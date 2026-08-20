37' FK Crvena Zvezda duy trì lợi thế dẫn bàn

Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, FK Crvena Zvezda vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 1 - 0. Đội chủ nhà thi đấu tương đối quyết liệt khi vượt trội 3 - 1 về số lần phạm lỗi, trong khi Plzen chưa tạo ra nhiều sức ép ngoài 0 - 1 quả phạt góc.