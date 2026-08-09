Đánh bại Utrecht 2-1, Groningen khởi đầu suôn sẻ còn đối thủ trắng tay ngày ra quân Giành chiến thắng 2-1 trước Utrecht trên sân Euroborg ở vòng 1 Eredivisie nhờ các bàn thắng của Willumsson và Bergen, Groningen sở hữu khởi đầu thuận lợi; trong khi pha lập công của Blake không đủ giúp đội khách tránh khỏi thất bại ngày mở màn.

Groningen 2 - 1 Utrecht Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Groningen tiếp đón Utrecht.

8' B. Willumsson mở tỷ số sớm cho Groningen Phút 8, B. Willumsson xuất sắc lập công đưa Groningen vươn lên dẫn trước Utrecht với tỷ số 1-0. Bàn thắng mở tỷ số sớm trên sân nhà Euroborg mang lại lợi thế nhập cuộc rất lớn cho Groningen.

13' Groningen áp đảo Utrecht sau bàn dẫn trước Nhập cuộc chủ động và sớm vượt lên dẫn 1-0, Groningen tiếp tục nắm giữ thế trận trong 13 phút đầu với 65% - 35% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà duy trì sức ép với tỷ lệ dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0 ), khiến Utrecht buộc phải lùi sâu phòng ngự và đã chịu 0 - 2 lần phạm lỗi.

25' Groningen làm chủ thế trận sau 25 phút Bước sang phút 25, Groningen đang làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn bàn cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% . Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn hẳn trong các đợt hãm thành khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0 ), khiến Utrecht gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

30' Groningen bất ngờ thay người từ sớm Phút 30, Groningen có sự thay đổi nhân sự trên sân khi E. van der Laan được tung vào thay cho M. Rente . Đội chủ nhà hiện vẫn đang tạm nắm lợi thế 1-0 trước Utrecht nhờ bàn mở tỷ số từ phút 8.

34' Groningen bị VAR tước bàn thắng ở phút 34 Phút 34, B. Willumsson đưa được bóng vào lưới Utrecht nhưng công nghệ VAR đã xác định anh rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng. Groningen bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt, tỷ số trận đấu tạm thời vẫn giữ nguyên 1-0 cho đội chủ nhà Euroborg.

37' Groningen nắm quyền chủ động trước Utrecht Tới phút 37, Groningen vẫn đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% cùng lợi thế dẫn 1 - 0 . Đội chủ nhà tạo ra sự lấn lướt rõ rệt về số lần dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2 ), buộc Utrecht phải chịu nhiều sức ép và căng sức phòng ngự.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' T. van Bergen nhân đôi cách biệt cho Groningen Ngay ở phút 48, T. van Bergen lên tiếng ghi bàn giúp Groningen gia tăng khoảng cách trước Utrecht. Pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 mang lại lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà ngay đầu hiệp hai.

49' Groningen nắm thế chủ động ngay đầu hiệp hai Mở màn hiệp hai, Groningen vẫn nắm giữ sự chủ động khi làm chủ tỷ lệ kiểm soát bóng 63% - 37% cùng lợi thế dẫn 2 - 0 . Utrecht nỗ lực tìm kiếm cơ hội với chỉ số dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 4 ). Tuy nhiên, chỉ số cứu thua 4 - 2 đang chứng minh sự tập trung tối đa của hàng thủ đội chủ nhà để bảo toàn khoảng cách an toàn.

61' Groningen làm chủ thế trận, nắm lợi thế dẫn 2 - 0 Bước sang phút 61, Groningen vẫn duy trì sự chủ động với 64% - 36% thời lượng kiểm soát bóng cùng lợi thế dẫn 2 - 0. Utrecht nỗ lực dâng cao và đạt chỉ số dứt điểm trúng đích 5 - 5 ngang bằng đối thủ (tổng số dứt điểm 10 - 6), nhưng hiệu quả tấn công của đội khách vẫn chưa đủ để tạo nên khác biệt.

