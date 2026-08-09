Đánh bại PEC Zwolle ngay trên sân khách, Ajax khởi đầu thuận lợi tại Eredivisie
Nhờ hai bàn thắng của Mokio và Brandt ở cuối trận, Ajax đánh bại PEC Zwolle 2-0 ngay trên sân Mac3Park Stadion tại vòng 1 Eredivisie, mang về niềm vui ngày ra quân trong khi đội chủ nhà chấp nhận thất bại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
PEC Zwolle tiếp đón Ajax.
- 13'Ajax chủ động kiểm soát trận đấu
Nhập cuộc chủ động trên sân khách, Ajax sớm làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 31% - 69%. Dù vậy, các đợt tấn công của đội khách chưa tạo ra quá nhiều sóng gió khi mới tung ra 0 - 1 cú dứt điểm và tỷ số vẫn giữ nguyên 0 - 0.
- 25'Ajax hoàn toàn lấn lướt PEC Zwolle
Trôi qua 25 phút thi đấu, Ajax làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70% trước PEC Zwolle. Sự áp đảo của đội khách được thể hiện qua chỉ số dứt điểm 1 - 7 và số lần hưởng phạt góc 0 - 3. Dù liên tục chịu ép sân, đội chủ nhà vẫn kiên cường phòng ngự để giữ tỷ số hòa 0 - 0.
- 33'A. Ouazane bên phía Ajax phải nhận thẻ vàng
Phút 33, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt A. Ouazane bên phía Ajax sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 67%, đội khách vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành PEC Zwolle và tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.
- 38'Ajax áp đảo nhưng PEC Zwolle vẫn đứng vững
Tính đến phút 38, Ajax chiếm ưu thế vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng (32% - 68%) và liên tục vây hãm khung thành đối phương với số lần dứt điểm 3 - 9 cùng 0 - 4 quả phạt góc. Dù vậy, PEC Zwolle vẫn thi đấu kiên cường khi sở hữu số cú sút trúng đích cân bằng 2 - 2, giữ nguyên tỷ số 0 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 52'Ajax dồn ép PEC Zwolle nhưng chưa thể mở tỷ số
Bước sang phút 52, Ajax tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước PEC Zwolle. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 3) cùng số lần phạt góc 1 - 6 nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Dù liên tục hứng chịu sức ép, đội chủ nhà vẫn kiên cường phòng ngự để giữ nguyên tỷ số 0-0.
- 57'S. Floranus nhận thẻ đỏ, PEC Zwolle thi đấu thiếu người
Phút 57, bước ngoặt đã xảy ra khi S. Floranus bên phía PEC Zwolle phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi. Trong thế trận bị Ajax ép sân hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 67%, việc phải chơi thiếu người sẽ khiến đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn dù tỷ số vẫn đang là 0-0.
- 60'PEC Zwolle điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ
Phút 60, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi người khi D. van der Haar được tung vào sân thế chỗ I. Cissoko. Đây là động thái điều chỉnh lại đội hình của đội chủ nhà chỉ ít phút sau tấm thẻ đỏ của S. Floranus ở phút 57.
- 61'Ajax điều chỉnh nhân sự: M. Godts thế chỗ Y. Regeer
Phút 61, Ajax đưa ra sự thay đổi nhân sự khi M. Godts được tung vào sân thay thế cho Y. Regeer. Trong bối cảnh PEC Zwolle vừa mất người từ phút 57 do thẻ đỏ của S. Floranus, đây là thời điểm đội khách chủ động tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0.
- 61'Ajax điều chỉnh hàng công: J. Brandt vào sân thay S. Berghuis
Phút 61, Ajax thực hiện sự thay đổi người khi J. Brandt được tung vào sân thế chỗ S. Berghuis. Thi đấu hơn người sau tấm thẻ đỏ của S. Floranus bên phía PEC Zwolle ở phút 57, đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm khai thông thế bế tắc 0-0.
- 61'Ajax điều chỉnh nhân sự nhằm khai thông thế bế tắc
Phút 61, Ajax đưa J. Mokio vào sân thay cho O. Gloukh. Nhờ lợi thế thi đấu hơn người sau chiếc thẻ đỏ ở phút 57 của S. Floranus bên phía PEC Zwolle, đội khách đang gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số khi trận đấu vẫn có kết quả 0-0.
- 61'PEC Zwolle điều chỉnh nhân sự sau chiếc thẻ đỏ
Phút 61, PEC Zwolle quyết định rút D. Mbayo ra nghỉ để nhường chỗ cho G. Reiziger. Trong bối cảnh vừa phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của S. Floranus ít phút trước đó, đội chủ nhà buộc phải đưa ra những thay đổi nhằm duy trì sự chắc chắn và bảo vệ tỷ số 0-0 trước Ajax.
- 65'Ajax áp đảo PEC Zwolle nhưng chưa có bàn thắng
Bước sang phút 65, Ajax vẫn đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của PEC Zwolle với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68%. Đội khách đã tung ra 6 - 17 cú dứt điểm cùng 2 - 9 quả phạt góc, nhưng sự tập trung của hàng thủ chủ nhà vẫn giúp trận đấu duy trì tỷ số 0 - 0.
- 67'Ajax làm mới hàng công: Marcos Leonardo thay K. Dolberg
Phút 67, Ajax quyết định điều chỉnh hàng công khi tung Marcos Leonardo vào sân thay thế K. Dolberg. Thi đấu hơn người từ phút 57 nhưng tỷ số vẫn đang là 0 - 0, đội khách rất cần một làn gió mới để khai thông thế bế tắc trước PEC Zwolle.
