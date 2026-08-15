Đánh bại Excelsior 2-1 ngay tại Woudestein, PSV Eindhoven giành chiến thắng ở Eredivisie Nhờ các bàn thắng của Bommel và Pepi, PSV Eindhoven vượt qua Excelsior với tỷ số 1-2 ngay trên sân Stadion Woudestein tại vòng 2 Eredivisie, khiến đội chủ nhà chịu thất bại dù Widell từng ghi bàn gỡ hòa.

Excelsior 1 - 2 PSV Eindhoven Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Excelsior tiếp đón PSV Eindhoven.

5' R. van Bommel mở tỷ số sớm cho PSV Eindhoven Ngay ở phút 5, R. van Bommel đã lập công mang về bàn mở tỷ số cho PSV Eindhoven . Khởi đầu thuận lợi giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Stadion Woudestein của Excelsior.

14' PSV Eindhoven làm chủ thế trận sau 14 phút Trải qua 14 phút thi đấu, PSV Eindhoven đang nắm hoàn toàn thế chủ động sau khi vượt lên dẫn trước với tỷ số 0 - 1. Đội khách kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34%, đồng thời hạn chế tối đa khả năng lên bóng của Excelsior khi chỉ số dứt điểm giữa hai đội đang là 1 - 2 (trúng đích 0 - 1).

27' PSV Eindhoven duy trì lợi thế dẫn bàn Đến phút 27, PSV Eindhoven vẫn duy trì thế chủ động và dẫn trước Excelsior 0 - 1. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%, đồng thời nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (1 - 2, trúng đích 0 - 1).

39' PSV Eindhoven kiểm soát thế trận ở phút 39 Bước sang phút 39, PSV Eindhoven vẫn duy trì lợi thế dẫn 0-1 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (46% - 54%). Đội khách tạo ra sức ép tốt hơn với chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2) và phạt góc 1 - 3, khiến Excelsior gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Excelsior điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Excelsior quyết định thực hiện sự thay đổi người khi N. Martens vào sân thế chỗ cho A. Sliti . Đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 0-1, đội chủ nhà kỳ vọng nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn gỡ.

46' Excelsior điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Excelsior quyết định thực hiện sự thay đổi người khi O. Turay được tung vào sân thay thế cho I. Silva Timas . Trong thế đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

52' PSV Eindhoven làm chủ thế trận đầu hiệp hai Bước sang phút 52, PSV Eindhoven tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng lợi thế dẫn trước 0-1. Đội khách kiểm soát tốt nhịp độ và nhỉnh hơn ở các chỉ số dứt điểm (2 - 3, trúng đích 0 - 2) lẫn phạt góc (1 - 3). Trong khi đó, Excelsior thi đấu khá bế tắc và chưa tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương.

54' C. Widell gỡ hòa 1-1 cho Excelsior Phút 54, từ đường kiến tạo của I. Yegoian , C. Widell đã lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Excelsior. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 vô cùng quan trọng giúp đội chủ nhà lấy lại thế cân bằng trước PSV Eindhoven.

56' R. Pepi lập công đưa PSV Eindhoven vươn lên dẫn trước Phút 56: Nhận đường kiến tạo từ S. Dest, R. Pepi dứt điểm chính xác đưa PSV Eindhoven vươn lên dẫn 1-2. Ngay sau khi để Excelsior quân bình tỷ số, đội khách đã lập tức đáp trả để tái lập lợi thế dẫn bàn.

63' PSV Eindhoven tung A. Bouhamdi vào sân ở phút 63 Phút 63, PSV Eindhoven thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Bouhamdi vào sân thế chỗ R. van Bommel. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế và bảo vệ tỷ số 1-2 trước sức ép từ phía Excelsior.

63' PSV Eindhoven thay người: K. Sano thế chỗ P. Wanner Phút 63, PSV Eindhoven thực hiện sự thay đổi người khi K. Sano vào sân thay cho P. Wanner . Đội khách đang nỗ lực bảo vệ lợi thế tỷ số 1-2 trong bối cảnh nắm 56% thời lượng kiểm soát bóng.

