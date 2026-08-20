Đánh bại Lincoln Red Imps FC 0-2, Larne đi tiếp, tiễn chủ nhà rời giải Ghi liên tiếp hai bàn ở cuối trận nhờ công của O'Neill và O'Hara, Larne đánh bại chủ nhà Lincoln Red Imps FC 0-2 trên sân Victoria Stadium tại vòng playoff UEFA Europa Conference League. Kết quả này giúp Larne chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi Lincoln Red Imps FC ngậm ngùi bị loại.

Lincoln Red Imps FC 0 - 2 Larne Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lincoln Red Imps FC tiếp đón Larne.

20' M. Toledano dính thẻ vàng đầu tiên của trận đấu Phút 20, M. Toledano bên phía Lincoln Red Imps FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh thế trận giằng co với tỷ số 0-0 trên sân Victoria Stadium, tấm thẻ phạt sớm buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

27' S. Graham bên phía Larne nhận thẻ vàng ở phút 27 Phút 27, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Graham bên phía Larne. Trận đấu trên sân Victoria Stadium đang diễn ra khá căng thẳng khi cả hai đội đều đã sớm phải nhận thẻ phạt.

29' Thẻ đỏ tai hại cho Y. Flalhi Idrissi ở phút 29 Phút 29, Lincoln Red Imps FC phải chịu tổn thất quân số nặng nề khi Y. Flalhi Idrissi nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Việc thi đấu thiếu người từ khá sớm khiến đại diện Gibraltar gặp muôn vàn khó khăn trong trận playoff UEFA Europa Conference League với Larne.

43' M. Lusty nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 43, trọng tài rút thẻ vàng dành cho M. Lusty bên phía Larne. Sức nóng của trận đấu tiếp tục gia tăng trước giờ nghỉ khi tỷ số giữa Lincoln Red Imps FC và Larne vẫn đang là 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Lincoln Red Imps FC đưa A. Romero Morillo vào sân Phút 56, Lincoln Red Imps FC thực hiện sự thay đổi người khi A. Romero Morillo được tung vào sân để thay thế cho A. Mula . Thi đấu trong thế thiếu người từ phút 29 sau chiếc thẻ đỏ của Y. Flalhi Idrissi, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sự chủ động trong hiệp hai.

57' M. Gibson của Larne nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng phạt M. Gibson bên phía Larne. Dù Lincoln Red Imps FC phải thi đấu thiếu người từ phút 29, thế trận trên sân Victoria Stadium vẫn diễn ra quyết liệt và liên tục xuất hiện các thẻ phạt dành cho cả hai đội.

59' Larne điều chỉnh nhân sự, K. O'Hara vào thay M. Gibson Phút 59, Larne quyết định tung K. O'Hara vào sân để thế chỗ M. Gibson . Sự thay đổi này diễn ra chỉ ít phút sau khi M. Gibson phải nhận thẻ vàng ở phút 57, qua đó giúp đội khách giữ sự an toàn về lực lượng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

68' Lincoln Red Imps FC gia cố đội hình ở phút 68 Phút 68, Lincoln Red Imps FC thực hiện sự thay đổi người khi G. Torrilla được tung vào sân để thay thế cho Joe . Trong bối cảnh phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Y. Flalhi Idrissi từ phút 29, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia cố tuyến giữa và duy trì sự chắc chắn.

68' Lincoln Red Imps FC điều chỉnh nhân sự: K. Gomez vào sân Phút 68, Lincoln Red Imps FC có sự thay đổi người khi K. Gomez được tung vào sân thế chỗ M. Toledano. Quyết định rút M. Toledano – cầu thủ đã nhận thẻ vàng trước đó – ra nghỉ được xem là sự điều chỉnh an toàn của đội chủ nhà trong bối cảnh họ đang phải thi đấu thiếu người từ phút 29.

68' Lincoln Red Imps FC điều chỉnh nhân sự ở phút 68 Phút 68, Lincoln Red Imps FC quyết định thực hiện sự thay đổi người khi T. Cardozo được tung vào sân để thế chỗ cho F. Alvarez . Trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người từ hiệp một, đây là sự bổ sung cần thiết của đội chủ nhà nhằm duy trì thể lực và sự tập trung trên sân Victoria Stadium.

69' Larne đưa J. McEneff vào sân ở phút 69 Phút 69, đội khách Larne quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung J. McEneff vào sân thay thế cho C. Gallagher . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 dù đối thủ Lincoln Red Imps FC đã mất người từ phút 29, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Larne gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng.

69' Larne điều chỉnh nhân sự, J. Simpson thế chỗ S. Graham Phút 69, Larne thực hiện sự thay đổi người khi J. Simpson được tung vào sân để thay thế cho S. Graham . Quyết định rút S. Graham ra nghỉ là bước đi an toàn của ban huấn luyện đội khách, bởi cầu thủ này đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 27.

72' G. Torrilla nhận thẻ vàng ở phút 72 Phút 72, cầu thủ G. Torrilla bên phía Lincoln Red Imps FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thi đấu trong thế thiếu người từ hiệp một, đội chủ nhà đang gặp nhiều áp lực và liên tục phải phạm lỗi để bảo toàn tỷ số 0-0 trước Larne.

