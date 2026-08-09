73' Ajax tung T. Arokodare vào sân thay A. Ouazane

Phút 73, Ajax thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Arokodare được tung vào sân thay thế cho A. Ouazane. Trước đó, A. Ouazane đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 33, do đó quyết định điều chỉnh này giúp đội khách duy trì sự an toàn lẫn sức ép trong thế trận chơi hơn người sau thẻ đỏ của S. Floranus bên phía PEC Zwolle.