66' PSV Eindhoven gia tăng sức ép Bước sang phút 66, PSV Eindhoven tiếp tục làm chủ thế trận khi nắm 44% - 56% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 6) cùng 1 - 3 quả phạt góc, buộc Excelsior phải gồng mình chống đỡ trong thế bị dẫn 1 - 2.

68' Excelsior điều chỉnh nhân sự, N. Groen vào sân Phút 68, Excelsior quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi N. Groen được tung vào sân thay thế cho D. Garden . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm san bằng tỷ số 1-2 trước PSV Eindhoven.

72' PSV Eindhoven làm mới hàng công với D. Man Phút 72, ban huấn luyện PSV Eindhoven quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Man vào sân thay cho I. Perisic . Trong thế đang dẫn 1-2, đội khách muốn gia tăng thêm sinh lực để duy trì thế trận chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.

74' Excelsior tung Jahanbakhsh vào sân tìm bàn gỡ Phút 74, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi A. Jahanbakhsh được tung vào sân thay cho L. Hartjes . Đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng nhân sự cho hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội quân bằng tỷ số trong những phút còn lại.

78' PSV Eindhoven duy trì thế trận lấn lướt Bước sang phút 78, PSV Eindhoven vẫn duy trì lợi thế dẫn 1-2 nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng 42% - 58% vượt trội. Đội khách liên tục tạo ra sóng gió với chỉ số dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 6), buộc hàng thủ Excelsior phải làm việc vất vả với 4 - 1 lần cứu thua.

80' Excelsior tung M. Dominguez vào sân tìm bàn gỡ Phút 80, Excelsior quyết định đưa M. Dominguez vào sân thay thế cho S. Janssen . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công nhằm gỡ hòa trong thế bị dẫn 1-2.

80' Excelsior làm mới hàng công, tung Y. Finey vào sân Phút 80, Excelsior quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Y. Finey vào sân thế chỗ cho D. van Vianen . Trong bối cảnh đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm san bằng tỷ số ở những phút còn lại.

84' PSV Eindhoven tung S. Mijnans vào sân thay R. Pepi Phút 84, PSV Eindhoven tiến hành thay đổi nhân sự khi S. Mijnans được tung vào sân thay cho R. Pepi . Trong thế trận đang dẫn 1-2 ở những phút cuối, sự điều chỉnh này nhằm bổ sung thể lực và duy trì sự chủ động cho đội khách.

88' J. Plug nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, J. Plug bên phía Excelsior phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối phương. Trong thế bị PSV Eindhoven dẫn 1-2, tấm thẻ phạt muộn mằn này càng khiến nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà trở nên gian nan hơn.

89' PSV Eindhoven rút S. Dest rời sân ở phút 89 Ở phút 89, PSV Eindhoven tung K. Sildillia vào sân để thay thế cho S. Dest . Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận nhằm giúp đội khách duy trì sự chủ động và bảo toàn lợi thế tỷ số 1-2.

90' PSV Eindhoven duy trì thế trận áp đảo ở phút 90 Bước vào phút 90, PSV Eindhoven vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi để bảo vệ lợi thế dẫn 1-2. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5-17 (trúng đích 2-7) cùng số quả phạt góc 1-6. Trước áp lực lớn, Excelsior chủ yếu căng mình phòng ngự với chỉ số cứu thua 5-1 và phải chịu 8-3 lần phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương.

