Đánh bại Walsall trên chấm luân lưu, Leyton Orient giành quyền đi tiếp tại League Cup Hòa 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức trên sân Bescot Stadium và thắng 6-5 ở loạt luân lưu, Leyton Orient giành quyền đi tiếp tại League Cup, trong khi Walsall chính thức bị loại.

Walsall 0 - 0 (pen 5-6) Leyton Orient Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Walsall tiếp đón Leyton Orient.

12' Leyton Orient chủ động kiểm soát bóng Bước sang phút 12, Leyton Orient đang chiếm ưu thế lớn về khả năng kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33% - 67% . Dẫu vậy, trận đấu vẫn diễn ra tương đối chặt chẽ khi đôi bên chưa tung ra được cú dứt điểm nào ( 0 - 0 ) và tỷ số vẫn giữ ở mức 0 - 0 .

24' Leyton Orient chiếm ưu thế kiểm soát bóng Trôi qua 24 phút thi đấu, Leyton Orient là đội nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 32% - 68%. Dù đội khách tạo ra nhiều sức ép hơn với vượt trội về số lần dứt điểm (3 - 5) và phạt góc (0 - 3), hai đội vẫn đang hòa nhau 0-0.

36' Leyton Orient chiếm ưu thế kiểm soát bóng Sau 36 phút bóng lăn, hai đội vẫn giằng co với tỷ số 0-0. Leyton Orient nắm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng (41% - 59%) cùng số lần dứt điểm trúng đích 1 - 3, song sự tập trung của hàng phòng ngự Walsall khiến đội khách chưa thể tìm được bàn mở tỷ số.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Leyton Orient điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leyton Orient quyết định làm mới đội hình khi tung I. Hayden vào sân thay cho P. Chinedu . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

46' Leyton Orient điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leyton Orient thực hiện sự thay đổi người khi rút A. Gilchrist ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Olowu . Đội khách cần thêm sự tươi mới trong lối chơi để tìm kiếm bàn mở tỷ số khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0.

49' Thẻ vàng cho I. Hayden vì lỗi câu giờ Phút 49, I. Hayden bên phía Leyton Orient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi trì hoãn trận đấu. Cục diện trên sân Bescot Stadium vẫn đang ở thế giằng co căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0.

49' Thế trận giằng co đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Leyton Orient đang nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 43% - 57% , nhưng Walsall lại tích cực tìm kiếm cơ hội với 8 - 6 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 3 ). Cục diện trên sân diễn ra cân bằng và hai đội vẫn chưa thể tạo ra bước ngoặt về mặt tỷ số.

51' T. Sodje nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 51, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo T. Sodje bên phía Walsall sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Bescot Stadium đang trở nên căng thẳng hơn ở đầu hiệp hai khi hai đội liên tiếp có các pha vào bóng quyết liệt, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

57' Walsall thay người: C. Clarke vào sân thay A. Adomah Phút 57, chủ nhà Walsall quyết định có sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi rút A. Adomah ra nghỉ để nhường chỗ cho C. Clarke . Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 đầy bế tắc, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tạo ra nét tươi mới và đột biến cho các đợt tấn công của đội bóng.

57' Walsall làm mới hàng công với A. Pressley Phút 57, đội chủ nhà Walsall có sự thay đổi người đầu tiên khi A. Pressley được tung vào sân thế chỗ A. Dallas . Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, sự xuất hiện của Pressley được kỳ vọng sẽ giúp hàng công đội bóng tạo ra đột biến trước Leyton Orient.

60' Leyton Orient điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, ban huấn luyện Leyton Orient đưa ra sự thay đổi khi tung I. El Mizouni vào sân thế chỗ D. Levitt . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến ở tuyến giữa nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

60' Walsall làm mới đội hình giữa thế bế tắc Phút 60, Walsall quyết định làm mới nhân sự khi rút J. Furlong ra nghỉ và tung M. Hancock vào sân. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp tạo ra bước ngoặt để định đoạt trận đấu.

