diego tung C. McVey vào sân ở phút 79 Phút 79, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. McVey được tung vào sân thay thế cho I. Murphy . Đội chủ nhà đang nỗ lực gia cố tuyến phòng ngự để bảo toàn lợi thế tỷ số 1-0 trước sức ép từ Club Tijuana trong những phút cuối trận.

86' Club Tijuana điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 86, Club Tijuana thực hiện sự thay đổi người khi J. Gonzalez được tung vào sân để thay thế cho G. Mora . Đội bóng hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo nên khác biệt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

88' A. Gomez dính thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, A. Gomez bên phía Club Tijuana phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đang bị San Diego dẫn 1-0 khi thời gian đá chính trôi về những phút cuối, sự nôn nóng khiến các cầu thủ Club Tijuana liên tiếp dính thẻ phạt.

90' San Diego nỗ lực bảo toàn lợi thế 1-0 Bước sang phút 90, San Diego nỗ lực duy trì tỷ lệ cầm bóng 63% - 37% nhằm kiểm soát nhịp độ và bảo vệ tỷ số 1-0. Dù lép vớ về thời lượng giữ bóng, Club Tijuana vẫn cố gắng gia tăng sức ép muộn màng với chỉ số dứt điểm 8 - 15, dù hiệu quả thực sự chỉ dừng lại ở mức dứt điểm trúng đích 2 - 2.

KT Kết thúc: San Diego 1-0 Club Tijuana Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 11:08 10/08/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas Club Tijuana Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sebastian Abreu 1 CJ Dos Santos 33 Oscar Verhoeven 32 Ian Murphy 26 Manu Duah 27 Luca Bombino 20 Aníbal Godoy 12 Gabriel Pirani 70 Alejandro Alvarado Jr 10 Anders Dreyer 7 Marcus Ingvartsen 14 Bryan Zamblé 2 Antonio Rodríguez 3 Rafael Fernández 12 Jackson Porozo 6 Jesús Gómez 33 Pablo Nicolás Ortíz 31 Yael Padilla 17 Ramiro Árciga 15 José Rivero 10 Gilberto Mora 7 Adonis Preciado 19 Diego Abreu Dự bị San Diego 18 Duran Ferree 16 Marcus Alstrup 97 Christopher McVey 25 Ian Pilcher 5 Kieran Sargeant 3 Dagur Dan Þórhallsson 6 Jeppe Tverskov 8 Onni Valakari 19 David Vazquez Club Tijuana 230 José Corona 29 Jorge Hernández 188 Alejandro Magallon 16 Jesús Vega 18 Aarón Mejía 20 Ángel Zapata 26 Aldahir Pérez 11 Francisco González 34 Frank Boya Cập nhật đội hình lúc 08:50 10/08/2026

San Diego Thống kê Club Tijuana 62% Kiểm soát bóng 38% 9 Dứt điểm 15 2 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 17 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Bryan Zamblé San Diego 1 bàn Alejandro Alvarado Jr San Diego 1 kiến tạo · điểm 8.5 CJ Dos Santos San Diego Điểm 7.6 Oscar Verhoeven San Diego Điểm 7.3 Manu Duah San Diego Điểm 7.3 Luca Bombino San Diego Điểm 7.3

09h00 ngày 10/08/2026 - Leagues Cup

Cuộc chạm trán giữa San Diego và Club Tijuana trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup thu hút sự chú ý khi hai đại diện đại diện cho hai nền bóng đá MLS và Liga MX tái ngộ nhau trên sân vận động Snapdragon. Cả hai đội bóng bước vào trận đấu này với cùng một mục tiêu là nhanh chóng lấy lại đà tâm lý sau những kết quả chưa thực sự như ý muốn ở lần ra sân gần nhất.

Phong độ gần đây và lịch sử đối đầu

Về mặt phong độ, cả San Diego và Club Tijuana đều bước vào cuộc đối đầu này sau khi phải nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Thành tích thua 1 trận gần đây khiến hai bên chịu không ít áp lực trong việc tìm kiếm điểm số để trở lại quỹ đạo.

Nhìn vào lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng, San Diego đang nắm giữ lợi thế tâm lý nhẹ. Trong lần chạm trán duy nhất gần đây nhất giữa hai bên, San Diego đã giành chiến thắng trước Club Tijuana. Dù kết quả quá khứ mang lại sự tự tin cho đại diện MLS, Club Tijuana chắc chắn sẽ nỗ lực thi đấu chặt chẽ hơn để đòi lại món nợ cũ.

Phân tích cục diện trận đấu

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Snapdragon, San Diego được kỳ vọng sẽ chủ động triển khai thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng thắng lợi. Tuy nhiên, việc vừa để thua ở lượt trận gần nhất buộc họ phải duy trì sự cẩn trọng tối đa ở khâu phòng ngự.

Trong khi đó, Club Tijuana cũng quyết tâm không để thất bại lặp lại. Đội bóng đến từ Liga MX sở hữu lối chơi giàu thể lực và sẽ tận dụng mọi cơ hội để tạo nên khác biệt. Sự cân bằng về quyết tâm của cả hai đội hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu kịch tính và giằng co đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất San Diego · 1 thắng 0 hòa Club Tijuana · 0 thắng San Diego 4 - 2 Club Tijuana SD

San Diego 5 trận gần nhất B H T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Club Tijuana 5 trận gần nhất B H T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới