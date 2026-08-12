13' Rapid Vienna chiếm thế chủ động ở những phút đầu

Bước sang phút 13, trận đấu giữa Rapid Vienna và Paide vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số (0-0). Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49% và tỏ ra chủ động hơn khi đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm (1 - 0 trúng đích), buộc thủ môn đối phương có 0 - 1 lần cứu thua.