61' Thế trận giằng co sau một giờ thi đấu Sau hơn một giờ thi đấu, hai đội vẫn hòa nhau 0-0 trong thế trận giằng co quyết liệt. Dù Leyton Orient chiếm ưu thế về thời lượng cầm bóng (42% - 58%), Walsall lại tích cực bắn phá hơn với 10-8 pha dứt điểm, trong đó mỗi bên đều có 3-3 lần đưa bóng trúng đích.

67' Walsall làm mới tuyến giữa với sự xuất hiện của Simper Phút 67, Walsall thực hiện sự thay đổi người khi L. Simper được tung vào sân để thế chỗ R. Smith . Đội chủ sân Bescot Stadium nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

67' Walsall điều chỉnh nhân sự với D. Skura Phút 67, Walsall thực hiện sự thay đổi người khi D. Skura được tung vào sân thay thế cho J. Connolly . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trong lối chơi khi tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0 giằng co.

67' Leyton Orient làm mới hàng công Phút 67, Leyton Orient quyết định có sự thay đổi nhân sự khi J. Kabia được tung vào sân để thay thế cho N. Oyekunle . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trên hàng công nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

73' Leyton Orient nỗ lực gây sức ép Bước sang phút 73, hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Leyton Orient tạo ra thế trận lấn lướt hơn nhờ tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% cùng ưu thế dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 4), trong khi Walsall vẫn kiên trì phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn khung thành.

75' Leyton Orient điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75, Leyton Orient quyết định đưa F. Stevens vào sân thay cho W. Forrester . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

85' Leyton Orient nỗ lực gây sức ép cuối trận Bước sang phút 85, Leyton Orient tiếp tục nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% cùng số pha dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 3 - 4). Dù vậy, hàng thủ Walsall vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số hòa 0-0.

90+5' I. Moore nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Ở phút 90+5, I. Moore bên phía Walsall phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Bescot Stadium đang trôi về những giây cuối cùng với tỷ số hòa 0-0 đầy căng thẳng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Walsall sút hỏng L. Simper (Walsall) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.

120+1' Luân lưu: Leyton Orient sút hỏng J. Kabia (Leyton Orient) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.

120+2' Luân lưu: Walsall 1 - 0 C. Clarke (Walsall) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+2' Luân lưu: Leyton Orient 1 - 1 I. Hayden (Leyton Orient) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+3' Luân lưu: Walsall 2 - 1 M. Hancock (Walsall) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+3' Luân lưu: Leyton Orient 2 - 2 T. Archibald (Leyton Orient) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+4' Luân lưu: Walsall 3 - 2 T. Sodje (Walsall) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+4' Luân lưu: Leyton Orient 3 - 3 I. El Mizouni (Leyton Orient) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+5' Luân lưu: Walsall 4 - 3 A. Pressley (Walsall) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120+5' Luân lưu: Leyton Orient 4 - 4 Z. Obiero (Leyton Orient) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+6' Luân lưu: Walsall 5 - 4 C. Crew (Walsall) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.

120+6' Luân lưu: Leyton Orient 5 - 5 F. Stevens (Leyton Orient) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+7' Luân lưu: Walsall sút hỏng D. Skura (Walsall) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+7' Luân lưu: Leyton Orient 5 - 6 J. Olowu (Leyton Orient) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 6.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Walsall 0-0 Leyton Orient Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 26/08/2026

