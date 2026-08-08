77' FC Cincinnati gồng mình bảo vệ lợi thế 1-0

Bước sang phút 77, FC Cincinnati vẫn đang nỗ lực bảo vệ lợi thế 1-0 mỏng manh trước sức ép ngày một lớn từ U.N.A.M. - Pumas. Dù tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% khá cân bằng, đội khách tỏ ra nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 3 - 4), buộc hàng thủ FC Cincinnati phải hoạt động hết công suất với chênh lệch chỉ số cứu thua 4 - 1.