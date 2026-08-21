Đánh mất lợi thế hai bàn, Panathinaikos bị Hradec Králové cầm hòa 2-2 Dù vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Tetteh, Panathinaikos vẫn để Hradec Králové cầm hòa 2-2 trên sân Spiros Louis Olympic Stadium tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League sau hai bàn thắng liên tiếp của Umar ở các phút 89 và 90.

Panathinaikos 2 - 2 Hradec Králové Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Panathinaikos tiếp đón Hradec Králové.

24' Panathinaikos đổi người từ sớm Phút 24', Panathinaikos đưa G. Katris vào sân thay T. Tsapras . Thế trận vẫn đang cân bằng khi hai đội chưa có bàn thắng.

30' Panathinaikos nhỉnh hơn về phạt góc Phút 30, thế trận vẫn khá giằng co khi hai đội hòa 0 - 0. Panathinaikos nhỉnh hơn ở các tình huống cố định với phạt góc 2 - 1, trong khi số pha phạm lỗi 2 - 2 cho thấy nhịp độ chưa quá căng thẳng.

42' Panathinaikos nhỉnh hơn về phạt góc Bước sang phút 42, thế trận vẫn khá giằng co khi Panathinaikos chỉ nhỉnh hơn ở các quả phạt góc 2-1, còn số lần phạm lỗi là 2-2. Hradec Králové giữ được sự chặt chẽ để duy trì tỷ số 0-0.

45+1' S. Andino nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Ở phút 45+1', S. Andino bên phía Panathinaikos đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Tấm thẻ phạt diễn ra ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 trên sân Spiros Louis Olympic Stadium.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Thế trận giằng co, chưa có bàn mở tỷ số Bước sang phút 54, cuộc đối đầu giữa Panathinaikos và Hradec Králové vẫn đang ở thế cân bằng với tỷ số 0-0. Đôi bên thi đấu đầy thận trọng và quyết liệt với số lần phạm lỗi cân bằng 2-2, trong đó Panathinaikos chỉ nhỉnh hơn đôi chút ở chỉ số phạt góc 2-1.

55' A. Tetteh khai thông thế bế tắc cho Panathinaikos VÀO! Phút 55: A. Tetteh lập công giải tỏa áp lực, đưa Panathinaikos vươn lên dẫn trước Hradec Králové 1-0. Bàn mở tỷ số quý giá trên sân Spiros Louis Olympic Stadium giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn trong trận playoff UEFA Europa Conference League.

61' A. Tetteh nhân đôi cách biệt cho Panathinaikos Phút 61, từ đường kiến tạo của P. Chirivella , A. Tetteh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Panathinaikos. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận vô cùng thuận lợi trên sân Spiros Louis Olympic Stadium.

61' Hradec Králové tung A. Umar vào sân thay T. Sloncik Phút 61, Hradec Králové có sự thay đổi nhân sự khi A. Umar được tung vào sân thế chỗ cho T. Sloncik . Ngay sau khi để Panathinaikos gia tăng cách biệt lên 2-0, đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh trên sân nhằm hy vọng xoay chuyển tình thế.

66' Panathinaikos bảo vệ thành quả hai bàn dẫn trước Bước sang phút 66, Panathinaikos vẫn đang nắm lợi thế an toàn khi dẫn trước Hradec Králové với tỷ số 2-0. Thế trận diễn ra tương đối giằng co khi hai đội sở hữu cùng 3-3 quả phạt góc, trong khi Panathinaikos thi đấu quyết liệt hơn ở các phản ứng phòng ngự với 4-2 lần phạm lỗi.

67' Panathinaikos tung C. Dessers vào sân ở phút 67 Phút 67, Panathinaikos thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi C. Dessers vào sân thay cho L. Garcia . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ hai bàn thắng ở các phút 55 và 61, sự xuất hiện của C. Dessers được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và làm mới tuyến trên trong khoảng thời gian còn lại.

67' Panathinaikos làm mới nhân sự, F. Pellistri vào sân Phút 67, Panathinaikos thực hiện sự thay đổi người khi F. Pellistri được tung vào sân thay cho S. Andino . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà quyết định bổ sung năng lượng tươi mới nhằm duy trì thế trận chủ động trong thời gian còn lại.

72' Hradec Králové tung A. Vlkanova vào sân Phút 72, Hradec Králové thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Vlkanova được tung vào sân thay thế cho M. van Buren . Trong bối cảnh đang bị Panathinaikos dẫn 2-0, sự điều chỉnh này kỳ vọng sẽ giúp đội khách tìm kiếm làn gió mới trên hàng công.

72' Hradec Králové điều chỉnh nhân sự ở phút 72 Phút 72, Hradec Králové thực hiện sự thay đổi người khi D. Trubac được tung vào sân để thay thế cho S. Dancak . Trong thế bị Panathinaikos dẫn 2-0, đây là nỗ lực điều chỉnh của đội khách nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số.