62' Utrecht tăng cường nhân sự, D. van den Berg vào sân Phút 62, Utrecht quyết định có sự thay đổi người khi D. van den Berg được tung vào sân thế chỗ F. Pohl . Trong thế bị Groningen dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải có những điều chỉnh trên sân với hy vọng xoay chuyển cục diện trong thời gian còn lại.

62' Utrecht điều chỉnh nhân sự: Z. Iqbal thế chỗ D. Min Phút 62, Utrecht quyết định có sự thay đổi người khi tung Z. Iqbal vào sân để thay thế cho D. Min . Trong thế bị Groningen dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận tấn công trong thời gian còn lại.

62' Utrecht tung A. Blake vào sân tìm bàn gỡ Phút 62, Utrecht thực hiện sự thay đổi người khi A. Blake vào sân thế chỗ Y. Cathline . Đang bị Groningen dẫn trước 2-0, đội khách cần thêm làn gió mới trên hàng công nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện.

70' Utrecht điều chỉnh nhân sự: Offerhaus vào sân thay Horemans Phút 70, Utrecht thực hiện sự thay đổi người khi tung G. Offerhaus vào sân thế chỗ cho S. Horemans .

Đang bị Groningen dẫn trước 2-0, đội khách hy vọng sự bổ sung nhân sự này sẽ giúp cải thiện thế trận trong khoảng thời gian còn lại.

71' Groningen điều chỉnh nhân sự: T. Mercera thế chỗ W. Prins Phút 71, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi T. Mercera được tung vào sân để thay cho W. Prins . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trên sân Euroborg, đội chủ nhà chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhằm duy trì sự chủ động trong thời gian còn lại của trận đấu.

73' Groningen nắm lợi thế lớn khi bước vào phút 73 Bước sang phút 73, Groningen tiếp tục nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% cùng lợi thế dẫn trước 2 - 0 . Utrecht nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ thông qua chỉ số dứt điểm trúng đích 5 - 6 (tổng số dứt điểm 11 - 8), song đội khách vẫn chưa thể chọc thủng lưới đối phương khi hàng thủ Groningen đã có 6 - 3 lần cứu thua vượt trội.

79' A. Blake rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Utrecht Phút 79, từ đường kiến tạo của D. van den Berg, A. Blake dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Utrecht. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách thắp lại hy vọng giành điểm trong những phút cuối trận.

81' Groningen điều chỉnh nhân sự ở phút 81 Phút 81, Groningen thực hiện sự thay đổi người khi T. Hernes được tung vào sân thay cho B. Willumsson . Ngay sau khi bị Utrecht rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 79, đội chủ sân Euroborg cần sự tươi mới nhân sự để gia cố tuyến trên và bảo toàn lợi thế trong thời gian còn lại.

81' Groningen tung R. Metu vào sân bảo vệ lợi thế Phút 81, Groningen có sự thay đổi nhân sự khi R. Metu được tung vào sân thế chỗ cho P. Clement . Ngay sau khi bị Utrecht rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 79, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế tại Euroborg.

84' Utrecht tăng cường nhân sự, K. Paredes vào sân Ở phút 84, Utrecht quyết định đưa K. Paredes vào sân thế chỗ A. Alarcon . Đội khách đang nỗ lực dồn đội hình lên tìm bàn gỡ hòa sau khi đã rút ngắn tỷ số xuống 2-1.

84' D. de Wit nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 84, D. de Wit bên phía Utrecht đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Sự nôn nóng của đội khách ngày càng gia tăng khi họ phải nỗ lực tìm bàn gỡ hòa trong những phút cuối sau khi đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

87' Groningen nỗ lực bảo vệ lợi thế 2 - 1 Bước sang phút 87, Groningen duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% và tạm dẫn 2 - 1 . Dù kiểm soát bóng ít hơn, Utrecht lại tỏ ra hiệu quả trong các đợt hãm thành khi nhỉnh hơn về số pha dứt điểm trúng đích (5 - 7), buộc đối phương phải thực hiện 6 - 3 lần cứu thua để bảo hộ tỷ số.

88' J. van Overeem nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, J. van Overeem của Utrecht phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi dùng cùi chỏ (Elbowing). Trận đấu đang trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi Utrecht dồn sức tìm bàn gỡ hòa trong thế bị Groningen dẫn 2-1.

KT Kết thúc: Groningen 2-1 Utrecht Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:28 09/08/2026

Đội hình chính thức Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dick Lukkien Utrecht Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Anthony Correia 1 Etienne Vaessen 14 Jorg Schreuders 5 Marco Rente 3 Thijmen Blokzijl 2 Wouter Prins 8 Tika de Jonge 18 Tygo Land 17 David van der Werff 26 Thom van Bergen 24 Pelle Clement 9 Brynjólfur Darri Willumsson 25 Michael Brouwer 2 Siebe Horemans 53 Ferdinand Pohl 44 Mike Eerdhuijzen 23 Niklas Vesterlund 8 Joris van Overeem 20 Dani De Wit 92 Arthur Zagre 11 Ángel Alarcón 10 Yoann Cathline 9 David Min Dự bị Groningen 31 Rijk Janse 13 Lovro Štubljar 42 Jesper Mosselaar 29 Tyrique Mercera 12 Nikolas Brandis 15 Elvis Van der Laan 7 Travis Hernes 53 Jahelille Hall 44 Jismerai Dillema Utrecht 33 Kevin Gadellaa 32 Per Kloosterboer 6 Guus Offerhaus 34 Davy van den Berg 30 Kevin Paredes 14 Zidane Iqbal 47 Emmanuel Owen 15 Adrian Blake Cập nhật đội hình lúc 19:10 09/08/2026

Groningen Thống kê Utrecht 59% Kiểm soát bóng 41% 16 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 7 5 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 4 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Adrian Blake Utrecht 1 bàn Thom van Bergen Groningen 1 bàn Brynjólfur Darri Willumsson Groningen 1 bàn Davy van den Berg Utrecht 1 kiến tạo · điểm 6.9 Etienne Vaessen Groningen Điểm 8.6 David van der Werff Groningen Điểm 8.6

Thông tin trận đấu và bối cảnh

Trận đấu giữa Groningen và Utrecht trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 09/08/2026 trên sân vận động Euroborg. Màn so tài này hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội bước vào cuộc đọ sức với quyết tâm rất cao.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Utrecht hiện đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Eredivisie với 0 điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Groningen tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 và cũng chưa sở hữu điểm số nào.

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội cho thấy sự nhỉnh hơn rõ rệt của đội khách. Utrecht giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Groningen chỉ có được 1 lần chiến thắng và hai bên không có trận hòa nào. Sự chênh lệch trong các cuộc đối đầu gần đây mang lại lợi thế về mặt tâm lý cho Utrecht.

Nhận định cục diện trận đấu

Dù phải làm khách tại Euroborg, Utrecht vẫn được đánh giá cao nhờ thành tích đối đầu vượt trội trong thời gian qua. Tuy nhiên, Groningen với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ thi đấu tập trung nhằm ngăn chặn đối thủ và hướng tới một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Groningen · 1 thắng 0 hòa Utrecht · 4 thắng Groningen 1 - 2 Utrecht UTR Utrecht 0 - 1 Groningen GRO Utrecht 3 - 1 Groningen UTR Groningen 0 - 1 Utrecht UTR Groningen 1 - 2 Utrecht UTR

Groningen 5 trận gần nhất T H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Utrecht 5 trận gần nhất B B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 12 Utrecht 0 0 0 0 0 0 13 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 14 Groningen 0 0 0 0 0 0 15 NEC Nijmegen 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng Groningen ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ O. Zawada (Inactive) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ O. Zawada (Inactive) Utrecht ✚ O. Agougil (Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury) ✚ M. Jonathans (Knee Injury) ✚ N. Ohio (Knee Injury) ✚ O. Agougil (Injury) ✚ A. Engwanda (Hamstring Injury) ✚ V. Jensen (Knee Injury)