KT Kết thúc: Excelsior 1-2 PSV Eindhoven Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:55 16/08/2026

Đội hình chính thức Excelsior Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruben den Uil PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Peter Bosz 1 Stijn van Gassel 3 Rick Meissen 4 Casper Widell 14 Jan Plug 15 Simon Janssen 20 Lennard Hartjes 8 Irakli Yegoian 6 Daniel van Vianen 7 Aymen Sliti 19 David Garden 21 Ilano Silva Timas 32 Matěj Kovář 8 Sergiño Dest 6 Ryan Flamingo 4 Armando Obispo 17 Mauro Júnior 10 Paul Wanner 23 Joey Veerman 5 Ivan Perišić 20 Guus Til 7 Ruben van Bommel 9 Ricardo Pepi Dự bị Excelsior 16 Celton Biai 17 Nolan Martens 5 Stan Henderikx 22 Osman Turay 24 Giuliano Cairo 18 Valentin Sulzbacher 30 Alireza Jahanbakhsh 9 Mario Domínguez 28 Nesto Groen PSV Eindhoven 41 Khadim Ngom 1 Nick Olij 38 Fabian Merién 3 Yarek Gasiorowski 25 Kiliann Sildillia 21 Sven Mijnans 37 Amir Bouhamdi 24 Kodai Sano 27 Dennis Man Cập nhật đội hình lúc 00:31 16/08/2026

Excelsior Thống kê PSV Eindhoven 41% Kiểm soát bóng 59% 5 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 7 1 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Casper Widell Excelsior 1 bàn Ruben van Bommel PSV Eindhoven 1 bàn Ricardo Pepi PSV Eindhoven 1 bàn Irakli Yegoian Excelsior 1 kiến tạo · điểm 7.7 Sergiño Dest PSV Eindhoven 1 kiến tạo · điểm 7.6 Joey Veerman PSV Eindhoven Điểm 8

Trận đấu giữa Excelsior và PSV Eindhoven diễn ra lúc 01:00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Stadion Woudestein trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến diễn biến đáng chú ý khi đội chủ nhà tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng, còn đội khách nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Phong độ hiện tại và vị trí trên bảng xếp hạng

Excelsior vừa trải qua màn khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm sau chiến thắng ở trận gần nhất, tạm thời vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng Eredivisie. Sự khởi đầu suôn sẻ này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ sân Stadion Woudestein.

Trong khi đó, PSV Eindhoven hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 1 điểm sau trận hòa ở lượt trận vừa qua. Bước khởi đầu chưa thực sự bứt phá buộc PSV Eindhoven phải duy trì sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả tốt hơn.

Lịch sử đối đầu nghiêng về PSV Eindhoven

Bên cạnh vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, Excelsior vẫn phải đối mặt với một thử thách lịch sử vô cùng lớn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, PSV Eindhoven áp đảo khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Excelsior không có được trận thắng hay trận hòa nào.

Tương quan lịch sử cho thấy PSV Eindhoven luôn biết cách tạo ra thế trận có lợi trước Excelsior. Điểm tựa đối đầu vượt trội này sẽ là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ khách tự tin thi đấu tại Stadion Woudestein.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Xét về vị trí hiện tại, Excelsior đang nắm giữ lợi thế với ngôi đầu bảng cùng điểm tựa tinh thần từ chiến thắng ở vòng trước. Nhờ đó, họ sẵn sàng tạo ra sự chủ động khi thi đấu trên sân nhà. Ngược lại, PSV Eindhoven dù khởi đầu bằng một trận hòa nhưng sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ.

Cuộc chạm trán sắp tới giữa hai đội hứa hẹn mang đến thế trận kịch tính, nơi sự hưng phấn của Excelsior đối đầu với bản lĩnh lịch sử của PSV Eindhoven.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 0 thắng 0 hòa PSV Eindhoven · 5 thắng PSV Eindhoven 5 - 1 Excelsior PE Excelsior 1 - 2 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 5 - 4 Excelsior PE Excelsior 0 - 2 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 3 - 1 Excelsior PE

Excelsior 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất H B T B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 Ajax 1 1 0 0 +2 3 T … 10 Fortuna Sittard 1 0 1 0 0 1 H 11 PSV Eindhoven 1 0 1 0 0 1 H 12 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng Excelsior ✚ K. Bos (Shoulder Injury) ✚ K. Bos (Shoulder Injury) PSV Eindhoven ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ C. Driouech (Knock) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ C. Driouech (Knock)