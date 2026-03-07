Đánh giá Hyundai Custin 2026: MPV gia đình thực dụng với giá lăn bánh từ 904 triệu đồng Hyundai Custin khẳng định sức hút trong phân khúc MPV cỡ trung nhờ nền tảng khung gầm N3 hiện đại, không gian nội thất kiểu phi thuyền và hệ thống an toàn SmartSense tiên tiến.

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc, được định vị chiến lược nằm giữa Staria và Stargazer. Xe thừa hưởng nền tảng khung gầm N3-Platform tương tự các dòng xe cao cấp như Santa Fe và Tucson, mang lại độ cứng vững và khả năng vận hành ổn định. Tại thị trường Việt Nam, Custin hiện là đối thủ trực tiếp của Toyota Innova Cross và KIA Carnival.

Cập nhật giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Custin tháng 7/2026

Hyundai Custin được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Hyundai Custin sở hữu thiết kế lai giữa MPV và SUV.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 Custin 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mại tại đại lý và trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất: Sự giao thoa giữa MPV và SUV

Với kích thước tổng thể 4.950 x 1.850 x 1.725 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm, Hyundai Custin mang đến diện mạo bề thế nhưng vẫn linh hoạt. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác lớn kết hợp cụm đèn pha LED "Parametric Hidden Lights" tinh xảo.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi mạnh mẽ và mâm xe kích thước 17-18 inch phay bóng thể thao. Đáng chú ý, xe trang bị cửa trượt tự động hai bên – một tính năng đặc trưng của các dòng minivan cao cấp, giúp việc lên xuống xe tại các không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn. Gương chiếu hậu được đặt trên thân xe kết hợp cột A mỏng giúp tối ưu tầm quan sát cho người lái.

Không gian nội thất lấy cảm hứng từ phi thuyền

Khoang cabin của Custin hướng đến sự tiện nghi tối đa cho gia đình. Điểm nhấn chính là màn hình giải trí đặt dọc 10,4 inch tích hợp bản đồ dẫn đường độc quyền cho Việt Nam. Cần số dạng nút bấm hiện đại giúp tối ưu không gian tại bệ trung tâm.

Nội thất thiết kế theo phong cách phi thuyền không gian.

Hàng ghế thứ hai được thiết kế theo kiểu ghế độc lập "Captain", có khả năng ngả tới 135 độ và chỉnh điện 10 hướng. Các tiện ích đi kèm bao gồm sạc không dây, bàn làm việc, cùng tính năng làm mát và sưởi ghế, mang lại trải nghiệm tương đương các dòng xe hạng sang.

Hàng ghế thứ hai mang lại sự riêng tư và thoải mái tối đa.

Về khả năng chứa đồ, Custin cung cấp dung tích cốp 261 lít khi sử dụng cả 3 hàng ghế và có thể mở rộng lên đến 1.223 lít khi gập hai hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu du lịch dài ngày của gia đình.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

Hyundai Custin cung cấp hai tùy chọn động cơ tăng áp mạnh mẽ, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước:

Động cơ 2.0L Turbo GDi: Công suất 236 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm. Tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây.

Công suất 236 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm. Tăng tốc 0–100 km/h trong 8,2 giây. Động cơ 1.5L Turbo GDi: Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm. Tăng tốc 0–100 km/h trong 9,9 giây.

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ SmartSense cao cấp bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA) và cảnh báo điểm mù (BCA). Bên cạnh đó là các trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp.

Đánh giá chung

Hyundai Custin là lựa chọn sáng giá cho những ai tìm kiếm một mẫu xe gia đình có thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và trang bị công nghệ vượt trội trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Dù gầm xe hơi thấp (170 mm) có thể là một hạn chế nhỏ khi đi đường xấu, nhưng sự tiện nghi và sức mạnh động cơ là những điểm cộng lớn giúp Custin cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc MPV hiện nay.