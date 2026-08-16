Đánh bại San Jose Earthquakes 3-1, St. Louis City cùng chủ nhà chính thức vào vòng 1/16 Giành chiến thắng 3-1 trước San Jose Earthquakes ngay tại sân PayPal Park, St. Louis City vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, qua đó cùng đội chủ nhà chính thức có vé vào vòng 1/16 MLS.

San Jose Earthquakes 1 - 3 St. Louis City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Jose Earthquakes tiếp đón St. Louis City.

8' D. Edelman sớm mở tỷ số cho St. Louis City Ngay phút 8, D. Edelman đã mang về bàn mở tỷ số cho St. Louis City sau đường kiến tạo của C. Wallem. Pha lập công sớm giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân PayPal Park của San Jose Earthquakes.

27' S. Becher nhân đôi cách biệt cho St. Louis City Phút 27, S. Becher ghi bàn từ đường kiến tạo của E. Lowen , giúp St. Louis City nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo ra lợi thế rất lớn ngay trên sân PayPal Park của San Jose Earthquakes.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' San Jose Earthquakes điều chỉnh hàng công đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp 2 ở phút 46', San Jose Earthquakes thực hiện sự thay đổi người khi L. Jovanovic được tung vào sân thay cho N. Tsakiris . Đang bị St. Louis City dẫn trước 0-2 ngay tại PayPal Park, đội chủ nhà buộc phải có những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

46' San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, San Jose Earthquakes quyết định đưa J. Jasinski vào sân thay thế cho B. Kikanovic . Trong bối cảnh đang để St. Louis City dẫn trước 0-2 tại PayPal Park, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn trong phần còn lại của trận đấu.

47' B. Leroux ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 Phút 47, B. Leroux lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho San Jose Earthquakes. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai thắp lại hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà sau khi để St. Louis City vươn lên dẫn trước. Nếu giữ tỷ số này, cả San Jose Earthquakes và St. Louis City đều đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

55' S. Becher nới rộng cách biệt lên 1-3 cho St. Louis City Phút 55, S. Becher lập công giúp St. Louis City vươn lên dẫn 1-3 trước San Jose Earthquakes . Pha ghi bàn quan trọng này nhanh chóng dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà ngay sau khi họ vừa có bàn rút ngắn tỷ số. Nếu giữ tỷ số này, cả St. Louis City và San Jose Earthquakes đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

69' Phút 69: St. Louis City tung C. Holse vào sân Phút 69, St. Louis City thực hiện sự thay đổi người khi C. Holse vào sân thay thế E. Lowen . Đội khách đang nắm lợi thế lớn khi dẫn San Jose Earthquakes với tỷ số 1-3. Nếu giữ tỷ số này, St. Louis City sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

69' St. Louis City tung A. Matan vào sân ở phút 69 Phút 69, St. Louis City thực hiện sự thay đổi người khi đưa A. Matan vào sân thế chỗ S. Jeong . Đội khách đang dẫn 1-3 và việc làm mới lực lượng giúp họ duy trì thể lực cùng sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

71' San Jose Earthquakes tung J. Skahan vào sân Phút 71, San Jose Earthquakes có sự thay đổi nhân sự khi J. Skahan được tung vào sân thay thế cho O. Bouda . Đang bị St. Louis City dẫn trước 1-3 ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh rất cần những làn gió mới để tìm kiếm cơ hội thu hẹp khoảng cách trong thời gian còn lại.

71' San Jose Earthquakes điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, San Jose Earthquakes quyết định đưa I. Harkes vào sân để thay thế R. Vieira . Trong bối cảnh đang bị St. Louis City dẫn 1-3 ngay trên sân nhà PayPal Park, ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại làn gió mới cho tuyến giữa.

77' Thẻ vàng cho C. Wallem ở phút 77 Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Wallem bên phía St. Louis City. Dù chịu án phạt cá nhân, cầu thủ này và các đồng đội vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-3 trước San Jose Earthquakes khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.

