Đánh bại New York Red Bulls, Nashville SC củng cố vững chắc ngôi đầu MLS Thắng New York Red Bulls 0-1 ngay trên sân Sports Illustrated Stadium nhờ bàn duy nhất của Woledzi ở phút 90, Nashville SC củng cố vững chắc ngôi đầu MLS, trong khi đội chủ nhà dậm chân ở vị trí thứ 8 dù cả hai đều đã giành vé vào vòng 1/16.

New York Red Bulls 0 - 1 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu New York Red Bulls tiếp đón Nashville SC.

12' D. Lovitz nhận thẻ vàng sớm cho Nashville SC Phút 12, hậu vệ D. Lovitz của Nashville SC buộc phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trận đấu mới trôi qua những phút đầu và tỷ số hiện vẫn đang là 0-0 tại Sports Illustrated Stadium.

16' Nashville SC kiểm soát bóng nhưng chưa thể dứt điểm Sau 16 phút thi đấu, Nashville SC là đội chủ động hơn trong khâu giữ bóng với tỷ lệ kiểm soát 41% - 59% . Dù làm chủ thế trận, đội khách vẫn chưa tung ra cú sút nào, trong khi New York Red Bulls nhỉnh hơn về số pha hãm thành (dứt điểm 1 - 0 , trúng đích 0 - 0 ) trong một thế trận khá thận trọng.

28' Thế trận cân bằng sau 28 phút thi đấu Trôi qua 28 phút thi đấu, New York Red Bulls và Nashville SC vẫn đang duy trì thế trận giằng co với tỷ số 0 - 0. Nashville SC kiểm soát bóng nhỉnh hơn (47% - 53%), nhưng New York Red Bulls mới là đội sở hữu các cơ hội dứt điểm với tỷ lệ 2 - 0 (trúng đích 0 - 0). Sự cẩn trọng của hai bên cũng được thể hiện qua chỉ số phạt góc cân bằng 1 - 1.

40' New York Red Bulls lấn lướt dứt điểm Tiến gần về cuối hiệp một, hai đội vẫn hòa 0 - 0 dù New York Red Bulls tạo ra nhiều sức ép hơn. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 48% - 52% , đội chủ nhà vượt trội về số cú dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0 ) cùng 3 - 1 phạt góc so với Nashville SC.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Thế trận giằng co, hai đội duy trì sự cân bằng Bước sang phút 53, cuộc đối đầu giữa New York Red Bulls và Nashville SC vẫn duy trì thế giằng co khi chưa có bàn thắng nào được ghi. Dù Nashville SC nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 47% - 53%, New York Red Bulls lại tích cực hãm thành hơn với chỉ số dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1). Sự cân bằng còn được thể hiện rõ qua số lần hưởng phạt góc 4 - 4 từ đầu trận.

58' M. Corcoran nhận thẻ vàng ở phút 58 Phút 58, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Corcoran bên phía Nashville SC sau một tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội khách trong trận đấu đầy giằng co, khi tỷ số giữa New York Red Bulls và Nashville SC vẫn đang là 0-0.

61' New York Red Bulls thay người: M. Jimenez thế chỗ C. Cowell Phút 61, New York Red Bulls đưa ra sự điều chỉnh về mặt nhân sự trên sân. Cầu thủ M. Jimenez được tung vào sân để thế chỗ cho C. Cowell , mang theo hy vọng tạo ra làn gió mới cho lối chơi của đội nhà trong hiệp hai.

61' New York Red Bulls điều chỉnh nhân sự ở phút 61 Phút 61, New York Red Bulls có sự thay đổi nhân sự trên sân khi M. Sofo được tung vào sân thế chỗ E. Forsberg . Sự xuất hiện của M. Sofo được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho lối chơi của đội nhà trong thời gian còn lại.

62' Nashville SC điều chỉnh nhân sự, A. Najar thế chỗ D. Lovitz Phút 62, Nashville SC quyết định rút D. Lovitz – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng từ sớm – ra nghỉ và tung A. Najar vào sân. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo sự an toàn bên hành lang cánh trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa 0-0.

62' Nashville SC thay người: C. Espinoza thế chỗ S. Mohammed Phút 62, Nashville SC có sự điều chỉnh nhân sự khi C. Espinoza được tung vào sân thay cho S. Mohammed . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Espinoza sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công. Nếu giữ tỷ số này, cả Nashville SC lẫn New York Red Bulls đều sẽ nắm chắc suất đi tiếp vào vòng 1/16.

67' Thế trận giằng co, đôi bên khan hiếm cơ hội Bước sang phút 67, trận đấu vẫn giữ thế cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 50% - 50% . Dù New York Red Bulls nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 7 - 4 cùng chỉ số phạt góc 5 - 4 , sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi lớn khi hai bên đều chỉ mới có 1 - 1 cú sút trúng đích.

70' Nashville SC làm mới tuyến giữa: P. Yazbek thế chỗ M. Corcoran Phút 70, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi P. Yazbek vào sân thay cho M. Corcoran - cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 58. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 trước New York Red Bulls , sự thay đổi này giúp đội khách duy trì sự an toàn và thể lực cho tuyến giữa. Nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

70' Nashville SC làm mới nhân sự với A. Qasem Phút 70, Nashville SC thực hiện sự thay đổi người khi A. Qasem được tung vào sân thế chỗ cho E. Saad . Trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng với tỷ số 0-0, đội khách kỳ vọng nhân tố mới sẽ tạo ra khác biệt. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC vẫn sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

79' Thế trận giằng co bế tắc ở phút 79 Bước sang phút 79, New York Red Bulls và Nashville SC vẫn đang giằng co bế tắc với tỷ số 0-0 . Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 52% - 48% và có 10 - 8 lần dứt điểm, đội chủ nhà lại lép vế hơn đối thủ về số cú sút trúng đích khi chỉ đạt 1 - 2 .

80' New York Red Bulls tung J. Marshall-Rutty vào sân Phút 80, New York Red Bulls thực hiện sự thay đổi người khi J. Marshall-Rutty được tung vào sân thay cho D. Nealis . Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới để khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

86' Nashville SC điều chỉnh nhân sự ở phút 86 Phút 86, Nashville SC có sự thay đổi người khi J. Bauer được tung vào sân thay thế cho R. Baker-Whiting . Trong thế trận đang hòa 0-0, đại diện đội khách hướng đến việc củng cố hàng thủ ở những phút cuối trận, khi mà nếu giữ tỷ số này, Nashville SC sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

88' New York Red Bulls thay người ở những phút cuối Phút 88, New York Red Bulls thực hiện điều chỉnh nhân sự khi T. Parker vào sân thay cho J. Che . Trong những phút cuối của trận đấu đang có tỷ số 0-0, đội chủ nhà hướng tới việc củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ. Nếu giữ tỷ số này, New York Red Bulls sẽ giành vé vào vòng 1/16.

90+2' J. Bazan nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', J. Bazan bên phía New York Red Bulls phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sự nôn nóng gia tăng khi đội nhà đang bị Nashville SC dẫn trước 0-1 ở những phút bù giờ cuối trận.

90+2' M. Woledzi ghi bàn muộn mở tỷ số cho Nashville SC Phút 90+2', M. Woledzi dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của C. Espinoza để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Nashville SC. Pha lập công muộn màng ở những phút bù giờ khai thông thế bế tắc, mang về lợi thế cực lớn cho đội khách ngay trên sân Sports Illustrated Stadium.

KT Kết thúc: New York Red Bulls 0-1 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:39 20/08/2026

Đội hình chính thức New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Callaghan 34 Ethan Horvath 12 Dylan Nealis 2 Justin Che 14 Julián Bazán 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 15 Adri Mehmeti 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 16 Julian Hall 11 Jorge Ruvalcaba 99 Brian Schwake 27 Reed Baker-Whiting 5 Jack Maher 3 Maxwell Woledzi 2 Daniel Lovitz 16 Matthew Corcoran 20 Edvard Tagseth 11 Elias Saad 14 Shakur Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Dự bị New York Red Bulls 77 John McCarthy 3 Jahkeele Marshall-Rutty 5 Omar Valencia 26 Tim Parker 39 Nehuen Benedetti 17 Cameron Harper 37 Mohammed Sofo 13 Eric Maxim Choupo-Moting 91 Mijahir Jimenez Nashville SC 1 Joe Willis 22 Josh Bauer 31 Andy Najar 4 Jeisson Palacios 37 Ahmed Qasem 19 Alex Muyl 6 Bryan Acosta 8 Patrick Yazbek 7 Cristian Espinoza Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026

New York Red Bulls Thống kê Nashville SC 52% Kiểm soát bóng 48% 13 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 2 5 Phạt góc 7 3 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Ronald Donkor New York Red Bulls Điểm 7.9 Adri Mehmeti New York Red Bulls Điểm 7.7 Dylan Nealis New York Red Bulls Điểm 7.3 Julián Bazán New York Red Bulls Điểm 7.3 Matthew Dos Santos New York Red Bulls Điểm 7.3 Emil Forsberg New York Red Bulls Điểm 7.2

Trận đấu giữa New York Red Bulls và Nashville SC trong khuôn khổ giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 20/08/2026 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium. Đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng và một cái tên nằm ở vị trí thứ 8.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Nashville SC đang thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay. Đội khách hiện giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 43 điểm. Trong 5 trận đấu gần nhất, Nashville SC đạt kết quả tích cực với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Sự ổn định giúp họ duy trì ưu thế vững chắc ở nhóm đầu.

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls tỏ ra thất thường hơn. Đội chủ nhà đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 25 điểm. Trong 5 lần ra sân gần đây, New York Red Bulls giành được 2 trận thắng nhưng cũng để thua 3 trận.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Xét về kết quả đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New York Red Bulls lại là đội chiếm nhỉnh hơn về thành tích. Đội chủ nhà giành được 2 trận thắng, hòa 2 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Nashville SC. Kết quả này mang lại điểm tựa tinh thần cho New York Red Bulls trước màn tái đấu trên sân nhà Sports Illustrated Stadium.

Đánh giá cục diện trận đấu

Cuộc so tài giữa New York Red Bulls và Nashville SC hứa hẹn mang đến màn tranh tài hấp dẫn. Nashville SC nắm giữ ưu thế về vị trí dẫn đầu cùng phong độ thi đấu nhỉnh hơn ở các lượt trận vừa qua, trong khi New York Red Bulls lại sở hữu điểm tựa từ thành tích đối đầu trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York Red Bulls · 2 thắng 2 hòa Nashville SC · 1 thắng Nashville SC 2 - 1 New York Red Bulls NS New York Red Bulls 2 - 0 Nashville SC NYR New York Red Bulls 0 - 0 Nashville SC Hòa Nashville SC 0 - 0 New York Red Bulls Hòa Nashville SC 0 - 1 New York Red Bulls NYR

New York Red Bulls 5 trận gần nhất B T B B T 19 Trận 7-4-8 T-H-B 30 Ghi (TB 1.6) 41 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T B T B H 19 Trận 13-4-2 T-H-B 39 Ghi (TB 2.1) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 19 13 4 2 +24 43 T H B T T 2 Inter Miami 19 11 5 3 +10 38 B H T T T 3 Chicago Fire 18 10 2 6 +10 32 T T B B T … 7 New York City FC 19 7 5 7 +6 26 B H T T B 8 New York Red Bulls 19 7 4 8 -11 25 B T B B T 9 DC United 19 5 9 5 -3 24 H H T H H …

Tình hình lực lượng New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ R. Mosquera (Thigh Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ R. Mosquera (Thigh Injury) Nashville SC ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) ✚ P. Yazbek (Muscle Injury) ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) ✚ P. Yazbek (Muscle Injury)