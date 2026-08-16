32' Estoril mất người, Xeka nhận thẻ đỏ ở phút 32

Phút 32, Xeka nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến Estoril chỉ còn 10 người trên sân. Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại sẽ là thử thách vô cùng lớn với đội khách khi tỷ số trận đấu giữa Nacional và Estoril vẫn đang là 0-0.