82' R. Roberts nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng phạt R. Roberts bên phía San Jose Earthquakes. Trong bối cảnh đang bị St. Louis City dẫn 1-3, áp lực tâm lý ngày càng chồng chất lên đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

84' T. Totland nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, T. Totland bên phía St. Louis City phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với bầu không khí khá căng thẳng khi St. Louis City nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 1-3 trước San Jose Earthquakes. Nếu giữ tỷ số này, cả hai đội đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

89' St. Louis City rút C. Wallem ra nghỉ ở phút 89 Phút 89, St. Louis City thực hiện thay đổi nhân sự khi J. Orozco vào sân thay cho C. Wallem . Việc rút C. Wallem – cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 77 – ra nghỉ giúp đội khách củng cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 1-3 trước San Jose Earthquakes trong những phút cuối.

89' St. Louis City rút S. Becher rời sân ở phút 89 Phút 89, St. Louis City thực hiện sự thay đổi người nhằm làm chậm nhịp độ trận đấu khi P. Ault vào sân thế chỗ S. Becher . Đội khách đang giữ lợi thế dẫn trước San Jose Earthquakes với tỷ số 1-3 khi thời gian thi đấu chính thức sắp kết thúc.

KT Kết thúc: San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 11:37 16/08/2026

Vào lúc 09h30 ngày 16/08/2026, trận đấu giữa San Jose Earthquakes và St. Louis City trong khuôn khổ giải nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ diễn ra trên sân vận động PayPal Park. Đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa hai đội bóng đang sở hữu phong độ hoàn toàn trái ngược nhau ở thời điểm hiện tại.

Phong độ hai đội: Màn trình diễn trái ngược

Chủ nhà San Jose Earthquakes đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm. Dù giữ thứ hạng cao trong top đầu, màn trình diễn gần đây của đội chủ sân PayPal Park lại mang đến nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Trong 5 trận đấu gần nhất, San Jose Earthquakes chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và chịu tới 3 thất bại. Chuỗi kết quả thiếu ổn định này đang gây áp lực đáng kể cho họ trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Ở chiều ngược lại, St. Louis City dù đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 26 điểm nhưng lại thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Đội khách sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Sự tự tin cùng nhịp độ thi đấu thăng hoa là điểm tựa lớn nhất để St. Louis City hướng tới một kết quả thuận lợi ngay trên sân khách.

Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

Lịch sử chạm trán gần đây chứng kiến sự nhỉnh hơn nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, St. Louis City đã giành chiến thắng 3 trận, trong khi San Jose Earthquakes có được 2 chiến thắng và hai bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này. Chi tiết này cho thấy mỗi cuộc đọ sức giữa hai CLB luôn diễn ra quyết liệt và có phân định thắng thua rõ ràng.

Trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh lớn dành cho San Jose Earthquakes. Đội chủ nhà cần tận dụng triệt để lợi thế sân nhà PayPal Park để ngăn chặn đà thăng hoa của đối thủ. Trong khi đó, St. Louis City với tâm lý hưng phấn hoàn toàn có khả năng duy trì chuỗi trận thành công nếu tiếp tục thể hiện được sự hiệu quả như các vòng đấu vừa qua.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 2 thắng 0 hòa St. Louis City · 3 thắng St. Louis City 2 - 3 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 1 - 3 St. Louis City SLC St. Louis City 2 - 1 San Jose Earthquakes SLC St. Louis City 1 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 1 - 2 St. Louis City SLC

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất B H B B T 18 Trận 10-3-5 T-H-B 37 Ghi (TB 2.1) 24 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất H T T T T 18 Trận 7-5-6 T-H-B 24 Ghi (TB 1.3) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 H H B T B 2 Los Angeles FC 19 10 4 5 +16 34 H T T T T 3 San Jose Earthquakes 18 10 3 5 +13 33 B H B T B 4 Houston Dynamo 18 10 2 6 +3 32 T T T H H … 6 FC Dallas 18 7 6 5 +7 27 H B H T T 7 St. Louis City 18 7 5 6 0 26 H T T T T 8 Portland Timbers 18 7 3 8 0 24 T T H T B …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ N. Tsakiris (Groin Injury) ✚ E. Edwards (Lower-Body Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ N. Tsakiris (Groin Injury) St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ B. McSorley (Ankle Injury) ✚ T. Pearce (Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ B. McSorley (Ankle Injury) ✚ T. Pearce (Injury)