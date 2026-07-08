Đánh bại Wrexham 1-0, Middlesbrough giành vé đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup Đánh bại Wrexham 1-0 trên sân Riverside Stadium ở Round of 128 League Cup nhờ bàn thắng duy nhất của Lankshear ở phút 61, Middlesbrough chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng trong, trong khi Wrexham phải ngậm ngùi dừng bước.

Middlesbrough 1 - 0 Wrexham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Middlesbrough tiếp đón Wrexham.

12' Middlesbrough chiếm ưu thế trong 12 phút đầu Bước sang phút 12, Middlesbrough là đội nhập cuộc chủ động hơn với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39% và áp đảo 3 - 0 về phạt góc. Dù chỉ số dứt điểm đang là 1 - 1 , đội chủ nhà tạo ra sự nguy hiểm nhỉnh hơn nhờ 1 - 0 cú sút trúng đích, buộc thủ môn Wrexham phải thực hiện 0 - 1 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0 .

24' Middlesbrough làm chủ thế trận trong nửa đầu hiệp một Trôi qua 24 phút thi đấu, Middlesbrough đang chơi chủ động hơn khi nắm 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng cùng lợi thế phạt góc 3 - 0 . Đội chủ nhà tạo ra dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0 ) và buộc thủ môn đối phương phải có 0 - 2 lần cứu thua, nhưng tỷ số trên sân vẫn giữ ở mức 0 - 0 .

38' Middlesbrough lấn lướt nhưng chưa thể mở tỷ số Tính đến phút 38, Middlesbrough đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% và áp đảo về số quả phạt góc 4 - 0. Dù chênh lệch dứt điểm chỉ là 3 - 2, đội chủ nhà tạo ra sự hiệu quả tốt hơn với 2 - 0 lần dứt điểm trúng đích, buộc phía Wrexham phải có 0 - 2 lần cứu thua để giữ tỷ số 0 - 0.

43' L. O'Brien dính thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 43, L. O'Brien bên phía Wrexham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong thế trận giằng co cân bằng với tỷ số 0-0 tại sân Riverside Stadium, chiếc thẻ phạt này đòi hỏi đội khách phải thi đấu cẩn trọng hơn trong những phút tiếp theo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thế trận giằng co, Wrexham tích cực dứt điểm Bước sang phút 51, trận đấu vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 0 - 0. Middlesbrough nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% cùng 4 - 0 phạt góc, nhưng Wrexham lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha dứt điểm với số lần sút 5 - 7 (trúng đích 2 - 1).

56' S. Smith dính thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Smith bên phía Wrexham sau một tình huống phạm lỗi. Đây là tấm thẻ vàng thứ hai của Wrexham trong trận đấu, khi cuộc so tài tại Riverside Stadium vẫn đang ở thế cân bằng 0-0.

61' W. Lankshear khai thông thế bế tắc cho Middlesbrough Phút 61, W. Lankshear tỏa sáng dứt điểm tung lưới Wrexham, mở tỷ số 1-0 cho Middlesbrough. Sau nhiều nỗ lực gia tăng áp lực tại Riverside Stadium, đội chủ nhà cuối cùng cũng cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng vươn lên dẫn trước.

65' Wrexham điều chỉnh nhân sự sau bàn thua Phút 65, Wrexham đưa ra sự thay đổi người khi R. Longman được tung vào sân thay thế cho D. Imray . Đội khách buộc phải có những tính toán mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Middlesbrough dẫn trước 1-0.

65' Middlesbrough duy trì thế trận ép sân Bước sang phút 65, Middlesbrough tiếp tục làm chủ cuộc chơi với 55% thời lượng giữ bóng và lợi thế dẫn 1-0 . Sức ép liên tục được đội bóng áo đỏ duy trì khi họ áp đảo ở chỉ số phạt góc 5-0 cùng thống kê dứt điểm 10-7 (trúng đích 3-1 ).

67' Middlesbrough điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số Phút 67, Middlesbrough thực hiện sự thay đổi người khi G. Edmundson vào sân thế chỗ M. Arfsten . Nắm lợi thế dẫn 1-0 sau bàn thắng ở phút 61, đội chủ nhà đưa ra sự điều chỉnh nhằm gia cố đội hình và duy trì sự chủ động trên sân Riverside Stadium.

67' Middlesbrough điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số Phút 67, Middlesbrough quyết định làm mới hàng công khi rút J. Sarmiento ra nghỉ để nhường chỗ cho K. Joseph . Đội chủ sân Riverside đang nắm lợi thế dẫn 1-0 và việc tung nhân sự tươi mới vào sân hứa hẹn giúp họ tiếp tục duy trì áp lực lên phía Wrexham.

