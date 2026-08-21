Đánh bại FK Partizan 3-1, Getafe giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ khỏi Conference League Thắng FK Partizan 3-1 trên sân Coliseum Alfonso Pérez tại vòng playoff UEFA Europa Conference League, Getafe chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, đồng thời khiến đại diện Serbia chính thức bị loại.

Getafe 3 - 1 FK Partizan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Getafe tiếp đón FK Partizan.

10' E. Unal mở tỷ số sớm cho Getafe Ngay phút 10, E. Unal đã khai thông thế bế tắc cho Getafe sau đường kiến tạo dọn cỗ của J. Mojica , đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0. Khởi đầu thuận lợi trên sân Coliseum Alfonso Pérez giúp đại diện Tây Ban Nha sớm chiếm ưu thế tại vòng play-off UEFA Europa Conference League.

39' A. Abqar nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 39 Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Abqar bên phía Getafe sau một tình huống phạm lỗi. Cầu thủ này cần thi đấu cẩn trọng hơn trong các pha tranh chấp tiếp theo khi đội nhà đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trên sân Coliseum Alfonso Pérez.

43' FK Partizan gỡ hòa 1-1 nhờ công D. Seck Phút 43, nhận đường dọn cỗ từ Jeh , D. Seck dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1 cho FK Partizan. Bàn thắng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách đưa trận đấu tại sân Coliseum Alfonso Pérez trở lại vạch xuất phát.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Getafe áp đảo thế trận trước FK Partizan Bước sang phút 48, Getafe tiếp tục chủ động kiểm soát cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 64% - 36% . Sức ép liên tục được tạo ra giúp họ vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 7 - 2 (trúng đích 3 - 1 ), buộc FK Partizan phải lùi sâu phòng ngự bảo vệ tỷ số 1-1.

55' M. Roganovic nhận thẻ vàng sau pha cản ngã Phút 55, M. Roganovic bên phía FK Partizan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân (tripping). Trong bối cảnh Getafe đang gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 64%, hàng thủ đội khách bắt đầu phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng nguy hiểm khi tỷ số đang là 1-1.

60' Getafe gia tăng áp lực tìm bàn vượt lên Chạm mốc 60 phút thi đấu, Getafe đang hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm 64% - 36% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm ( 7 - 2 , trúng đích 3 - 1 ). Dù vậy, FK Partizan vẫn tập trung phòng ngự để duy trì tỷ số hòa 1 - 1.

67' FK Partizan tung I. Miladinovic vào sân thay M. Vukotic Phút 67, FK Partizan thực hiện sự thay đổi người khi I. Miladinovic được tung vào sân thay thế cho M. Vukotic .

Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trên sân Coliseum Alfonso Pérez, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt trước Getafe.

67' FK Partizan điều chỉnh nhân sự: V. Djurdjevic vào sân Phút 67, ban huấn luyện FK Partizan quyết định đưa V. Djurdjevic vào sân thế chỗ cho S. Nwulu . Trong thế trận đang cân bằng 1-1, đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại của hiệp hai.

67' FK Partizan tung M. Aleksic vào sân thay O. Ugresic Phút 67, FK Partizan quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung M. Aleksic vào sân thay thế cho O. Ugresic . Đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp họ tạo ra đột biến trong thế trận hòa 1-1 đầy giằng co trước Getafe.

68' A. Abqar nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, cầu thủ A. Abqar bên phía Getafe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trước đó ở phút 39, anh cũng đã bị phạt một thẻ vàng, đặt đội chủ nhà vào thế khó khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.

68' A. Abqar nhận thẻ đỏ, Getafe mất người ở phút 68 Phút 68, A. Abqar bên phía Getafe phải nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha phạm lỗi. Việc phải thi đấu thiếu người trong khoảng thời gian còn lại sẽ mang đến bài toán muôn vàn khó khăn cho đội chủ nhà khi tỷ số đang là 1-1.

72' Getafe gia tăng áp lực tìm bàn thắng thứ hai Bước sang phút 72, Getafe tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34% . Đội chủ nhà tạo ra sự vượt trội rõ rệt về số lần dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 1), buộc FK Partizan phải căng mình chịu trận để bảo toàn tỷ số 1 - 1.

73' Getafe điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ Phút 73, Getafe thực hiện sự thay đổi người khi A. Garcia được tung vào sân thay cho R. Terrats . Đội chủ nhà buộc phải có những tính toán lại về mặt nhân sự trong thế thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của A. Abqar ở phút 68 khi tỷ số đang là 1-1.

76' Kiko Femenia nhận thẻ vàng trong thế thiếu người của Getafe Phút 76, Kiko Femenia của Getafe bị phạt thẻ vàng sau một pha va chạm quyết liệt. Thi đấu thiếu người trong thời điểm tỷ số đang là 1-1 khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn và phải liên tục phạm lỗi để cản phá.

