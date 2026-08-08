Đánh bại Grimsby 3-1, Blackpool giành vé đi tiếp, loại chủ nhà khỏi League Cup Đánh bại Grimsby với tỷ số 3-1 ngay trên sân Blundell Park ở vòng 128 League Cup, Blackpool chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng trong, trong khi Grimsby đành ngậm ngùi bị loại.

Grimsby 1 - 3 Blackpool Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Grimsby tiếp đón Blackpool.

3' N. Ennis giúp Blackpool mở tỷ số từ rất sớm Ngay phút thứ 3, N. Ennis đã lập công mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Blackpool trong chuyến làm khách trước Grimsby. Bàn thắng từ rất sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn ngay tại Blundell Park trong trận đấu thuộc vòng 128 League Cup.

13' Blackpool dẫn bàn dù tỷ lệ cầm bóng cân bằng Đến phút 13, Blackpool đã tận dụng thời cơ để vươn lên dẫn trước dù thời lượng cầm bóng của hai đội đang là 50% - 50% . Grimsby thi đấu khá bế tắc khi chỉ số dứt điểm nghiêng hoàn toàn về phía đội khách với 0 - 1 (trúng đích 0 - 1 ).

30' Grimsby nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ Trải qua 30 phút thi đấu, Grimsby đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Blackpool vươn lên dẫn trước 0-1. Đội chủ nhà có phần nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (52% - 48%) và vượt trội ở chỉ số phạt góc (5 - 1), dù vậy số cú dứt điểm trúng đích của hai bên vẫn đang ngang bằng ở mức 2 - 2.

33' Blackpool có sự thay đổi người sớm ở phút 33 Phút 33, Blackpool có sự điều chỉnh nhân sự từ sớm khi K. Kouassi được tung vào sân thay cho I. Niskanen . Đội khách hiện vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 và nỗ lực duy trì sự chủ động trên sân Blundell Park.

44' Blackpool bảo vệ lợi thế trước giờ nghỉ Tiến gần đến giờ nghỉ giải lao, Blackpool vẫn bảo vệ thành công lợi thế dẫn 0 - 1 trong thế trận giằng co với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%. Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ giúp Grimsby nhỉnh hơn ở số quả phạt góc 6 - 2 và gia tăng sức ép với 4 - 5 cú dứt điểm. Dù vậy, hiệu quả từ hàng thủ Blackpool cùng chỉ số cứu thua 1 - 3 đã giúp đội khách đứng vững trước áp lực của chủ nhà.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Thẻ vàng cho J. Williams bên phía Blackpool Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng phạt J. Williams sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trước Grimsby, các cầu thủ Blackpool vẫn thi đấu đầy quyết liệt trong các pha tranh chấp trên sân Blundell Park.

56' Grimsby gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 56, Grimsby nỗ lực dồn đội hình lên kiếm bàn gỡ trong thế bị Blackpool dẫn 0 - 1. Đội chủ nhà liên tục gây sóng gió từ các quả phạt góc 9 - 3 và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 4 - 2), song hàng thủ đội khách vẫn duy trì sự tập trung để bảo vệ lợi thế.

58' J. Bowler nhân đôi cách biệt cho Blackpool Phút 58, J. Bowler nổ súng nâng tỷ số lên 0-2 cho Blackpool. Bàn thắng nhân đôi cách biệt này giúp đội khách thiết lập thế trận vô cùng thuận lợi ngay tại sân Blundell Park.

61' Grimsby điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ hai Phút 61, Grimsby thực hiện sự thay đổi người khi I. Morgan được tung vào sân thay thế J. Amaluzor. Đang bị Blackpool dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

71' Blackpool thay người: A. Morgan thế chỗ H. Coulson Phút 71, Blackpool thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Morgan được tung vào sân thay cho H. Coulson . Đang nắm lợi thế dẫn 0-2 trên sân Blundell Park, đội khách bắt đầu đưa ra những điều chỉnh để duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại.

72' Grimsby nỗ lực ép sân nhưng Blackpool vẫn đứng vững Đến phút 72, Grimsby nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số khi tạo ra sự vượt trội về chỉ số phạt góc 10 - 3. Dù nhỉnh hơn đối thủ về số cú dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 3), họ vẫn chưa thể đánh bại sự tập trung của hàng thủ Blackpool khi đội khách đã có 1 - 5 lần cứu thua để bảo vệ vững chắc tỷ số 0 - 2.

74' Grimsby tung C. Doyle vào sân ở phút 74 Phút 74, Grimsby thực hiện sự thay đổi người khi C. Doyle được tung vào sân để thay thế J. Walker . Trong thế đang bị đối thủ dẫn trước 0-2 tại Blundell Park, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

75' Grimsby điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75, Grimsby thực hiện sự thay đổi người khi J. Andrews được tung vào sân thế chỗ cho K. Green . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm hy vọng trong khoảng thời gian còn lại khi đang bị Blackpool dẫn 0-2 ngay tại Blundell Park.

