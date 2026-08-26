Đánh giá xe Ford Everest 2026: Chi tiết giá bán, thông số kỹ thuật và khả năng vận hành Ford Everest 2026 phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá từ 1,129 đến 1,629 tỷ đồng, sở hữu thiết kế cơ bắp, động cơ mạnh mẽ cùng nhiều công nghệ an toàn.

Ford Everest 2026 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm gầm rời của dòng bán tải Ranger, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Everest tháng 8/2026

Mẫu SUV của thương hiệu Mỹ mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu từ phục vụ gia đình đến trải nghiệm địa hình chuyên sâu. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (tỷ đồng) Chương trình ưu đãi Everest Active 2.0L AT 4x2 1,129 1,280 1,258 1,244 Tặng thẻ thay và lọc dầu nhớt (OSP) 5 năm hoặc 10 lần Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,209 1,370 1,346 1,332 - Everest Platinum 2.0L AT 4x2 1,335 1,511 1,484 1,471 - Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1,440 1,629 1,600 1,586 - Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 1,629 1,840 1,808 1,794 -

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi bổ sung từ hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất cơ bắp và đậm chất việt dã

Ford Everest thế hệ mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Chiều rộng cơ sở tăng thêm 50 mm kết hợp khoảng sáng gầm 200 mm giúp dáng vẻ xe trở nên vững chãi và vạm vỡ hơn đáng kể.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ C đặc trưng. Tùy từng phiên bản, hệ thống chiếu sáng trước được trang bị công nghệ LED hoặc cụm đèn LED Matrix thông minh có khả năng tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu khi vào cua.

Thân xe tạo điểm nhấn qua những đường gân dập nổi khối vuông vức và bộ mâm hợp kim nhôm đúc đường kính 18 inch hoặc 20 inch. Giá nóc trên xe hỗ trợ tải trọng tĩnh lên tới 350 kg và tải trọng động 100 kg, phục vụ đắc lực cho nhu cầu chở đồ dã ngoại hay lều trại.

Đuôi xe được tái thiết kế liền mạch với cụm đèn hậu LED hiện đại kết hợp cửa cốp đóng/mở rảnh tay thông minh. Riêng bản Wildtrak được bổ sung bộ phụ kiện thể thao với các chi tiết phủ màu xám Bolder ở cản trước, viền lưới tản nhiệt, ốp mang cá và bậc bước chân gia cố bằng thép.

Không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi kỹ thuật số

Bước vào khoang cabin, táp-lô được thiết kế phẳng trải rộng theo phương ngang, tạo cảm giác thoáng đãng cho không gian nội thất. Vật liệu da kết hợp các chi tiết hoàn thiện chỉn chu mang lại trải nghiệm tiệm cận phân khúc xe sang.

Trung tâm giải trí được trang bị màn hình cảm ứng đặt dọc 8 inch đến 12 inch điều khiển qua hệ thống SYNC 4/SYNC 4A hỗ trợ kết nối thông minh và quan sát từ camera 360 độ. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT kích thước 8 inch hoặc 12 inch hiển thị đầy đủ các thông số vận hành.

Cả ba hàng ghế đều được bố trí cổng sạc tiện ích cùng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Ghế lái chỉnh điện đa hướng tích hợp tính năng sưởi và làm mát. Hàng ghế thứ ba có thể gập điện phẳng hoàn toàn, tối ưu dung tích khoang hành lý cho các chuyến đi xa.

Hệ truyền động mạnh mẽ và khả năng off-road

Ford Everest mang tới các cấu hình động cơ đáp ứng mọi phong cách vận hành:

Động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn (Single Turbo): Đạt công suất cực đại 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại dải tua 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động một cầu (4x2).

Đạt công suất cực đại 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại dải tua 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động một cầu (4x2). Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép (Bi-Turbo): Sản sinh công suất cực đại khoảng 209,8–210 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4x4).

Sản sinh công suất cực đại khoảng 209,8–210 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (4x4). Động cơ xăng 2.3L EcoBoost: Được trang bị trên phiên bản Everest Platinum+ mang đến hiệu năng vận hành bốc và êm ái hơn trên nhiều dạng địa hình.

Xe hỗ trợ khả năng lội nước sâu tới 800 mm và sức kéo rơ-moóc tối đa 3.500 kg. Hệ thống kiểm soát địa hình cung cấp tới 6 chế độ lái chuyên biệt gồm Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud & Rut và Sand.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái toàn diện

Ford Everest 2026 được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động cao cấp, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ giữ làn đường chủ động.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, phanh tự động khẩn cấp khi lùi, tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động và 7 túi khí bảo vệ toàn diện. Ứng dụng thông minh FordPass trên điện thoại hỗ trợ mở/khóa cửa, định vị vị trí và đề nổ xe từ xa tiện lợi.

Bảng thông số kỹ thuật các phiên bản Ford Everest

Thông số Titanium+ 2.0L AT 4x4 Titanium 2.0L AT Sport 2.0L AT 4x2 Ambiente 2.0L AT 4x2 Kích thước DxRxC (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 Chiều dài cơ sở (mm) 2.900 2.900 2.900 2.900 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 200 Loại động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Công suất (mã lực / rpm) 209,8 / 3.750 170 / 3.500 170 / 3.500 170 / 3.500 Mô-men xoắn (Nm / rpm) 500 / 1.750–2.000 405 / 1.750–2.500 405 / 1.750–2.500 405 / 1.750–2.500 Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Hệ dẫn động Hai cầu (4x4) Một cầu (4x2) Một cầu (4x2) Một cầu (4x2) Hệ thống đèn trước LED Matrix LED LED LED Kích thước mâm 20 inch 20 inch 20 inch 18 inch

Nhìn chung, Ford Everest 2026 là lựa chọn nổi bật trong nhóm SUV 7 chỗ tầm giá trên 1 tỷ đồng nhờ sự kết hợp giữa khung gầm đầm chắc, trang bị dồi dào và nhiều lựa chọn động cơ phục vụ cả nhu cầu đô thị lẫn off-road phức tạp.