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    Thống kê trận đấu Nacional 2-0 Estoril: Leo Santos tỏa sáng, Nacional giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 23:30

    Nacional vượt qua Estoril với tỷ số 2-0. Léo Santos là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    68'
    Ze Vitor — kiến tạo Leo Santos
    Nacional
    77'
    Leo Santos — kiến tạo Daniel Junior
    Nacional
    Thẻ phạt
    11'
    Xeka
    Estoril
    32'
    Xeka
    Estoril
    32'
    Xeka
    Estoril
    51'
    Matheus Dias
    Nacional
    79'
    F. Soares
    Nacional
    82'
    I. Sierra
    Estoril
    85'
    Ferro
    Estoril
    Đồ thị diễn biến
    NacionalHT 45'Estoril

    Thống kê trận đấu

    NacionalThống kêEstoril
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    20
    Dứt điểm
    9
    3
    Trúng đích
    5
    7
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Léo Santos
    Léo Santos
    Nacional
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Ze Vitor
    Ze Vitor
    Nacional
    1 bàn
    Daniel Júnior
    Daniel Júnior
    Nacional
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Stavros Gavriel
    Stavros Gavriel
    Nacional
    Điểm 7.3
    Renato Marin
    Renato Marin
    Nacional
    Điểm 7.2
    Markus Jensen
    Markus Jensen
    Nacional
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Nacional
    8.7
    Léo SantosMOTM1 bàn · 1 KT
    8.5
    Ze Vitor1 bàn
    7.5
    Daniel Júnior1 KT
    7.3
    Stavros Gavriel
    7.2
    Renato Marin
    7.2
    Markus Jensen
    6.9
    Wesley Gasolina
    6.9
    Liziero
    6.7
    Matheus Dias
    6.7
    Miguel Baeza
    6.7
    Deivison Souza Brito
    6.6
    Filipe Soares
    6.6
    Pablo Messias Cardozo
    6.3
    Daniel De la Cruz
    Estoril
    7.2
    João Carvalho
    7
    Ferro
    6.7
    Fernando Medrano
    6.7
    Fabrício Garcia
    6.7
    Pedro Carvalho
    6.6
    Joel Robles
    6.6
    Ricard Sánchez
    6.5
    Rafik Guitane
    6.3
    Ismael Sierra Arnal
    6.3
    Antef Tsoungui
    6.3
    André Lacximicant
    6.3
    Jandro Orellana
    6.2
    Yanis Begraoui
    6.2
    Tiago Brito
    6.2
    Gonçalo Costa
    5
    Xeka

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Nacional
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Giao Joao
    Estoril
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
    1
    Renato Marin
    34
    Léo Santos
    6
    Matheus Dias
    38
    Ze Vitor
    52
    Wesley Gasolina
    28
    Liziero
    22
    Filipe Soares
    7
    Markus Jensen
    8
    Miguel Baeza
    10
    Daniel Júnior
    99
    Pablo Messias Cardozo
    1
    Joel Robles
    2
    Ricard Sánchez
    4
    Ferro
    15
    Ismael Sierra Arnal
    3
    Fernando Medrano
    8
    Xeka
    5
    Antef Tsoungui
    99
    Rafik Guitane
    12
    João Carvalho
    7
    André Lacximicant
    14
    Yanis Begraoui
    Dự bị
    Nacional
    13 João Gonçalves50 Kevyn14 Ivanildo Fernandes33 Francisco Gonçalves55 Pedro Silva26 Joel Silva11 Stavros Gavriel15 Chiheb Labidi2 Daniel De la Cruz
    Estoril
    23 Diogo Dias16 Martin Turk42 Jordan Arnolin22 Pedro Carvalho19 Tiago Parente25 Stelios Andreou18 Gonçalo Costa90 Tiago Brito80 Luis Gomes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: Xeka (Estoril) nhận thẻ đỏ, Estoril phải chơi thiếu người
    Phút 68: Ze Vitor lập công cho Nacional (kiến tạo: Leo Santos)
    Phút 77: Leo Santos lập công cho Nacional (kiến tạo: Daniel Junior)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Nacional · 0 thắng2 hòaEstoril · 3 thắng
    15/03/2026
    Nacional
    0 - 1
    Estoril
    EST
    26/10/2025
    Estoril
    1 - 1
    Nacional
    Hòa
    16/02/2025
    Nacional
    2 - 2
    Estoril
    Hòa
    16/09/2024
    Estoril
    1 - 0
    Nacional
    EST
    26/07/2021
    Nacional
    1 - 2
    Estoril
    EST

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Nacional
    5 trận gần nhất
    THBHH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Estoril
    5 trận gần nhất
    BHHHB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto2200+46TT
    2Santa Clara2110+14TH
    3Sporting CP2110+14TH
    9Famalicao101001H
    10Estoril101001H
    11Moreirense101001H
    12Benfica101001H
    13Nacional101001H
    14Academico Viseu2011-11BH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara3 bàn
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    3L. AntonettiL. AntonettiEstrela2 bàn
    4R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    5G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    2Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    5Gabri VeigaGabri VeigaFC Porto1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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