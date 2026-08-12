75' FC Juarez điều chỉnh nhân sự: A. Mayorga thế chỗ J. Aquino

Phút 75, FC Juarez thực hiện sự thay đổi người khi A. Mayorga được tung vào sân để thay thế cho J. Aquino. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Real Salt Lake dẫn trước 3-0, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao sự chủ động trong những phút cuối trận.