69' Thẻ vàng cho W. Lankshear ở phút 69 Phút 69, W. Lankshear bên phía Middlesbrough phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 1-0 , trận đấu tại Riverside Stadium bắt đầu diễn ra căng thẳng hơn khi đối thủ nỗ lực gia tăng áp lực.

72' Wrexham tung K. Moore vào sân tìm bàn gỡ Phút 72, Wrexham quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung K. Moore vào sân thay thế cho S. Smith , người đã phải nhận thẻ vàng trước đó. Đội khách đang rất cần làn gió mới để nuôi hy vọng gỡ hòa trong thế bị Middlesbrough dẫn 1-0.

72' Wrexham tung B. Cadamarteri vào sân tìm bàn gỡ Phút 72, Wrexham có sự thay đổi nhân sự khi B. Cadamarteri được tung vào sân thay cho O. Rathbone . Đang bị Middlesbrough dẫn 1-0, đội khách nỗ lực gia tăng sức ép trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút còn lại.

72' Wrexham tung B. Whiteman vào sân tìm bàn gỡ Phút 72, Wrexham đưa ra sự thay đổi nhân sự khi B. Whiteman vào sân thay cho M. James . Trong thế bị Middlesbrough dẫn trước 1-0, đội khách cần một làn gió mới để gia tăng sức ép trong những phút còn lại của trận đấu.

76' Wrexham tung D. Keillor-Dunn vào sân tìm bàn gỡ Phút 76, Wrexham thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi D. Keillor-Dunn được tung vào sân thay cho N. Broadhead . Trong thế bị Middlesbrough dẫn trước 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

77' Middlesbrough duy trì thế chủ động ở phút 77 Bước sang phút 77, Middlesbrough vẫn nắm thế chủ động và bảo vệ thành công tỷ số 1 - 0 trước Wrexham. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% cùng 12 - 9 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1). Sự lấn lướt của Middlesbrough còn thể hiện qua chỉ số phạt góc áp đảo 7 - 0, khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

80' Middlesbrough tung F. Cartwright vào sân ở phút 80 Phút 80, Middlesbrough thực hiện sự thay đổi người khi F. Cartwright vào sân thay thế W. Lankshear . Trong bối cảnh đang dẫn 1-0, đội chủ sân Riverside Stadium nỗ lực củng cố lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế trong những phút cuối trận.

85' D. Hyam nhận thẻ vàng trong những phút cuối Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Hyam bên phía Wrexham. Trong thế bị Middlesbrough dẫn 1-0, đây đã là thẻ phạt thứ ba mà các cầu thủ Wrexham phải nhận ở trận đấu này, phản ánh sự vội vã và bất lực của đội khách khi thời gian chính thức sắp hết.

89' Middlesbrough nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh Bước sang phút 89, Middlesbrough vẫn duy trì thế dẫn trước 1 - 0 trước Wrexham. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng đang giữ ở mức cân bằng 50% - 50%, đội chủ nhà tỏ ra nhỉnh hơn về cơ hội nguy hiểm khi sở hữu chỉ số dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 3 - 1) cùng 7 - 3 phạt góc.

90+1' C. Doyle dính thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', C. Doyle bên phía Wrexham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Middlesbrough dẫn 1-0, những nỗ lực bám đuổi của đội khách càng thêm bế tắc khi thời gian thi đấu không còn nhiều.

90+3' Middlesbrough điều chỉnh nhân sự ở những phút bù giờ cuối Phút 90+3', Middlesbrough thực hiện sự thay đổi người khi C. Ibeh được tung vào sân thay thế M. Whittaker . Đội chủ nhà chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỷ số 1-0 trước sức ép từ Wrexham trong những giây cuối cùng.

KT Kết thúc: Middlesbrough 1-0 Wrexham Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 08/08/2026

Đội hình chính thức Middlesbrough Sơ đồ · HLV Kim Hellberg Wrexham Sơ đồ · HLV Phil Parkinson Cập nhật đội hình lúc 01:30 08/08/2026

Middlesbrough Thống kê Wrexham 49% Kiểm soát bóng 51% 13 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 2 7 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Will Lankshear Middlesbrough 1 bàn Sebastian Berhalter Middlesbrough 1 kiến tạo · điểm 7.7 Zak Vyner Wrexham Điểm 7.6 Danny Ward Wrexham Điểm 7.5 Dominic Hyam Wrexham Điểm 7.5 Callum Doyle Wrexham Điểm 7.5

Thông tin trận đấu

Middlesbrough chạm trán Wrexham tại Riverside Stadium trong khuôn khổ EFL Cup, còn được gọi là Carabao Cup. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 08/08/2026 và mang tính chất loại trực tiếp: đội thắng sẽ đi tiếp, trong khi đội thua bị loại.

Đây là bối cảnh khiến mọi quyết định trên sân đều có trọng lượng lớn hơn so với một trận đấu thông thường. Không có vòng bảng hay thứ hạng để các đội sửa sai qua nhiều lượt trận, Middlesbrough và Wrexham phải hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế rủi ro.

Thế đối đầu cân bằng

Hai lần gặp nhau gần nhất đều khép lại mà không xác định được đội chiến thắng: Middlesbrough hòa cả 2 trận, trong khi Wrexham cũng có 2 trận hòa. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không được thể hiện bằng ưu thế tuyệt đối trong những lần chạm trán gần đây.

Với Middlesbrough, lợi thế sân Riverside Stadium có thể tạo thêm điểm tựa về tinh thần, nhưng không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Wrexham đã từng duy trì được thế cân bằng trong cả 2 lần đối đầu gần nhất, vì vậy đội khách có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định.

Cuộc đấu của khả năng kiểm soát rủi ro

Trong một trận loại trực tiếp, đội nhập cuộc chủ động chưa chắc là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng nhất. Middlesbrough có thể phải tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy nhịp độ lên, song việc dâng cao quá mức cũng mở ra khoảng trống cho Wrexham khai thác khi chuyển trạng thái.

Ngược lại, Wrexham cần duy trì cự ly đội hình và tránh để sức ép từ khán đài kéo đội hình lùi quá sâu. Khả năng thoát pressing, giữ bóng ở những thời điểm quan trọng và đưa bóng nhanh lên phía trên có thể trở thành chìa khóa giúp đội khách giảm áp lực.

Đáng chú ý, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở những giai đoạn nhạy cảm của trận đấu. Khi chỉ một sai lầm có thể chấm dứt hành trình tại giải, các tình huống cố định, những pha mất bóng ở khu vực nguy hiểm và khả năng phòng ngự trong vòng cấm sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện.

Middlesbrough cần tận dụng sân nhà

Riverside Stadium là điểm tựa quan trọng của Middlesbrough trong trận đấu này. Đội chủ nhà cần biến ưu thế sân bãi thành sức ép đủ lớn, đồng thời duy trì sự kiên nhẫn nếu Wrexham chủ động phòng ngự chặt và kéo trận đấu vào thế giằng co.

Điểm mấu chốt với Middlesbrough là cách đội bóng xử lý những thời điểm không thể xuyên phá hàng thủ đối phương. Việc kiểm soát bóng đơn thuần sẽ không đủ nếu thiếu sự chính xác trong đường chuyền quyết định và khả năng bảo đảm an toàn phía sau mỗi đợt tấn công.

Wrexham có thể chờ thời cơ

Wrexham bước vào trận đấu với thành tích hòa trong 2 lần đối đầu gần nhất trước Middlesbrough. Dù không tạo ra ưu thế về kết quả, sự cân bằng đó cho thấy đội khách có khả năng duy trì thế trận trước đối thủ này.

Chiến lược hợp lý của Wrexham có thể là giữ trận đấu trong tầm kiểm soát, hạn chế các khoảng trống giữa các tuyến và chờ cơ hội từ những pha chuyển đổi nhanh. Trong thế trận loại trực tiếp, một khoảnh khắc tận dụng tốt sai lầm của đối phương có thể quan trọng hơn việc liên tục duy trì sức ép.

Nhận định trận đấu

Middlesbrough có lợi thế sân nhà, còn Wrexham sở hữu sự tự tin từ xu hướng đối đầu cân bằng. Hai yếu tố này tạo nên một trận đấu khó phân định, đặc biệt khi cả hai lần chạm trán gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa.

Thế trận nhiều khả năng được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển tiếp và giữ được sự tỉnh táo trong những tình huống then chốt. Middlesbrough cần tận dụng sức ép tại Riverside Stadium, trong khi Wrexham sẽ hướng đến việc duy trì cấu trúc phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Đây là cuộc đấu mà sự chính xác và kỷ luật có thể quan trọng không kém tham vọng tấn công.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Middlesbrough · 0 thắng 2 hòa Wrexham · 0 thắng Wrexham 2 - 2 Middlesbrough Hòa Middlesbrough 1 - 1 Wrexham Hòa

Middlesbrough 5 trận gần nhất H B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Wrexham 5 trận gần nhất B B T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới