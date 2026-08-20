Đánh bại Plzen 3-0, FK Crvena Zvezda giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ rời Europa League
Đánh bại Plzen 3-0 trên sân Stadium Rajko Mitić ở vòng play-off UEFA Europa League nhờ cú đúp của Ivanic cùng bàn thắng của Katai, FK Crvena Zvezda chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi Plzen chính thức bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FK Crvena Zvezda tiếp đón Plzen.
- 31'Thẻ vàng cho Seol Young-Woo bên phía FK Crvena Zvezda
Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng phạt Seol Young-Woo bên phía FK Crvena Zvezda sau tình huống kéo người phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đại diện Serbia cần thi đấu điềm tĩnh hơn để tránh những án phạt bất lợi.
- 36'M. Ivanic ghi bàn mở tỷ số cho FK Crvena Zvezda
Phút 36, nhận đường chuyên từ T. Elsnik, M. Ivanic lập công đưa FK Crvena Zvezda vượt lên dẫn trước. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn Plzen 1-0 trên sân Stadium Rajko Mitić.
- 37'FK Crvena Zvezda duy trì lợi thế dẫn bàn
Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, FK Crvena Zvezda vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 1 - 0. Đội chủ nhà thi đấu tương đối quyết liệt khi vượt trội 3 - 1 về số lần phạm lỗi, trong khi Plzen chưa tạo ra nhiều sức ép ngoài 0 - 1 quả phạt góc.
- 45+3'C. Souare nhận thẻ vàng cuối hiệp một
Phút 45+3', C. Souare của Plzen phải nhận thẻ vàng. Plzen cần giữ sự tỉnh táo khi đang bị FK Crvena Zvezda dẫn 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Plzen đổi người ngay đầu hiệp hai
Phút 46', Plzen đưa C. Kabongo vào sân thay C. Souare. Sự điều chỉnh đến ngay sau giờ nghỉ, khi Plzen đang bị dẫn 1-0.
- 52'Plzen tìm cơ hội từ các tình huống cố định
Bước sang phút 52, FK Crvena Zvezda vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước, trong khi Plzen có phần nhỉnh hơn ở các tình huống phạt góc 0 - 1. Đội chủ nhà chơi chặt chẽ, thể hiện qua 3 - 1 lần phạm lỗi và 1 - 0 tình huống việt vị.
- 53'M. Ivanic nhân đôi cách biệt
Phút 53, M. Ivanic dứt điểm thành bàn sau đường kiến tạo của T. Elsnik, nâng tỷ số lên 2-0 cho FK Crvena Zvezda. Lợi thế của đội chủ nhà được nới rộng rõ rệt.
- 61'Plzen tung S. Pirgic vào sân ở phút 61
Ở phút 61, Plzen quyết định đưa S. Pirgic vào sân thay thế cho T. Ladra. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong lối chơi khi bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 2-0.
- 64'FK Crvena Zvezda duy trì lợi thế an toàn
Bước sang phút 64, FK Crvena Zvezda tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu khi đang dẫn Plzen với tỷ số 2 - 0. Đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ với chỉ số phạt góc 0 - 1, trong khi chủ nhà không ngần ngại thi đấu áp sát để ngắt nhịp đối phương với chỉ số phạm lỗi 3 - 1.
- 72'FK Crvena Zvezda rút M. Arnautovic, tung J. Enem vào sân
Phút 72, ban huấn luyện FK Crvena Zvezda quyết định làm mới hàng công khi đưa J. Enem vào sân thế chỗ M. Arnautovic. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động bổ sung nguồn năng lượng tươi mới nhằm duy trì sự chủ động trong những phút còn lại.
- 72'FK Crvena Zvezda tung A. Katai vào sân ở phút 72
Phút 72, FK Crvena Zvezda có sự thay đổi người khi A. Katai được tung vào sân thay cho M. Ivanic. Đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng mới cho hàng công nhằm duy trì thế trận chủ động.
- 73'Plzen tung M. Vydra vào sân tìm bàn gỡ
Phút 73, ban huấn luyện Plzen quyết định tung M. Vydra vào sân thế chỗ P. Adu. Trong bối cảnh đang bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 2-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép cho hàng công đội khách nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.
- 73'Plzen tung D. Visinsky vào sân ở phút 73
Phút 73, Plzen quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Visinsky vào sân thay cho F. Prebsl. Đang bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại.
- 77'P. Hrosovsky nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi kéo người
Phút 77, P. Hrosovsky bên phía Plzen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người (Holding). Đang trong thế bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 2-0, Plzen tỏ ra khá bế tắc và phải phạm lỗi để ngắt đợt lên bóng của đối thủ.
