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    Đánh bại Excelsior 2-1 ngay tại Woudestein, PSV Eindhoven giành chiến thắng ở Eredivisie

    Đại Ngàn15/08/2026 20:02

    Nhờ các bàn thắng của Bommel và Pepi, PSV Eindhoven vượt qua Excelsior với tỷ số 1-2 ngay trên sân Stadion Woudestein tại vòng 2 Eredivisie, khiến đội chủ nhà chịu thất bại dù Widell từng ghi bàn gỡ hòa.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Excelsior 1-2 PSV Eindhoven: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Excelsior1 - 2PSV EindhovenKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Excelsior tiếp đón PSV Eindhoven.

    • 5'R. van Bommel mở tỷ số sớm cho PSV Eindhoven

      Ngay ở phút 5, R. van Bommel đã lập công mang về bàn mở tỷ số cho PSV Eindhoven. Khởi đầu thuận lợi giúp đội khách vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Stadion Woudestein của Excelsior.

    • 14'PSV Eindhoven làm chủ thế trận sau 14 phút

      Trải qua 14 phút thi đấu, PSV Eindhoven đang nắm hoàn toàn thế chủ động sau khi vượt lên dẫn trước với tỷ số 0 - 1. Đội khách kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34%, đồng thời hạn chế tối đa khả năng lên bóng của Excelsior khi chỉ số dứt điểm giữa hai đội đang là 1 - 2 (trúng đích 0 - 1).

    • 27'PSV Eindhoven duy trì lợi thế dẫn bàn

      Đến phút 27, PSV Eindhoven vẫn duy trì thế chủ động và dẫn trước Excelsior 0 - 1. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 46% - 54%, đồng thời nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (1 - 2, trúng đích 0 - 1).

    • 39'PSV Eindhoven kiểm soát thế trận ở phút 39

      Bước sang phút 39, PSV Eindhoven vẫn duy trì lợi thế dẫn 0-1 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (46% - 54%). Đội khách tạo ra sức ép tốt hơn với chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2) và phạt góc 1 - 3, khiến Excelsior gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Excelsior điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Excelsior quyết định thực hiện sự thay đổi người khi N. Martens vào sân thế chỗ cho A. Sliti. Đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 0-1, đội chủ nhà kỳ vọng nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn gỡ.

    • 46'Excelsior điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Excelsior quyết định thực hiện sự thay đổi người khi O. Turay được tung vào sân thay thế cho I. Silva Timas. Trong thế đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

    • 52'PSV Eindhoven làm chủ thế trận đầu hiệp hai

      Bước sang phút 52, PSV Eindhoven tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% cùng lợi thế dẫn trước 0-1. Đội khách kiểm soát tốt nhịp độ và nhỉnh hơn ở các chỉ số dứt điểm (2 - 3, trúng đích 0 - 2) lẫn phạt góc (1 - 3). Trong khi đó, Excelsior thi đấu khá bế tắc và chưa tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương.

    • 54'C. Widell gỡ hòa 1-1 cho Excelsior

      Phút 54, từ đường kiến tạo của I. Yegoian, C. Widell đã lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Excelsior. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 vô cùng quan trọng giúp đội chủ nhà lấy lại thế cân bằng trước PSV Eindhoven.

    • 56'R. Pepi lập công đưa PSV Eindhoven vươn lên dẫn trước

      Phút 56: Nhận đường kiến tạo từ S. Dest, R. Pepi dứt điểm chính xác đưa PSV Eindhoven vươn lên dẫn 1-2. Ngay sau khi để Excelsior quân bình tỷ số, đội khách đã lập tức đáp trả để tái lập lợi thế dẫn bàn.

    • 63'PSV Eindhoven tung A. Bouhamdi vào sân ở phút 63

      Phút 63, PSV Eindhoven thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Bouhamdi vào sân thế chỗ R. van Bommel. Đội khách đang nỗ lực duy trì lợi thế và bảo vệ tỷ số 1-2 trước sức ép từ phía Excelsior.

    • 63'PSV Eindhoven thay người: K. Sano thế chỗ P. Wanner

      Phút 63, PSV Eindhoven thực hiện sự thay đổi người khi K. Sano vào sân thay cho P. Wanner. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ lợi thế tỷ số 1-2 trong bối cảnh nắm 56% thời lượng kiểm soát bóng.

