Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
68'
Ze Vitor — kiến tạo Leo Santos
Nacional
77'
Leo Santos — kiến tạo Daniel Junior
Nacional
Đồ thị diễn biến
NacionalHT 45'Estoril
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Léo Santos
Nacional
1 bàn · 1 kiến tạo
Ze Vitor
Nacional
1 bàn
Daniel Júnior
Nacional
1 kiến tạo · điểm 7.5
Stavros Gavriel
Nacional
Điểm 7.3
Renato Marin
Nacional
Điểm 7.2
Markus Jensen
Nacional
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Nacional
8.7
Léo SantosMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Nacional
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Giao Joao
Estoril
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
Dự bị
Nacional
13 João Gonçalves50 Kevyn14 Ivanildo Fernandes33 Francisco Gonçalves55 Pedro Silva26 Joel Silva11 Stavros Gavriel15 Chiheb Labidi2 Daniel De la Cruz
Estoril
23 Diogo Dias16 Martin Turk42 Jordan Arnolin22 Pedro Carvalho19 Tiago Parente25 Stelios Andreou18 Gonçalo Costa90 Tiago Brito80 Luis Gomes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: Xeka (Estoril) nhận thẻ đỏ, Estoril phải chơi thiếu người
Phút 68: Ze Vitor lập công cho Nacional (kiến tạo: Leo Santos)
Phút 77: Leo Santos lập công cho Nacional (kiến tạo: Daniel Junior)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nacional · 0 thắng2 hòaEstoril · 3 thắng
15/03/2026
Nacional
0 - 1
Estoril
EST
26/10/2025
Estoril
1 - 1
Nacional
Hòa
16/02/2025
Nacional
2 - 2
Estoril
Hòa
16/09/2024
Estoril
1 - 0
Nacional
EST
26/07/2021
Nacional
1 - 2
Estoril
EST
Phong độ & thống kê mùa giải
Nacional
5 trận gần nhất
THBHH
Estoril
5 trận gần nhất
BHHHB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|2
|Santa Clara
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|3
|Sporting CP
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|…
|9
|Famalicao
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|10
|Estoril
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|Moreirense
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|12
|Benfica
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|13
|Nacional
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|14
|Academico Viseu
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|BH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)