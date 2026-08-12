Đánh bại Paide 2-0, Rapid Vienna khẳng định sức mạnh trên sân nhà Allianz Stadion
Rapid Vienna dễ dàng vượt qua Paide với tỷ số 2-0 trên sân Allianz Stadion tại vòng loại thứ 3 UEFA Europa Conference League nhờ các bàn thắng của Tilio và Schaub, khiến đối thủ đành trắng tay ra về.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Rapid Vienna tiếp đón Paide.
- 13'Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu
Bước sang phút 13, trận đấu giữa Rapid Vienna và Paide vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số (0-0). Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49% và tỏ ra chủ động hơn khi đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm (1 - 0 trúng đích), buộc thủ môn đối phương có 0 - 1 lần cứu thua.
- 25'Rapid Vienna ép sân toàn diện trước Paide
Bước sang phút 25, Rapid Vienna đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Sức ép liên tục giúp họ tung ra 5 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 0), trong khi Paide chưa thể có bất kỳ cơ hội bắn phá nào và phải dồn toàn bộ đội hình về căng mình phòng ngự.
- 37'J. M. Scholler nhận thẻ vàng ở phút 37
Phút 37, cầu thủ J. M. Scholler bên phía Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đội chủ nhà đang kiểm soát bóng 67% - 33% và áp đảo với 10-1 lần dứt điểm, họ vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số khi trận đấu vẫn giữ kết quả 0-0.
- 37'Rapid Vienna áp đảo hoàn toàn nhưng chưa thể ghi bàn
Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp 1 với thế trận hoàn toàn một chiều nghiêng về Rapid Vienna khi họ kiểm soát bóng 67% - 33%. Đại diện nước Áo liên tục hãm thành và tung ra 10 - 1 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 0), buộc hàng thủ Paide phải gồng mình chống đỡ để giữ tỷ số 0 - 0.
- 38'M. Tilio khai thông thế bế tắc cho Rapid Vienna
Phút 38, xuất phát từ đường kiến tạo của N. Wurmbrand, M. Tilio dứt điểm chính xác đưa Rapid Vienna vượt lên dẫn Paide 1-0. Bàn mở tỷ số đã cụ thể hóa sức ép áp đảo mà đội chủ nhà liên tục tạo ra từ đầu trận trên sân Allianz Stadion.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Paide điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu ở phút 46', Paide đã thực hiện sự thay đổi người khi R. Smirnov được tung vào sân thay thế cho M. Miller. Đội khách hy vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận trong bối cảnh đang bị Rapid Vienna dẫn trước 1-0.
- 49'Rapid Vienna áp đảo hoàn toàn trong đầu hiệp hai
Bước sang phút 49, Rapid Vienna vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33%. Đội đang dẫn 1 - 0 tiếp tục gia tăng sức ép với 14 - 1 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 0), buộc Paide phải gồng mình phòng ngự.
- 61'Rapid Vienna áp đảo hoàn toàn, dồn ép Paide nghẹt thở
Bước sang phút 61, Rapid Vienna tiếp tục duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn trước Paide với tỷ lệ kiểm soát bóng 69% - 31%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra tới 17 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 5 - 0) và vượt trội về phạt góc 4 - 1. Trong khi đó, Paide hoàn toàn gồng mình phòng ngự chịu trận và chưa thể tung ra cú dứt điểm trúng mục tiêu nào.
- 62'Rapid Vienna tăng cường nhân sự trên hàng công
Phút 62, Rapid Vienna quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung T. Adamsen vào sân thay cho M. Tilio. Đội chủ nhà đang áp đảo thế trận với 18 cú dứt điểm và muốn tìm thêm bàn thắng khi nắm lợi thế 1-0.
- 62'Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự ở phút 62
Phút 62, Rapid Vienna thực hiện sự thay đổi người khi N. Bajlicz vào sân thế chỗ cho R. Amane. Đội chủ nhà muốn duy trì nguồn năng lượng và tiếp tục kiểm soát thế trận trước Paide trong bối cảnh đang dẫn 1-0.
- 62'Rapid Vienna thay người, P. Dahl vào sân ở phút 62
Phút 62, Rapid Vienna có sự thay đổi người khi P. Dahl được tung vào sân thay thế cho M. Haidara. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 1-0 và áp đảo thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68%, sự bổ sung nhân sự này có thể nhằm tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân của Paide.
- 68'Paide tung H. Ojamaa vào sân làm mới hàng công
Phút 68, Paide có sự thay đổi nhân sự khi H. Ojamaa được tung vào sân thế chỗ M. P. Sohna. Trong thế bị Rapid Vienna dẫn 1-0 và chịu nhiều sức ép, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận phản công.
- 68'Paide tung E. Tur vào sân nhằm tìm bàn gỡ
Phút 68, Paide quyết định điều chỉnh nhân sự khi E. Tur được tung vào sân thế chỗ cho H. Ojamaa. Đang bị Rapid Vienna dẫn 1-0 và hoàn toàn lép vố về thế trận, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để hy vọng tạo nên sự khác biệt.
- 73'Rapid Vienna gây sức ép nghẹt thở ở phút 73
Bước sang phút 73, Rapid Vienna tiếp tục làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32% và đang duy trì lợi thế 1-0. Sự vượt trội hoàn toàn được thể hiện qua chỉ số dứt điểm 19 - 1 (trúng đích 6 - 0), khiến Paide gần như chỉ biết gồng mình phòng ngự.
- 74'Rapid Vienna gia cố hàng thủ với S. Raux-Yao
Phút 74, Rapid Vienna quyết định rút J. M. Scholler ra nghỉ để nhường chỗ cho S. Raux-Yao. Đây là sự thay đổi nhân sự an toàn của đội chủ nhà khi Scholler đã phải nhận một thẻ vàng trước đó, qua đó giúp củng cố sự chắc chắn để bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trước Paide.
- 74'L. Schaub của Rapid Vienna nhận thẻ vàng ở phút 74
Phút 74, L. Schaub bên phía Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 1-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội chủ nhà vẫn không ngần ngại va chạm để ngắt các đợt phản công của Paide.
- 81'Thẻ vàng cho H. Anier ở phút 81
Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo H. Anier bên phía Paide. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối khi trận đấu vẫn đang có tỷ số 1-0 nghiêng về Rapid Vienna.
- 82'L. Schaub ghi bàn trên chấm phạt đền, Rapid Vienna dẫn 2-0
Phút 82, L. Schaub thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 cho Rapid Vienna. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Allianz Stadion nhân đôi cách biệt và nắm lợi thế rất lớn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 84'Paide tung P. A. Cham vào sân thay D. Luts
Phút 84, Paide thực hiện sự thay đổi nhân sự khi P. A. Cham được tung vào sân thay cho D. Luts. Trong thế bị Rapid Vienna dẫn trước 2-0, đội khách cần tìm kiếm làn gió mới nhằm nỗ lực có bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trận.
- 84'Paide đưa K. Piht vào sân làm mới hàng công
Phút 84, Paide quyết định đưa K. Piht vào sân thay thế cho H. Anier. Tiền đạo H. Anier rời sân ngay sau khi dính thẻ vàng ở phút 81, trong thời điểm đội khách vừa bị Rapid Vienna nới rộng khoảng cách lên 2-0.
- 84'Rapid Vienna đưa M. Seidl vào thay L. Schaub
Phút 84, Rapid Vienna thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Seidl vào sân thế chỗ L. Schaub. Tận dụng lợi thế dẫn trước 2-0 vừa được nhân đôi ở phút 82, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh lực lượng để duy trì sự an toàn trong những phút cuối trận.
- 87'Rapid Vienna áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối
Tiến về những phút cuối trận, Rapid Vienna tiếp tục duy trì thế trận áp đảo toàn diện nhờ 67% - 33% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số cú dứt điểm 21 - 2 (trúng đích 7 - 1), khiến Paide gần như không thể đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.
- KTKết thúc: Rapid Vienna 2-0 Paide
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 00:49 13/08/2026
Bối cảnh trận đấu tại Allianz Stadion
Cuộc đối đầu giữa Rapid Vienna và Paide trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026 tại sân vận động Allianz Stadion. Đây là cuộc chạm trán thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang duy trì phong độ ấn tượng, trong khi đại diện khách nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.
Phân tích phong độ hai đội
Đội chủ nhà Rapid Vienna đang sở hữu phong độ hết sức thăng hoa. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện nước Áo thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng trọn vẹn cả 3 trận. Sự ổn định này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Rapid Vienna trước giờ bóng lăn.
Ở chiều ngược lại, Paide thể hiện màn trình diễn có phần thăng trầm hơn. Thống kê trong 5 trận đấu gần đây cho thấy đội khách giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chịu 1 thất bại. Mặc dù có những kết quả khả quan, thử thách làm khách tại Allianz Stadion vẫn là bài toán không hề dễ dàng đối với Paide.
Lịch sử đối đầu và nhận định chung
Xét về lịch sử đối đầu, hai đội mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở cuộc chạm trán duy nhất đó, Rapid Vienna đã giành chiến thắng trước Paide. Việc sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà tiếp tục gia tăng sự tự tin cho đội bóng nước Áo.
Bên cạnh đó, việc duy trì mạch trận toàn thắng giúp Rapid Vienna nắm giữ sự chủ động về mặt thế trận. Tuy nhiên, Paide vẫn có thể gây ra khó khăn nếu thi đấu tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công trong suốt thời gian thi đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)