    • 66'PSV Eindhoven gia tăng sức ép

      Bước sang phút 66, PSV Eindhoven tiếp tục làm chủ thế trận khi nắm 44% - 56% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 1 - 6) cùng 1 - 3 quả phạt góc, buộc Excelsior phải gồng mình chống đỡ trong thế bị dẫn 1 - 2.

    • 68'Excelsior điều chỉnh nhân sự, N. Groen vào sân

      Phút 68, Excelsior quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi N. Groen được tung vào sân thay thế cho D. Garden. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm san bằng tỷ số 1-2 trước PSV Eindhoven.

    • 72'PSV Eindhoven làm mới hàng công với D. Man

      Phút 72, ban huấn luyện PSV Eindhoven quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Man vào sân thay cho I. Perisic. Trong thế đang dẫn 1-2, đội khách muốn gia tăng thêm sinh lực để duy trì thế trận chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.

    • 74'Excelsior tung Jahanbakhsh vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 74, Excelsior thực hiện sự thay đổi người khi A. Jahanbakhsh được tung vào sân thay cho L. Hartjes. Đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng nhân sự cho hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội quân bằng tỷ số trong những phút còn lại.

    • 78'PSV Eindhoven duy trì thế trận lấn lướt

      Bước sang phút 78, PSV Eindhoven vẫn duy trì lợi thế dẫn 1-2 nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng 42% - 58% vượt trội. Đội khách liên tục tạo ra sóng gió với chỉ số dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 6), buộc hàng thủ Excelsior phải làm việc vất vả với 4 - 1 lần cứu thua.

    • 80'Excelsior tung M. Dominguez vào sân tìm bàn gỡ

      Phút 80, Excelsior quyết định đưa M. Dominguez vào sân thay thế cho S. Janssen. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công nhằm gỡ hòa trong thế bị dẫn 1-2.

    • 80'Excelsior làm mới hàng công, tung Y. Finey vào sân

      Phút 80, Excelsior quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Y. Finey vào sân thế chỗ cho D. van Vianen. Trong bối cảnh đang bị PSV Eindhoven dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm san bằng tỷ số ở những phút còn lại.

    • 84'PSV Eindhoven tung S. Mijnans vào sân thay R. Pepi

      Phút 84, PSV Eindhoven tiến hành thay đổi nhân sự khi S. Mijnans được tung vào sân thay cho R. Pepi. Trong thế trận đang dẫn 1-2 ở những phút cuối, sự điều chỉnh này nhằm bổ sung thể lực và duy trì sự chủ động cho đội khách.

    • 88'J. Plug nhận thẻ vàng ở phút 88

      Phút 88, J. Plug bên phía Excelsior phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối phương. Trong thế bị PSV Eindhoven dẫn 1-2, tấm thẻ phạt muộn mằn này càng khiến nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà trở nên gian nan hơn.

    • 89'PSV Eindhoven rút S. Dest rời sân ở phút 89

      Ở phút 89, PSV Eindhoven tung K. Sildillia vào sân để thay thế cho S. Dest. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận nhằm giúp đội khách duy trì sự chủ động và bảo toàn lợi thế tỷ số 1-2.

    • 90'PSV Eindhoven duy trì thế trận áp đảo ở phút 90

      Bước vào phút 90, PSV Eindhoven vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi để bảo vệ lợi thế dẫn 1-2. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5-17 (trúng đích 2-7) cùng số quả phạt góc 1-6. Trước áp lực lớn, Excelsior chủ yếu căng mình phòng ngự với chỉ số cứu thua 5-1 và phải chịu 8-3 lần phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương.