79' Getafe tung S. Sazonov vào sân gia cố hàng thủ Phút 79, Getafe thực hiện sự thay đổi người khi S. Sazonov được tung vào sân để thế chỗ O. Mangala. Trong thế phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của A. Abqar ở phút 68 cùng tỷ số hòa 1-1, sự điều chỉnh này nhằm giúp đại diện Tây Ban Nha củng cố tính chắc chắn cho hàng phòng ngự.

80' FK Partizan đưa E. Kojzek vào sân ở phút 80 Phút 80, FK Partizan quyết định làm mới nhân sự khi tung E. Kojzek vào sân để thế chỗ cho Jeh . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đối thủ Getafe chỉ còn chơi với 10 người trên sân, sự bổ sung này có thể giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng trong những phút cuối.

80' FK Partizan thay người nhằm làm mới hàng công Phút 80, FK Partizan thực hiện sự thay đổi người khi N. Cumic được tung vào sân thay thế I. Baba . Trong thế trận đang hòa 1-1 và có lợi thế chơi hơn người, đội khách kỳ vọng nhân tố mới sẽ tạo ra sự khác biệt ở những phút cuối trận.

84' Getafe gia tăng sức ép tìm bàn quyết định Bước sang phút 84, Getafe vẫn nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng vượt lên khi chiếm tới 65% - 35% thời lượng kiểm soát bóng. Dù áp đảo về số lần dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 1), đội bóng Tây Ban Nha vẫn chưa thể vượt qua hàng thủ FK Partizan trong thế trận hòa 1 - 1.

87' A. Garcia lập công muộn, Getafe vươn lên dẫn 2-1 Phút 87, từ quả kiến tạo của M. Satriano, A. Garcia dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Getafe. Bàn thắng quý giá giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước FK Partizan dù phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của A. Abqar.

89' B. Mayoral vào sân thay E. Unal ở phút 89 Phút 89, Getafe thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Mayoral vào sân thế chỗ E. Unal . Ngay sau khi vươn lên dẫn 2-1 ở phút 87, đây là điều chỉnh nhằm làm mới tuyến trên và gia tăng sự chủ động cho đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

90' J. Mojica nới rộng cách biệt 3-1 cho Getafe Phút 90, M. Satriano có đường kiến tạo dọn cỗ để J. Mojica ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Getafe . Dù phải thi đấu thiếu người từ giữa hiệp hai, đội chủ nhà vẫn có những phút cuối bùng nổ để nới rộng khoảng cách trước FK Partizan .

90+1' B. Mayoral nhận thẻ vàng ở phút 90+1' Phút 90+1', B. Mayoral bên phía Getafe bị phạt thẻ vàng sau một tình huống can thiệp quá mức. Dù đang dẫn 3-1 ở những phút bù giờ cuối trận, các cầu thủ chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt và phải nhận thêm một án phạt từ trọng tài.

KT Kết thúc: Getafe 3-1 FK Partizan Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:55 21/08/2026

Getafe Thống kê FK Partizan 64% Kiểm soát bóng 36% 11 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Enes Ünal Getafe 1 bàn Andrés García Getafe 1 bàn Demba Seck FK Partizan 1 bàn Johan Mojica Getafe 1 kiến tạo · điểm 7.2 Martín Satriano Getafe 1 kiến tạo · điểm 7.2 Jeh FK Partizan 1 kiến tạo · điểm 7

Thông tin chung và tính chất trận đấu

Trận đấu giữa Getafe và FK Partizan trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra vào lúc 02:00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Coliseum Alfonso Pérez. Cuộc đối đầu này bước vào giai đoạn then chốt với thể thức loại trực tiếp vô cùng khắc nghiệt. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức khép lại hành trình tại giải đấu năm nay.

Lịch sử đối đầu và bối cảnh cạnh tranh

Bên cạnh yếu tố sân nhà, điểm tựa tâm lý cũng là điều cả hai bên đang hướng tới. Trong lịch sử đối đầu gần đây, hai đội mới chỉ chạm trán nhau duy nhất 1 lần, với kết quả hòa chung cuộc (Getafe thắng 0, hòa 1 trận và FK Partizan thắng 0). Do đây không phải là trận đấu thuộc vòng bảng, hai câu lạc bộ sẽ không phải bận tâm đến việc tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nhận định cục diện trước giờ bóng lăn

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Coliseum Alfonso Pérez là lợi thế đáng chú ý dành cho Getafe. Sự cổ vũ từ khán giả nhà có thể tạo ra động lực lớn giúp đại diện Tây Ban Nha chủ động trong cách vận hành thế trận. Trong khi đó, FK Partizan với quyết tâm cao ở một trận đấu sinh tử cũng sẽ thể hiện sự tập trung tối đa để bảo vệ cơ hội đi tiếp. Sự ngang ngửa trong lần đụng độ duy nhất trước đó dự báo về một màn so tài chặt chẽ, nơi từng khoảnh khắc bù giờ hay sai lầm nhỏ nhất đều có thể định đoạt cục diện.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Getafe · 0 thắng 1 hòa FK Partizan · 0 thắng Getafe 1 - 1 FK Partizan Hòa

Getafe 5 trận gần nhất H B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới