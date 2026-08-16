Đánh mất lợi thế hai bàn, Feyenoord chia điểm với GO Ahead Eagles tại De Kuip Dù sớm dẫn trước hai bàn nhờ Zechiel và Ueda trên sân De Kuip, Feyenoord vẫn để GO Ahead Eagles gỡ hòa 2-2 sau các pha lập công của Flataker và Sigurdarson ở vòng 2 Eredivisie; kết quả này khiến GO Ahead Eagles tạm đứng thứ 5 còn Feyenoord xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Feyenoord 2 - 2 GO Ahead Eagles Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Feyenoord tiếp đón GO Ahead Eagles.

13' Feyenoord chủ động ép sân những phút đầu Bước sang phút 13, Feyenoord đang là đội chủ động hơn trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% cùng 2 - 0 về số pha phạt góc. Tuy nhiên, GO Ahead Eagles vẫn thi đấu tập trung khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội đang cân bằng 1 - 1.

25' Feyenoord gia tăng áp lực nhưng chưa thể mở tỷ số Trải qua 25 phút thi đấu, Feyenoord đang chủ động gia tăng áp lực khi nắm 54% - 46% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 1 so với GO Ahead Eagles. Dù vậy, hiệu quả hãm thành của đội chủ nhà vẫn chưa cao khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai bên dừng ở mức 1 - 1 , khiến tỷ số trận đấu tiếp tục giữ ở mốc 0 - 0.

32' G. Zechiel mở tỷ số cho Feyenoord Phút 32, G. Zechiel tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Feyenoord trong cuộc tiếp đón GO Ahead Eagles. Pha lập công này cụ thể hóa thế trận ép sân của đội chủ nhà tại De Kuip, nơi họ thi đấu lấn lướt và vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm 10-2.

37' Feyenoord áp đảo thế trận và liên tục hãm thành Tính đến phút 37, Feyenoord tiếp tục kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% . Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi vượt trội hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 3 - 1), qua đó duy trì thế dẫn trước 1 - 0 trước GO Ahead Eagles.

38' A. Ueda nhân đôi cách biệt cho Feyenoord Phút 38, nhận đường kiến tạo từ A. Hadj Moussa , A. Ueda lập công dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Feyenoord. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà thi đấu càng thêm thăng hoa và củng cố thế trận áp đảo trên sân De Kuip.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Feyenoord gia tăng sức ép áp đảo Bước sang phút 49, Feyenoord tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi nắm giữ lợi thế dẫn 2-0. Đội chủ nhà tạo ra sức ép áp đảo với 14 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 1 ) và vượt trội ở chỉ số phạt góc với tỷ lệ 4 - 1 , buộc GO Ahead Eagles phải gồng mình chịu trận.

61' Feyenoord áp đảo hoàn toàn thế trận Bước sang phút 61, Feyenoord vẫn duy trì sức ép dồn dập dù đang nắm lợi thế dẫn bàn. Đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội rõ rệt với dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 5 - 1) cùng phạt góc 5 - 1, khiến GO Ahead Eagles gần như phải căng mình chịu trận.

63' E. Flataker rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho GO Ahead Eagles Phút 63, từ đường chuyền của E. Linthorst , E. Flataker dứt điểm tung lưới Feyenoord, rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho GO Ahead Eagles. Dù bị đội chủ nhà áp đảo với 19 - 4 pha dứt điểm, bàn thắng này vẫn giúp đội khách thắp lại cơ hội có điểm tại sân De Kuip.

64' Feyenoord điều chỉnh nhân sự sau khi bị rút ngắn tỷ số Phút 64, Feyenoord quyết định tung T. Kraaijeveld vào sân để thay thế cho T. Watanabe . Động thái thay đổi người này diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà để GO Ahead Eagles chọc thủng lưới và rút ngắn tỷ số xuống 2-1.

64' Feyenoord điều chỉnh nhân sự, G. Borges vào sân Phút 64, Feyenoord quyết định thực hiện sự thay đổi người khi G. Borges được tung vào sân thay cho G. Diarra . Ban huấn luyện đội chủ nhà trên sân De Kuip lập tức có sự điều chỉnh ngay sau khi bị GO Ahead Eagles rút ngắn tỷ số xuống 2-1.

65' Feyenoord điều chỉnh nhân sự: J. Lotomba vào sân thay G. Read Phút 65, Feyenoord có sự thay đổi người khi J. Lotomba được tung vào sân để thế chỗ G. Read . Ngay sau khi đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 2-1, đội chủ nhà nhanh chóng củng cố lại đội hình nhằm bảo vệ lợi thế trên sân De Kuip.

68' GO Ahead Eagles thay người: T. Baeten vào sân Phút 68, GO Ahead Eagles quyết định có sự thay đổi nhân sự khi T. Baeten được tung vào sân thay thế Y. Salah Rahmouni . Sau khi rút ngắn tỷ số xuống 2-1, đội khách đang muốn gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trong những phút còn lại.

72' Feyenoord thay người khi lợi thế bị thu hẹp còn 2-1 Phút 72, Feyenoord quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Steijn vào sân thay thế cho C. Vanhoutte . Trong bối cảnh GO Ahead Eagles vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-1, BHL đội chủ nhà muốn tăng cường sự tươi mới để giữ vững lợi thế tại De Kuip.

73' GO Ahead Eagles tung O. Sivertsen vào sân Phút 73, đội khách GO Ahead Eagles thực hiện sự thay đổi người khi O. Sivertsen vào sân thay thế cho E. Flataker . Trong thế bị Feyenoord dẫn 2-1, ban huấn luyện đội khách quyết định làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa ở những phút còn lại.

73' Feyenoord áp đảo dứt điểm, dồn ép GO Ahead Eagles Bước sang phút 73, Feyenoord tiếp tục duy trì sức ép nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2 - 1. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 19 - 4 (trúng đích 5 - 1) cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45%. Chênh lệch 5 - 1 ở số quả phạt góc phản ánh đúng thế trận GO Ahead Eagles đang phải vất vả lùi sâu chống đỡ.

80' GO Ahead Eagles tung S. I. Sigurdarson vào sân ở phút 80 Phút 80, GO Ahead Eagles đưa ra sự thay đổi nhân sự khi S. I. Sigurdarson được tung vào sân thay thế S. Tengstedt . Trong thế bị Feyenoord dẫn trước 2-1, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tiếp thêm sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối.

80' GO Ahead Eagles thay người sau khi gỡ hòa 2-2 Phút 80, ngay sau khi san bằng tỷ số 2-2 , GO Ahead Eagles quyết định điều chỉnh tuyến giữa khi tung C. Twigt vào sân thế chỗ E. Linthorst . Việc bổ sung nhân sự tươi mới ở thời điểm nhạy cảm này giúp đội khách gia tăng sức chịu đựng nhằm bảo toàn kết quả sau màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng trên sân De Kuip.

80' Sigurdarson gỡ hòa 2-2 cho GO Ahead Eagles Phút 80, S. I. Sigurdarson lập công mang về bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 2-2 cho GO Ahead Eagles. Màn trình diễn kiên cường giúp đội khách gỡ hòa thành công ngay tại sân De Kuip dù từng bị Feyenoord dẫn trước 2-0 trong hiệp một.

85' Feyenoord dồn ép tìm bàn thắng quyết định Bước sang phút 85, Feyenoord liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Dù áp đảo hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 24 - 9 cùng số quả phạt góc 5 - 2 , đội chủ nhà vẫn chưa thể vượt lên khi tỷ số vẫn đang là 2 - 2 .

KT Kết thúc: Feyenoord 2-2 GO Ahead Eagles Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 21:25 16/08/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giovanni van Bronckhorst GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joseph Oosting 1 Tjark Ernst 26 Givairo Read 6 Jeremiah St Juste 4 Tsuyoshi Watanabe 35 Mika Mármol 8 Gjivai Zechiël 34 Charles Vanhoutte 10 Luciano Valente 23 Anis Hadj Moussa 9 Ayase Ueda 27 Gaoussou Diarra 1 Kjetil Haug 2 Alfons Sampsted 25 Giovanni van Zwam 4 Joris Kramer 5 Dean James 8 Evert Linthorst 34 Yassir Rahmouni 10 Søren Tengstedt 16 Victor Edvardsen 17 Mathis Suray 29 Erik Flataker Dự bị Feyenoord 39 Liam Bossin 32 Tijme Wessels 30 Jordan Lotomba 20 Mats Deijl 24 Thijs Kraaijeveld 22 Tobias van den Elshout 28 Oussama Targhalline 11 Gonçalo Borges 14 Sem Steijn GO Ahead Eagles 33 Nando Verdoni 22 Nick Marsman 31 Dani Tijman 20 Eus Waayers 6 Calvin Twigt 9 Stefán Ingi Sigurðarson 11 Oskar Siira Sivertsen 32 Ofosu Boakye 18 Richonell Margaret Cập nhật đội hình lúc 19:01 16/08/2026

Feyenoord Thống kê GO Ahead Eagles 52% Kiểm soát bóng 48% 25 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 6 6 Phạt góc 6 3 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Ayase Ueda Feyenoord 1 bàn · 1 kiến tạo Stefán Ingi Sigurðarson GO Ahead Eagles 1 bàn Gjivai Zechiël Feyenoord 1 bàn Søren Tengstedt GO Ahead Eagles 1 bàn Anis Hadj Moussa Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 8.9 Evert Linthorst GO Ahead Eagles 1 kiến tạo · điểm 6.6

Feyenoord gặp GO Ahead Eagles lúc 19:30 ngày 16/08/2026 tại De Kuip trong bối cảnh cả hai đội đều có 3 điểm và vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất. Khác biệt đáng chú ý nằm ở thành tích đối đầu, nơi Feyenoord thắng 4 trong 5 lần gặp gần đây.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa phản ánh chênh lệch điểm số

GO Ahead Eagles đang đứng hạng 4 với 3 điểm, trong khi Feyenoord xếp hạng 8 và cũng có 3 điểm. Điều đó tạo ra một bối cảnh cởi mở: vị trí hiện tại khác nhau, nhưng hai đội chưa tạo được cách biệt về điểm số.

Cả Feyenoord lẫn GO Ahead Eagles đều bước vào trận đấu sau một chiến thắng. Với dữ liệu phong độ gần nhất giống nhau, trận đấu tại De Kuip sẽ được quyết định nhiều bởi khả năng biến lợi thế sân nhà và những thời điểm then chốt thành ưu thế rõ rệt.

Feyenoord có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Feyenoord thắng 4 trận, GO Ahead Eagles thắng 1 trận và không có trận hòa. Thống kê này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có đội tạo được khác biệt, thay vì kết thúc trong thế giằng co.

Đối với Feyenoord, thành tích ấy là nền tảng tâm lý tích cực khi trở về De Kuip. Tuy nhiên, GO Ahead Eagles cũng có một chiến thắng trong chuỗi đối đầu này, đủ để cho thấy họ không hoàn toàn lép vế khi đối diện đối thủ quen thuộc.

Nhận định Feyenoord vs GO Ahead Eagles

Feyenoord có ưu thế đáng kể về đối đầu và được chơi trên sân De Kuip, trong khi GO Ahead Eagles đến với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng dù cùng 3 điểm. Đây là trận đấu mà chủ nhà có cơ sở để kiểm soát nhịp độ, còn đội khách cần tận dụng tốt các thời điểm chuyển trạng thái để tạo ra sự cân bằng.

Nhìn chung, cán cân trước giờ bóng lăn nghiêng về Feyenoord nhờ chuỗi đối đầu vượt trội. Dù vậy, việc cả hai đội đều vừa thắng trận gần nhất khiến cuộc so tài này hứa hẹn có tính cạnh tranh cao.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Feyenoord · 4 thắng 0 hòa GO Ahead Eagles · 1 thắng Feyenoord 1 - 0 GO Ahead Eagles FEY GO Ahead Eagles 2 - 1 Feyenoord GAE Feyenoord 3 - 2 GO Ahead Eagles FEY GO Ahead Eagles 1 - 5 Feyenoord FEY GO Ahead Eagles 1 - 3 Feyenoord FEY

Feyenoord 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất T T T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 2 2 0 0 +5 6 T T 2 Fortuna Sittard 2 1 1 0 +2 4 T H 3 PSV Eindhoven 2 1 1 0 +1 4 T H 4 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 5 Ajax 1 1 0 0 +2 3 T … 7 Heerenveen 1 1 0 0 +1 3 T 8 Feyenoord 1 1 0 0 +1 3 T 9 Excelsior 2 1 0 1 +3 3 B T …

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ T. Watanabe (Ribs Injury) ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) GO Ahead Eagles ✚ G. Nauber (Broken Leg) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ R. Weijenberg (Knee Injury) ✚ G. Nauber (Broken Leg) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ R. Weijenberg (Knee Injury)