    • KTKết thúc: Excelsior 1-2 PSV Eindhoven

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

    Cập nhật lúc 02:55 16/08/2026

    Đội hình chính thức
    Excelsior
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruben den Uil
    PSV Eindhoven
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Peter Bosz
    1
    Stijn van Gassel
    3
    Rick Meissen
    4
    Casper Widell
    14
    Jan Plug
    15
    Simon Janssen
    20
    Lennard Hartjes
    8
    Irakli Yegoian
    6
    Daniel van Vianen
    7
    Aymen Sliti
    19
    David Garden
    21
    Ilano Silva Timas
    32
    Matěj Kovář
    8
    Sergiño Dest
    6
    Ryan Flamingo
    4
    Armando Obispo
    17
    Mauro Júnior
    10
    Paul Wanner
    23
    Joey Veerman
    5
    Ivan Perišić
    20
    Guus Til
    7
    Ruben van Bommel
    9
    Ricardo Pepi
    Dự bị
    Excelsior
    16 Celton Biai17 Nolan Martens5 Stan Henderikx22 Osman Turay24 Giuliano Cairo18 Valentin Sulzbacher30 Alireza Jahanbakhsh9 Mario Domínguez28 Nesto Groen
    PSV Eindhoven
    41 Khadim Ngom1 Nick Olij38 Fabian Merién3 Yarek Gasiorowski25 Kiliann Sildillia21 Sven Mijnans37 Amir Bouhamdi24 Kodai Sano27 Dennis Man
    Cập nhật đội hình lúc 00:31 16/08/2026
    ExcelsiorThống kêPSV Eindhoven
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    5
    Dứt điểm
    20
    2
    Trúng đích
    7
    1
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    3
    1
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Casper Widell
    Casper Widell
    Excelsior
    1 bàn
    Ruben van Bommel
    Ruben van Bommel
    PSV Eindhoven
    1 bàn
    Ricardo Pepi
    Ricardo Pepi
    PSV Eindhoven
    1 bàn
    Irakli Yegoian
    Irakli Yegoian
    Excelsior
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Sergiño Dest
    Sergiño Dest
    PSV Eindhoven
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Joey Veerman
    Joey Veerman
    PSV Eindhoven
    Điểm 8

    Trận đấu giữa Excelsior và PSV Eindhoven diễn ra lúc 01:00 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Stadion Woudestein trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến diễn biến đáng chú ý khi đội chủ nhà tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng, còn đội khách nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

    Phong độ hiện tại và vị trí trên bảng xếp hạng

    Excelsior vừa trải qua màn khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm sau chiến thắng ở trận gần nhất, tạm thời vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng Eredivisie. Sự khởi đầu suôn sẻ này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ sân Stadion Woudestein.

    Trong khi đó, PSV Eindhoven hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 1 điểm sau trận hòa ở lượt trận vừa qua. Bước khởi đầu chưa thực sự bứt phá buộc PSV Eindhoven phải duy trì sự tập trung tối đa nhằm tìm kiếm kết quả tốt hơn.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về PSV Eindhoven

    Bên cạnh vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, Excelsior vẫn phải đối mặt với một thử thách lịch sử vô cùng lớn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, PSV Eindhoven áp đảo khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng, trong khi Excelsior không có được trận thắng hay trận hòa nào.

    Tương quan lịch sử cho thấy PSV Eindhoven luôn biết cách tạo ra thế trận có lợi trước Excelsior. Điểm tựa đối đầu vượt trội này sẽ là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ khách tự tin thi đấu tại Stadion Woudestein.

    Nhận định chung trước giờ bóng lăn

    Xét về vị trí hiện tại, Excelsior đang nắm giữ lợi thế với ngôi đầu bảng cùng điểm tựa tinh thần từ chiến thắng ở vòng trước. Nhờ đó, họ sẵn sàng tạo ra sự chủ động khi thi đấu trên sân nhà. Ngược lại, PSV Eindhoven dù khởi đầu bằng một trận hòa nhưng sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ.

    Cuộc chạm trán sắp tới giữa hai đội hứa hẹn mang đến thế trận kịch tính, nơi sự hưng phấn của Excelsior đối đầu với bản lĩnh lịch sử của PSV Eindhoven.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Excelsior · 0 thắng0 hòaPSV Eindhoven · 5 thắng
    11/01/2026
    PSV Eindhoven
    5 - 1
    Excelsior
    PE
    28/09/2025
    Excelsior
    1 - 2
    PSV Eindhoven
    PE
    15/01/2025
    Vòng 1/8
    PSV Eindhoven
    5 - 4
    Excelsior
    PE
    03/04/2024
    Excelsior
    0 - 2
    PSV Eindhoven
    PE
    14/01/2024
    PSV Eindhoven
    3 - 1
    Excelsior
    PE
    Excelsior
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    0
    Thủng lưới
    PSV Eindhoven
    5 trận gần nhất
    HBTBT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Ajax1100+23T
    10Fortuna Sittard101001H
    11PSV Eindhoven101001H
    12NEC Nijmegen1001-10B
    Tình hình lực lượng
    Excelsior
    K. Bos (Shoulder Injury)
    K. Bos (Shoulder Injury)
    PSV Eindhoven
    J. Schouten (Knee Injury)
    C. Driouech (Knock)
    J. Schouten (Knee Injury)
    C. Driouech (Knock)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Đánh bại Excelsior 2-1 ngay tại Woudestein, PSV Eindhoven giành chiến thắng ở Eredivisie
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