73' Hradec Králové tung M. Valenta vào sân ở phút 73 Phút 73, Hradec Králové thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Valenta được tung vào sân thế chỗ cho V. Darida . Đang bị Panathinaikos dẫn trước 2-0, đội khách cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Panathinaikos rút A. Tetteh ra nghỉ, tung E. Rastoder vào sân Phút 73, Panathinaikos thực hiện sự thay đổi người khi E. Rastoder vào sân thế chỗ cho A. Tetteh . Đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà bắt đầu có những điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận và phân phối sức lực trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Panathinaikos điều chỉnh nhân sự: A. Jagusic vào sân Phút 73, Panathinaikos thực hiện sự thay đổi người khi A. Jagusic được tung vào sân thế chỗ V. Taborda . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

78' Panathinaikos vững vàng với lợi thế 2-0 Bước sang phút 78, Panathinaikos tiếp tục duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn 2-0 trước Hradec Králové. Dù đội khách nỗ lực tìm kiếm cơ hội với chỉ số phạt góc 3-3, các tình huống phạm lỗi 4-2 khiến nhịp độ trận đấu liên tục bị xé nhỏ.

82' Hradec Králové tung E. Neto vào sân ở phút 82 Phút 82, Hradec Králové thực hiện sự thay đổi người khi E. Neto vào sân thế chỗ cho O. Mihalik . Trong thế bị Panathinaikos dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho Hradec Králové trong những phút còn lại của trận đấu.

89' Phút 89, A. Umar rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Hradec Králové Phút 89, A. Umar lập công mang về bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-1 cho Hradec Králové. Pha ghi bàn muộn màng này giúp đội khách nhen nhóm lại hy vọng và đẩy kịch tính trận đấu lên cao trào trong những phút cuối.

90+4' E. Camara nhận thẻ vàng ở phút 90+4' Phút 90+4', E. Camara bên phía Panathinaikos phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Trong bối cảnh Hradec Králové vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 ở phút 89, Panathinaikos đang phải thi đấu đầy tập trung để bảo vệ lợi thế trong những giây bù giờ cuối cùng.

90+6' A. Umar gỡ hòa 2-2 nghẹt thở cho Hradec Králové ở phút 90+6 Bất ngờ lớn xảy ra ở phút 90+6' khi A. Umar lập công, giúp Hradec Králové san bằng tỷ số 2-2 đầy kịch tính. Bị đối thủ dẫn trước 2-0 tới tận phút 89, đội khách đã nỗ lực phi thường để đưa trận đấu tại sân Spiros Louis Olympic Stadium trở lại vạch xuất phát.

90' Panathinaikos nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 Bước sang phút 90, Panathinaikos đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 trước Hradec Králové. Thế trận diễn ra vô cùng giằng co khi hai đội hòa nhau ở chỉ số phạt góc 3-3, trong khi phía Panathinaikos nhỉnh hơn ở số lần phạm lỗi 4-2 để chủ động ngắt nhịp phản công của đối phương.

KT Kết thúc: Panathinaikos 2-2 Hradec Králové Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:29 21/08/2026

Đội hình chính thức Panathinaikos Sơ đồ · HLV Jacob Neestrup Hradec Králové Sơ đồ · HLV David Horejs Cập nhật đội hình lúc 01:01 21/08/2026

Panathinaikos Thống kê Hradec Králové 22% Kiểm soát bóng 78% 7 Trúng đích 1 6 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1

01h30 ngày 21/08/2026 - Loại trực tiếp UEFA Europa Conference League

Trận đấu giữa Panathinaikos và Hradec Králové tại UEFA Europa Conference League hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai đội chạm trán nhau trên sân vận động Olympic Stadium of Athens. Với thể thức loại trực tiếp, tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.

Tính chất sinh tử của thể thức loại trực tiếp

Khác với các trận đấu ở vòng bảng nơi các câu lạc bộ có thời gian sửa sai qua từng lượt trận, cuộc so tài này mang tính chất một mất một còn. Đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, còn đội thua sẽ chính thức khép lại hành trình tại đấu trường châu Âu mùa này. Điều này buộc cả Panathinaikos lẫn Hradec Králové phải tiếp cận cuộc đối đầu bằng sự tập trung cao độ và tính toán kỹ lưỡng.

Điểm tựa Olympic Stadium of Athens

Được thi đấu trên thánh địa Olympic Stadium of Athens mang lại lợi thế không nhỏ cho Panathinaikos. Khung cảnh cuồng nhiệt trên khán đài sẽ là nguồn tiếp sức tinh thần quan trọng cho đại diện Hy Lạp. Tuy nhiên, áp lực buộc phải giành kết quả tốt trước sự chứng kiến của người hâm mộ nhà cũng đòi hỏi họ phải giữ được sự tỉnh táo cần thiết.

Ở bên kia chiến tuyến, Hradec Králové phải chịu thử thách cực lớn khi làm khách trong một trận cầu mang tính chất sống còn. Việc giữ vững cự ly đội hình và duy trì tâm lý chiến đấu kiên cường xuyên suốt thời gian thi đấu sẽ là bài toán then chốt mà đội khách cần giải quyết.

Kịch bản chiến thuật và sự cẩn trọng

Do tính chất căng thẳng của một trận đấu loại trực tiếp, sự an toàn trong khâu phòng ngự nhiều khả năng sẽ được đôi bên đặt lên hàng đầu trong những phút đầu trận. Panathinaikos với lợi thế sân nhà có thể sẽ chủ động cầm bóng và triển khai các phương án tấn công nhằm tìm kiếm thế chủ động. Trong khi đó, Hradec Králové có thể lựa chọn lối chơi chặt chẽ, chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Nhìn chung, đây là cuộc đọ sức mà bản lĩnh ở những thời điểm quyết định cùng khả năng tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất sẽ phân định chiếc vé đi tiếp vào vòng trong.