73' Thẻ vàng liên tiếp, J. McEneff bên phía Larne dính án phạt Phút 73, cầu thủ J. McEneff của Larne đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các án phạt cảnh cáo được rút ra, trong bối cảnh hai đội vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc 0-0.

76' Larne làm mới hàng công với C. McKendry Phút 76, Larne quyết định đưa C. McKendry vào sân thế chỗ cho D. Sloan . Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự thay đổi này sẽ mang lại sức sống mới trên hàng công, nhất là khi họ đang thi đấu trong thế hơn người từ hiệp một.

77' Larne rút Lusty ra nghỉ, tung O'Neill vào sân Phút 77, Larne thực hiện sự thay đổi người khi P. O'Neill được tung vào sân thế chỗ cho M. Lusty - cầu thủ trước đó đã nhận một thẻ vàng. Đội khách đang nỗ lực làm mới hàng công để khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

83' Lincoln Red Imps FC làm mới lực lượng ở phút 83 Phút 83, ban huấn luyện Lincoln Red Imps FC quyết định tung A. Coulibaly vào sân thay thế cho Mandi . Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ hiệp một, đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì sự tập trung để bảo vệ tỷ số 0-0 trước Larne ở những phút cuối trận.

85' P. O'Neill ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Larne Phút 85, nhận đường dọn cỗ từ K. O'Hara, P. O'Neill đã ghi bàn thắng quý giá mở tỷ số 0-1 cho Larne. Pha lập công muộn màng giúp đội khách cụ thể hóa lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Y. Flalhi Idrissi bên phía Lincoln Red Imps FC ở phút 29.

90+3' K. O'Hara ghi bàn, Larne nhân đôi cách biệt Phút 90+3', từ đường kiến tạo của P. O'Neill , K. O'Hara dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Larne. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối trận giúp đội khách nhân đôi cách biệt và củng cố chiến thắng trước Lincoln Red Imps FC.

KT Kết thúc: Lincoln Red Imps FC 0-2 Larne Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 00:55 21/08/2026

Đội hình chính thức Lincoln Red Imps FC Sơ đồ · HLV Juan Bezares Larne Sơ đồ · HLV Gary Haveron Cập nhật đội hình lúc 22:31 20/08/2026

Lincoln Red Imps FC gặp Larne lúc 23:00 ngày 20/08 tại Victoria Stadium, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, còn đội thua bị loại.

Cuộc so tài có điểm xuất phát khá cân bằng khi hai đội đã gặp nhau hai lần gần nhất. Lincoln Red Imps FC thắng một trận, Larne cũng thắng một trận và chưa có trận hòa nào giữa họ trong quãng đối đầu này.

Thế đối đầu chưa tạo ra bên cửa trên

Mỗi đội đều đã có một lần vượt qua đối thủ, cho thấy chưa bên nào thiết lập được ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây. Điều đó khiến trận đấu tại Victoria Stadium trở thành cuộc kiểm tra về khả năng xử lý những thời điểm quyết định.

Không có kết quả hòa trong hai cuộc đối đầu gần nhất cũng tạo thêm sự đáng chú ý cho màn tái ngộ. Tuy vậy, cán cân một thắng cho mỗi bên không đủ để khẳng định Lincoln Red Imps FC hay Larne sẽ chiếm thế thượng phong trước giờ bóng lăn.

Tính chất loại trực tiếp định hình cách tiếp cận

Khác với vòng bảng, trận đấu này không đặt ra mục tiêu cải thiện thứ hạng. Giá trị của cuộc đối đầu nằm hoàn toàn ở kết quả cuối cùng, bởi một đội sẽ đi tiếp còn đội kia dừng bước.

Trong bối cảnh ấy, sự tỉnh táo trong từng tình huống và khả năng duy trì tổ chức đội hình sẽ là những điểm đáng theo dõi. Một sai lầm có thể làm thay đổi cục diện, trong khi sự cân bằng từ lịch sử đối đầu khiến cả hai cần thận trọng khi lựa chọn thời điểm đẩy cao nhịp độ.

Thông tin lực lượng và nhận định

Thông tin hiện có không kèm đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định những thay đổi nhân sự hay sơ đồ mà Lincoln Red Imps FC và Larne có thể sử dụng.

Lincoln Red Imps FC có lợi thế được thi đấu tại Victoria Stadium, còn Larne bước vào trận đấu với một kết quả thắng trong hai lần đối đầu gần nhất. Nhìn chung, đây là cặp đấu có nền tảng cân bằng và được quyết định bởi bản lĩnh trong một trận loại trực tiếp, thay vì một xu hướng đối đầu vượt trội của bất kỳ bên nào.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Lincoln Red Imps FC · 1 thắng 0 hòa Larne · 1 thắng Larne 3 - 1 Lincoln Red Imps FC LAR Lincoln Red Imps FC 2 - 1 Larne LRI

Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất B H H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Larne 5 trận gần nhất H B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới