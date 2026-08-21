Đánh bại FK Jablonec, Rangers giành vé đi tiếp tại Europa Conference League Thắng FK Jablonec 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Naderi trên sân Ibrox, Rangers chính thức giành vé đi tiếp tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League, trong khi FK Jablonec ngậm ngùi bị loại.

Rangers 1 - 0 FK Jablonec Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rangers tiếp đón FK Jablonec.

11' E. Fernandez nhận thẻ vàng sớm Phút 11', E. Fernandez của Rangers nhận thẻ vàng trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

15' Rangers nhỉnh hơn về sức ép Phút 15, Rangers tạo được sức ép nhỉnh hơn với thế trận dứt điểm 1 - 0 và phạt góc 1 - 0, dù FK Jablonec cầm bóng nhiều hơn ở mức 48% - 52%. Đội khách vẫn phòng ngự kín kẽ, thể hiện qua thống kê cứu thua 0 - 1.

27' Rangers nhỉnh hơn về cơ hội Phút 27, Rangers chưa kiểm soát bóng nhiều hơn khi tỷ lệ là 48% - 52%, nhưng lại tạo được dấu ấn rõ hơn ở khâu tấn công với dứt điểm 1 - 0 và phạt góc 1 - 0. FK Jablonec giữ bóng tốt hơn song vẫn chưa có cú sút nào để thử thách đối thủ.

39' Thế trận giằng co và chặt chẽ Đến phút 39, trận đấu vẫn diễn ra rất chặt chẽ khi chưa đội nào thực sự tăng tốc. Dù FK Jablonec nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% , Rangers mới là bên tạo ra cơ hội với chỉ số dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0 ) từ đầu trận.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' R. Naderi lập công, Rangers khai thông thế bế tắc Phút 50, R. Naderi ghi bàn thắng quan trọng giúp Rangers vươn lên dẫn trước FK Jablonec 1-0. Đội chủ sân Ibrox cuối cùng cũng cụ thể hóa sự áp đảo với 67% thời lượng kiểm soát bóng thành thế dẫn bàn ngay đầu hiệp hai.

51' Rangers duy trì thế ép sân đầu hiệp hai Đầu hiệp hai, Rangers tiếp tục chủ động kiểm soát cuộc chơi khi đang nắm lợi thế dẫn 1 - 0 . Đội chủ nhà làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33% và hoàn toàn áp đảo ở chỉ số dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1 ), buộc FK Jablonec phải tập trung lùi sâu phòng ngự.

62' FK Jablonec điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, FK Jablonec có sự thay đổi người khi H. Ahl được tung vào sân thay cho M. Polidar . Đội khách đang bị Rangers dẫn 1-0 và cần một làn gió mới để cải thiện thế trận tấn công trong khoảng thời gian còn lại.

62' FK Jablonec điều chỉnh nhân sự: F. Zorvan thế chỗ J. Suchan Phút 62, FK Jablonec thực hiện sự thay đổi người khi F. Zorvan được tung vào sân thay thế cho J. Suchan . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh bị Rangers dẫn trước 1-0 tại Ibrox.

63' Rangers làm chủ thế trận, FK Jablonec chịu trận Bước sang phút 63, Rangers vẫn hoàn toàn áp đảo khi nắm giữ tới 67% - 33% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà duy trì thế trận một chiều với số lần dứt điểm vượt trội 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), khiến FK Jablonec hầu như không thể tổ chức phản công.

65' D. Neil dính thẻ vàng sau pha ngáng chân ở phút 65 Phút 65 : Cầu thủ D. Neil bên phía Rangers đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội chủ sân Ibrox ở trận đấu này sau E. Fernandez ở phút 11, trong bối cảnh Rangers đang dẫn FK Jablonec với tỷ số 1-0.

69' Rangers điều chỉnh nhân sự, C. Devlin vào sân Ở phút 69, Rangers thực hiện sự thay đổi người khi C. Devlin được tung vào sân thay thế cho V. Dragojevic . Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Ibrox, đội chủ nhà muốn tăng cường sự tươi mới cho tuyến giữa nhằm duy trì thế trận chủ động trước FK Jablonec.

69' Rangers làm tươi mới hàng công với F. Curtis Phút 69, Rangers thực hiện sự thay đổi người khi F. Curtis được tung vào sân thế chỗ D. Yokota . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 67%, đội chủ sân Ibrox muốn gia tăng sức ép để củng cố thế trận trước FK Jablonec.

74' C. Devlin nhận thẻ đỏ, Rangers chơi thiếu người Phút 74, C. Devlin bên phía Rangers phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi thô bạo (Roughing). Dù đang nắm lợi thế dẫn 1-0 và kiểm soát 67% thời lượng bóng trên sân Ibrox, đội chủ nhà hứa hẹn sẽ gặp nhiều sóng gió trong thời gian còn lại của trận đấu.

75' Rangers áp đảo thế trận ở phút 75 Bước sang phút 75, Rangers tiếp tục kiểm soát cuộc chơi khi nắm 67% - 33% thời lượng cầm bóng và duy trì lợi thế 1 - 0. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), đẩy FK Jablonec vào thế phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ.

81' FK Jablonec tăng cường nhân sự ở phút 81 Phút 81, FK Jablonec tung J. Chramosta vào sân thay cho S. Nebyla . Đang bị dẫn 0-1 nhưng được chơi hơn người ở những phút cuối, đội khách quyết tâm dồn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trên sân Ibrox.

81' FK Jablonec tung A. Rusek vào sân tìm bàn gỡ Phút 81, FK Jablonec quyết định điều chỉnh nhân sự khi A. Rusek được tung vào sân thế chỗ cho J. Slama . Trong bối cảnh đang bị Rangers dẫn 1-0 nhưng có lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của C. Devlin, đội khách đang dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

87' Rangers điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 87, K. Nedeljkovic được tung vào sân thay thế cho D. Gassama bên phía Rangers. Trong thế thi đấu thiếu người từ phút 74 sau tấm thẻ đỏ của C. Devlin, điều chỉnh này nhằm giúp đội chủ sân Ibrox gia cố lực lượng để bảo toàn tỷ số 1-0 trước FK Jablonec.

87' C. Barron vào sân, Rangers gia cố tuyến giữa phút 87 Phút 87, Rangers thực hiện sự thay đổi người khi C. Barron được tung vào sân để thế chỗ D. Neil . Trong thế thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của C. Devlin ở phút 74, đội chủ nhà đang nỗ lực tối đa để bảo vệ tỷ số 1-0 trước FK Jablonec trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

87' Rangers kiểm soát thế trận trong những phút cuối Tiệm cận phút 87, Rangers vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36% . Đội chủ nhà duy trì sức ép liên tục và áp đảo về số cú dứt điểm ( 10 - 1 , trúng đích 3 - 1 ), khiến FK Jablonec gần như không thể lên bóng để tìm bàn gỡ.

89' H. Ahl nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, H. Ahl bên phía FK Jablonec phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ngáng chân. Dù thi đấu hơn người từ phút 74, FK Jablonec vẫn tỏ ra bế tắc trong nỗ lực gỡ hòa khi đang bị Rangers dẫn 1-0 và tấm thẻ phạt này cho thấy sự nôn nóng của đội khách ở những phút cuối.

90+1' R. Sedlacek nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', R. Sedlacek bên phía FK Jablonec phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người (Holding). Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trước Rangers trong những phút bù giờ đang khiến các cầu thủ FK Jablonec liên tục phải nhận thẻ phạt.

90+2' Rangers tung L. Shankland vào sân ở phút 90+2' Phút 90+2', Rangers quyết định rút R. Naderi ra nghỉ để nhường chỗ cho L. Shankland . Đây là sự thay đổi người mang tính chiến thuật nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu, giúp đại diện Scotland bảo toàn lợi thế 1-0 trong những phút bù giờ còn lại.

KT Kết thúc: Rangers 1-0 FK Jablonec Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:37 21/08/2026

Rangers Thống kê FK Jablonec 64% Kiểm soát bóng 36% 10 Dứt điểm 1 3 Trúng đích 1 2 Phạt góc 2 17 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Ryan Don Naderi Rangers 1 bàn Daisuke Yokota Rangers 1 kiến tạo · điểm 7.2 Emmanuel Fernandez Rangers Điểm 7.5 Jiří Sláma FK Jablonec Điểm 7.5 Olwethu Makhanya Rangers Điểm 7.3 Dan Neil Rangers Điểm 7.3

Cuộc đối đầu sinh tử tại Ibrox Stadium

Vào lúc 01:45 ngày 21/08/2026, Rangers sẽ đối đầu với FK Jablonec trên sân nhà Ibrox Stadium trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng bước vào cuộc chiến với mục tiêu giành chiến thắng bằng mọi giá.

Tính chất loại trực tiếp không có cơ hội sửa sai

Trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành tấm vé đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ lập tức dừng bước và bị loại khỏi giải đấu. Cả Rangers lẫn FK Jablonec đều không còn cơ hội sửa sai hay tính toán thứ hạng như ở giai đoạn vòng bảng, buộc hai bên phải bung toàn bộ sức lực cho mục tiêu duy nhất.

Cục diện chiến thuật và lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại chảo lửa Ibrox Stadium mang lại điểm tựa tinh thần rất lớn cho Rangers. Được sự cổ vũ từ khán giả nhà, đại diện Scotland được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và gia tăng sức ép lên đối thủ. Trong khi đó, FK Jablonec sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trên sân khách, yêu cầu họ phải duy trì sự tập trung cao độ và tính kỷ luật trong lối chơi nhằm tìm kiếm kết quả có lợi.