- 77'FK Crvena Zvezda bảo vệ lợi thế hai bàn
Bước sang phút 77, FK Crvena Zvezda tiếp tục kiểm soát cục diện khi đang dẫn Plzen 2-0. Đội khách nỗ lực gia tăng sức ép nhưng mới chỉ thu về phạt góc 0-1, trong khi FK Crvena Zvezda sẵn sàng phạm lỗi 3-1 để ngắt nhịp các đợt lên bóng của đối phương.
- 81'V. Kostov nhận thẻ vàng ở phút 81
Phút 81, V. Kostov bên phía FK Crvena Zvezda phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ngáng chân (tripping). Dù đang nắm lợi thế dẫn Plzen 2-0, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt trong những phút cuối trận.
- 84'Thêm thẻ vàng cho Plzen ở những phút cuối
Phút 84, S. Dweh bên phía Plzen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi thô bạo (Roughing). Việc rơi vào thế bị FK Crvena Zvezda dẫn 2-0 khiến tâm lý của các cầu thủ đội khách trở nên ức chế trong những phút còn lại.
- 85'FK Crvena Zvezda rút V. Kostov ra nghỉ ở phút 85
Phút 85, FK Crvena Zvezda có sự thay đổi người khi M. Bajo được tung vào sân thay cho V. Kostov. Quyết định rút V. Kostov – tiền vệ vừa dính thẻ vàng ở phút 81 – giúp đội chủ nhà thi đấu an toàn hơn nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2-0 trong những phút cuối trận.
- 85'FK Crvena Zvezda tung F. Tebo Uchenna vào sân ở phút 85
Phút 85, FK Crvena Zvezda thực hiện sự thay đổi người khi F. Tebo Uchenna được tung vào sân để thế chỗ cho D. Luckassen. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà muốn gia cố sự chắc chắn cho đội hình nhằm bảo toàn lợi thế ở những phút cuối trận.
- 86'Plzen điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối
Phút 86, Plzen thực hiện sự thay đổi người khi K. Spacil được tung vào sân thay thế cho D. Krcik. Trong thế bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 2-0, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ tạo nên đột biến ở những phút thi đấu còn lại.
- 88'K. Spacil dính thẻ vàng sau phạm lỗi kéo người
Phút 88, K. Spacil bên phía Plzen đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người lộ liễu. Việc bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 3-0 ở những phút cuối khiến các cầu thủ Plzen không giữ được sự bĩnh tĩnh và liên tục phải nhận án phạt.
- 89'A. Katai sút phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 3-0
Phút 89, A. Katai thực hiện thành công quả phạt đền để mang về bàn thắng thứ ba cho FK Crvena Zvezda. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt an toàn trước Plzen ở những phút cuối trận.
- 89'FK Crvena Zvezda tiến gần chiến thắng
Tiến sang phút 89, FK Crvena Zvezda tiếp tục bảo vệ vững chắc tỷ số 2-0 trước Plzen. Với chỉ số phạm lỗi 3-1 cùng 1-0 lần việt vị, đội chủ nhà vẫn chủ động soát thế trận nhằm giữ nguyên lợi thế đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
- KTKết thúc: FK Crvena Zvezda 3-0 Plzen
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 02:57 21/08/2026
FK Crvena Zvezda sẽ gặp Plzen lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trên sân Stadion Rajko Mit, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, vì vậy đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại.
Tính chất quyết định của trận đấu
Không có cơ hội điều chỉnh vị trí hay tích lũy điểm số ở giai đoạn này. Mọi diễn biến tại Stadion Rajko Mit đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giành kết quả đủ để tiếp tục hành trình tại UEFA Europa League.
Thể thức loại trực tiếp thường làm thay đổi cách tiếp cận của trận đấu. Khả năng kiểm soát thời điểm, duy trì sự tập trung và xử lý các tình huống then chốt sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi chỉ một đội được quyền đi tiếp.
Những điểm cần chờ đợi
Thông tin hiện có chưa nêu đội hình dự kiến, tình hình vắng mặt, phong độ gần đây hoặc thống kê đối đầu của hai đội. Vì thế, chưa có cơ sở để xác định bên nào sở hữu ưu thế rõ rệt trước giờ bóng lăn.
Tuy nhiên, bối cảnh loại trực tiếp bảo đảm áp lực sẽ hiện diện ngay từ đầu. FK Crvena Zvezda và Plzen đều cần cân bằng giữa sự thận trọng cần thiết với quyết tâm tìm kiếm lợi thế trong một trận đấu không cho phép sai lầm kéo dài.
Nhận định
Cuộc so tài tại Stadion Rajko Mit được định hình trước hết bởi tính chất loại trực tiếp hơn là các so sánh thống kê. Đội duy trì được sự tỉnh táo và tận dụng tốt những khoảnh khắc quan trọng sẽ có cơ hội giành quyền đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)