82' Blackpool điều chỉnh nhân sự nhằm bảo toàn lợi thế ở phút 82 Phút 82, Blackpool có sự thay đổi người khi L. Clarkson được tung vào sân thay cho K. Anderson . Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-2, đây là bước điều chỉnh nhằm giúp đội khách duy trì sự chủ động và bảo vệ thành quả ở khoảng thời gian còn lại.

82' Blackpool rút N. Ennis ra nghỉ, tung A. Lyons vào sân Phút 82, Blackpool có sự thay đổi nhân sự khi A. Lyons được tung vào sân thay cho N. Ennis . Trong thế đang dẫn trước 0-2, đội khách chủ động củng cố lại đội hình nhằm bảo vệ lợi thế ở những phút cuối trận.

82' Blackpool thay nhân sự bảo toàn lợi thế 0-2 Phút 82, Blackpool thực hiện sự thay đổi người khi G. Honeyman vào sân thay cho J. Brown . Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 ở những phút cuối trận, đội khách chủ động điều chỉnh lực lượng nhằm củng cố thế trận và duy trì sự chủ động.

86' Grimsby dồn lực ép sân những phút cuối Bước sang phút 86, Grimsby dồn toàn lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ và gia tăng áp lực đáng kể với chỉ số phạt góc vượt trội 12 - 4. Dù vậy, Blackpool vẫn kiểm soát nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng (46% - 54%) để bảo toàn tỷ số 0 - 2, trong bối cảnh chỉ số cứu thua của hai bên đang là 1 - 6.

90+2' H. Rodgers nhen nhóm hy vọng cho Grimsby ở phút 90+2 Phút 90+2, H. Rodgers lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Grimsby. Nỗ lực muộn màng giúp đội chủ nhà nhen nhóm lại hy vọng, nhưng quỹ thời gian bù giờ còn lại là quá ít ỏi.

90+4' Grimsby điều chỉnh nhân sự ở phút 90+4' Ở phút 90+4', Grimsby thực hiện sự thay đổi người khi K. Catchpole vào sân thay thế cho G. D. Turi . Vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 90+2', đội chủ nhà nỗ lực làm tươi mới đội hình trong những giây cuối trên sân Blundell Park.

90+5' K. Kouassi lập công, Blackpool nâng tỷ số lên 1-3 Phút 90+5', K. Kouassi ghi bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 1-3 cho Blackpool. Chỉ ít phút sau khi Grimsby rút ngắn cách biệt ở phút 90+2', pha lập công muộn màng này đã giúp đội khách tái lập khoảng cách an toàn ngay tại Blundell Park.

KT Kết thúc: Grimsby 1-3 Blackpool Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 23:04 08/08/2026

Đội hình chính thức Grimsby Sơ đồ · HLV David Artell Blackpool Sơ đồ · HLV Ian Evatt Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Grimsby Thống kê Blackpool 50% Kiểm soát bóng 50% 13 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 4 13 Phạt góc 4 7 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Josh Bowler Blackpool 1 bàn Niall Ennis Blackpool 1 bàn Harvey Rodgers Grimsby 1 bàn Kylian Kouassi Blackpool 1 bàn Géza Dávid Turi Grimsby 1 kiến tạo · điểm 7.3 Bailey Peacock-Farrell Blackpool Điểm 7.6

Cuộc đối đầu giữa Grimsby và Blackpool vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Blundell Park hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính tại EFL Cup. Đây là trận đấu sở hữu tính chất vô cùng khắc nghiệt, nơi hai đội phải vắt cạn sức lực để tranh giành tấm vé bước tiếp vào vòng trong.

Thể thức sinh tử tại Blundell Park

Trận đấu giữa Grimsby và Blackpool diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc không có không gian cho những sai lầm hay tính toán đường dài như ở các giải đấu vòng bảng. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng tiếp theo, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi tại EFL Cup mùa này.

Bên cạnh đó, áp lực phải thắng bằng mọi giá buộc cả hai huấn luyện viên phải đưa ra những phương án chiến thuật tối ưu nhất ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Blundell Park sẽ đem lại điểm tựa tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ Grimsby.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Grimsby

Xét về lịch sử đụng độ gần đây, Grimsby đang nắm giữ lợi thế tâm lý nhất định trước đối thủ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Grimsby đã duy trì thành tích bất bại với 1 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Blackpool chưa từng thắng.

Tuy nhiên, trong một trận đấu cúp loại trực tiếp, những con số thống kê quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. Blackpool chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội để xóa xớp bất lợi đối đầu và tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách.

Nhận định chung

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong quá khứ, Grimsby được đánh giá có đôi chút ưu thế trước giờ bóng lăn. Mặc dù vậy, tính chất một mất một còn của thể thức knock-out tại EFL Cup sẽ khiến màn đọ sức này trở nên vô cùng khó lường cho tới những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Grimsby · 1 thắng 1 hòa Blackpool · 0 thắng Blackpool 1 - 3 Grimsby GRI Grimsby 0 - 0 Blackpool Hòa

Grimsby 5 trận gần nhất T T H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Blackpool 5 trận gần nhất B B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới