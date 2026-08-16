Thống kê trận đấu Nacional 2-0 Estoril: Leo Santos tỏa sáng, Nacional giành trọn 3 điểm

Nacional vượt qua Estoril với tỷ số 2-0. Léo Santos là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.