- 73'Ajax tung T. Arokodare vào sân thay A. Ouazane
Phút 73, Ajax thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Arokodare được tung vào sân thay thế cho A. Ouazane. Trước đó, A. Ouazane đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 33, do đó quyết định điều chỉnh này giúp đội khách duy trì sự an toàn lẫn sức ép trong thế trận chơi hơn người sau thẻ đỏ của S. Floranus bên phía PEC Zwolle.
- 74'PEC Zwolle tung T. Velthuis vào sân thay T. Oosting
Phút 74, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi người khi T. Velthuis được tung vào sân thế chỗ T. Oosting. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội chủ nhà trên sân Mac3Park Stadion trong bối cảnh họ đang phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của S. Floranus ở phút 57.
- 76'J. Mokio khai thông thế bế tắc cho Ajax
Phút 76, J. Mokio ghi bàn thắng quan trọng mở tỷ số 0-1 cho Ajax. Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ ở phút 57 của S. Floranus bên phía PEC Zwolle, đội khách cuối cùng cũng cụ thể hóa sức ép với 6-24 cú dứt điểm để vươn lên dẫn trước.
- 78'Ajax làm chủ cuộc chơi ở phút 78
Bước sang phút 78, Ajax vẫn áp đảo hoàn toàn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 29% - 71% nghiêng về phía mình. Sự chênh lệch thế trận thể hiện rõ qua chỉ số dứt điểm 6 - 24 cùng số quả phạt góc 2 - 10, khiến PEC Zwolle vất vả căng mình phòng ngự dù tỷ số đang là 0-1.
- 85'PEC Zwolle thay người muộn nhằm tìm bàn gỡ
Phút 85, PEC Zwolle quyết định tung E. Sorensen vào sân thế chỗ T. Sommer. Trong thế thiếu người và đang bị Ajax dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm cơ hội giữ lại điểm số ở những phút cuối trận.
- 85'PEC Zwolle gia tăng hỏa lực ở phút 85
Phút 85, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi nhân sự khi O. Velanas được tung vào sân thế chỗ R. Thomas. Trong thế thiếu người do tấm thẻ đỏ của S. Floranus và đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực làm tươi mới hàng công với hy vọng tìm kiếm cơ hội ở những phút còn lại.
- 86'Thẻ vàng cho D. Klaassen ở phút 86
Phút 86, D. Klaassen bên phía Ajax phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 ở những phút cuối trận, pha can thiệp này giúp Ajax làm gián đoạn nhịp tấn công của đội chủ nhà PEC Zwolle.
- 88'G. Reiziger nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi ở phút 88
Phút 88, cầu thủ G. Reiziger của PEC Zwolle phải nhận thẻ vàng sau hành vi thiếu tinh thần thể thao. Trong thế thiếu người và đang bị dẫn 0-1, sự ức chế đang hiển hiện rõ rệt với đội chủ nhà ở những phút cuối trận.
- 89'K. Kostons nhận thẻ vàng ở những phút cuối
Phút 89, K. Kostons bên phía PEC Zwolle phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 và phải chơi thiếu người, sự nôn nóng khiến đội chủ nhà liên tiếp nhận các án phạt ở thời điểm cuối trận.
- 90+5'J. Brandt nhân đôi cách biệt cho Ajax ở phút bù giờ
Đến phút 90+5', từ đường kiến tạo của M. Godts, J. Brandt dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt thành 0-2 cho Ajax. Bàn thắng muộn ở những giây cuối cùng đã dập tắt hoàn toàn hy vọng giành điểm của PEC Zwolle, khép lại trận đấu thắng lợi thuyết phục cho đội khách.
- 90'Ajax áp đảo hoàn toàn ở phút 90
Bước sang phút 90, Ajax tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 30% - 70% cùng áp lực dồn dập qua số quả phạt góc 2 - 10. Đội khách tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 25 (trúng đích 2 - 5), qua đó duy trì lợi thế 0 - 1 trước sự chống đỡ vất vả của PEC Zwolle.
- KTKết thúc: PEC Zwolle 0-2 Ajax
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 21:32 09/08/2026
Trận đấu giữa PEC Zwolle và Ajax diễn ra vào lúc 19h30 ngày 09/08/2026 trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Đây là cuộc chạm trán nhận được sự chú ý từ người hâm mộ khi cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm một kết quả thuận lợi.
Thống kê đối đầu lịch sử giữa hai đội bóng
Xét về lịch sử đụng độ trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Ajax đang là đội chiếm ưu thế. Đội bóng này đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận trước PEC Zwolle.
Dù lép vế hơn về số trận thắng trong các lần đối đầu gần đây, PEC Zwolle vẫn cho thấy khả năng tạo nên bất ngờ. Trận thắng duy nhất cùng 1 trận hòa trong 5 lần chạm trán vừa qua sẽ là động lực để đội chủ nhà thi đấu quyết tâm hơn.
Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng Eredivisie
Ở thời điểm hiện tại, cả PEC Zwolle và Ajax đều chưa tích lũy được điểm số nào (0 điểm). Trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Hà Lan, PEC Zwolle tạm thời đứng ở vị trí thứ 7, trong khi Ajax xếp ngay sau ở vị trí thứ 8.
Việc đứng sát nhau trên bảng xếp hạng khiến màn đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng với cả hai câu lạc bộ trong việc khởi động chiến dịch mùa giải.
Đánh giá chung trước giờ bóng lăn
Với ưu thế từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, Ajax có cơ sở để tự tin trước chuyến làm khách này. Tuy nhiên, PEC Zwolle cũng sở hữu điểm tựa riêng khi được thi đấu trên sân nhà.
Trận đấu giữa PEC Zwolle và Ajax hứa hẹn sẽ mang lại những diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)