Đội hình chính thức Walsall Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Grant Leyton Orient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Richie Wellens 1 Jed Ward 2 Rico Browne 4 James Connolly 5 Harrison Burke 29 James Furlong 15 Isaac Moore 8 Charlie Crew 37 Albert Adomah 9 Andy Dallas 11 Reece Smith 7 Tai Sodje 13 Noah Phillips 12 Alfie Gilchrist 6 William Forrester 34 Phillip Chinedu 44 Theo Archibald 25 Charlie Wellens 24 Dylan Levitt 3 James Morris 11 Demetri Mitchell 29 Zech Obiero 49 Nicholas Oyekunle Dự bị Walsall 31 Tom Wooster 25 Declan Skura 22 Elicha Ahui 3 Mason Hancock 17 Courtney Clarke 57 Ryan Sjoerdsma 10 Lewis Simper 6 Sven Sprangler 19 Aaron Pressley Leyton Orient 33 Killian Cahill 2 Fin Stevens 5 Joseph Olowu 8 Idris El Mizouni 14 Isaac Hayden 30 Alfie Wellens 9 Jaze Kabia 27 Tony Springett 22 Yusuf Akhamrich Cập nhật đội hình lúc 01:20 26/08/2026

Walsall Thống kê Leyton Orient 40% Kiểm soát bóng 60% 13 Dứt điểm 20 4 Trúng đích 5 2 Phạt góc 8 18 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Jed Ward Walsall Điểm 8.7 Charlie Wellens Leyton Orient Điểm 8.2 William Forrester Leyton Orient Điểm 7.9 Theo Archibald Leyton Orient Điểm 7.7 James Morris Leyton Orient Điểm 7.6 Rico Browne Walsall Điểm 7.2

Trận so tài giữa Walsall và Leyton Orient diễn ra vào lúc 01:45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Bescot Stadium mang tính chất sống còn. Do áp dụng thể thức loại trực tiếp, cả hai đội buộc phải hướng tới kết quả phân định thắng thua rõ ràng để sở hữu tấm vé đi tiếp, không có chỗ cho sự do dự hay cơ hội sửa sai.

Tính chất khốc liệt của trận đấu loại trực tiếp

Bước vào một trận cầu mang tính chất knock-out, mục tiêu duy nhất của đôi bên là chiến thắng. Khác với các trận đấu tính điểm đường dài, việc thất bại đồng nghĩa với việc phải dừng bước ngay lập tức. Điều này buộc ban huấn luyện hai câu lạc bộ phải tính toán kỹ lưỡng về mặt đấu pháp ngay từ tiếng còi khai cuộc nhằm chiếm lợi thế trên sân.

Lợi thế sân nhà Bescot Stadium sẽ là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Walsall. Tuy nhiên, việc đối đầu với một đối thủ có lối chơi khó chịu đòi hỏi đội chủ nhà phải giữ sự tập trung cao độ trong suốt thời gian thi đấu.

Tương quan phong độ và cán cân đối đầu

Về mặt phong độ, cả Walsall và Leyton Orient đều vừa có được chiến thắng trong trận đấu gần nhất. Cú hích tinh thần này giúp các cầu thủ đôi bên bước vào cuộc chạm trán với trạng thái tự tin và quyết tâm cao độ.

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần đối đầu gần đây, Leyton Orient đang nắm giữ ưu thế với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Walsall chưa giành được chiến thắng nào. Dù vậy, tại một trận đấu cúp có tính chất loại trực tiếp, mọi thống kê trong quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo và thế trận hoàn toàn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự chuẩn bị chiến thuật của từng đội bóng.

Kỳ vọng thế trận chặt chẽ tại Bescot Stadium

Trước tính chất quyết định một mất một còn, cả Walsall lẫn Leyton Orient nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng nhằm thăm dò đối phương trước khi tung ra những đòn đánh quyết định. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội và duy trì sự kỷ luật nơi hàng phòng ngự sẽ nắm giữ cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Walsall · 0 thắng 3 hòa Leyton Orient · 2 thắng Walsall 1 - 1 Leyton Orient Hòa Leyton Orient 1 - 0 Walsall LO Walsall 0 - 2 Leyton Orient LO Leyton Orient 0 - 0 Walsall Hòa Leyton Orient 0 - 0 Walsall Hòa

Walsall 5 trận gần nhất H T T H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Leyton Orient 5 trận gần nhất T H B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới