Đánh mất lợi thế hai bàn, Sporting CP bị Estrela cầm hòa 2-2 tại Primeira Liga
Dù vượt lên dẫn trước hai bàn nhờ các bàn thắng của Zalazar và Ioannidis, Sporting CP vẫn để Estrela gỡ hòa 2-2 trên sân Estádio José Gomes tại vòng 1 Primeira Liga, qua đó hai đội đành chấp nhận chia điểm ngày ra quân.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Estrela tiếp đón Sporting CP.
- 12'Sporting CP ép sân toàn diện trong 12 phút đầu
Chỉ sau 12 phút bóng lăn, Sporting CP đã sớm tạo ra thế trận một chiều với tỷ lệ kiểm soát bóng 18% - 82% trước Estrela. Dù tỷ số vẫn là 0 - 0, đội khách đã có 0 - 1 cú dứt điểm trúng đích và khiến thủ môn đối phương phải thực hiện 1 - 0 pha cứu thua.
- 24'Sporting CP ép sân dồn dập, Estrela chịu trận
Trải qua 24 phút thi đấu, Sporting CP tỏ ra vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 69% so với 31% của Estrela. Đội khách liên tục ép sân và áp đảo ở chỉ số dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ môn chủ nhà phải thi đấu tập trung để duy trì tỷ số 0 - 0.
- 36'Sporting CP áp đảo hoàn toàn trước Estrela
Trải qua 36 phút thi đấu, Sporting CP áp đảo toàn diện với tỷ lệ kiểm soát bóng 32% - 68%. Đội khách đã tạo ra 0 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 2), buộc hàng thủ Estrela phải nỗ lực với 2 - 0 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'R. Zalazar xé lưới Estrela, Sporting CP vươn lên dẫn 0-1
Ngay ở phút 46, R. Zalazar đã cụ thể hóa thế trận áp đảo của Sporting CP bằng bàn mở tỷ số 0-1 sau đường kiến tạo từ G. Catamo. Pha lập công sớm ngay đầu hiệp hai giúp đội khách khai thông thế bế tắc và nắm lợi thế lớn trên sân Estádio José Gomes.
- 50'Sporting CP áp đảo toàn diện ở đầu hiệp hai
Bước sang phút 50', Sporting CP tiếp tục áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 33% - 67%. Sức ép liên tục giúp đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 5), buộc hàng thủ Estrela phải gồng mình chống đỡ để bảo vệ tỷ số 0 - 1.
- 52'G. Doue nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngáng chân
Phút 52, G. Doue bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân cầu thủ đối phương. Đang bị dẫn 0-1 và hoàn toàn lép vế trước Sporting CP, đội chủ nhà liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.
- 59'Ioannidis ghi bàn, Sporting CP nhân đôi cách biệt
Phút 59, F. Ioannidis lập công mang về bàn thắng thứ hai cho Sporting CP, nâng tỷ số lên 0-2. Với lợi thế nhân đôi cách biệt, đội khách càng củng cố thế trận áp đảo trên sân của Estrela.
- 61'L. Suarez vào sân làm mới hàng công Sporting CP
Phút 61, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi L. Suarez được tung vào sân thay thế cho F. Ioannidis. Vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 0-2 ở phút 59, đội khách tiếp tục đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sức ép trên sân.
- 61'Sporting CP rút F. Goncalves, tung S. Andersen vào sân
Phút 61, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi S. Andersen vào sân để thế chỗ cho F. Goncalves. Vừa nâng tỷ số lên 0-2, đội khách chủ động đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế trận áp đảo trước Estrela.
- 62'Sporting CP gia tăng sức ép, áp đảo hoàn toàn
Bước sang phút 62, Sporting CP tiếp tục làm chủ thế trận với 61% thời lượng cầm bóng và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua chênh lệch dứt điểm 2 - 15 (trúng đích 0 - 8) cùng 0 - 4 phạt góc, khiến thủ môn phía Estrela phải làm việc vất vả với 6 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 2.
- 65'Estrela tung Robinho vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ
Phút 65, Estrela thực hiện sự thay đổi người khi Robinho được tung vào sân thay cho S. Serra. Đang bị Sporting CP dẫn trước 0-2, đội chủ nhà hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp họ cải thiện thế trận.
- 67'Thẻ vàng cho L. Suarez ở phút 67
Phút 67, L. Suarez bên phía Sporting CP phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Dù đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 cùng thế trận áp đảo, họ vẫn cần duy trì sự tỉnh táo để tránh những sự cố không đáng có trong khoảng thời gian còn lại.
- 72'L. Antonetti thắp lại hy vọng cho Estrela
Phút 72, từ đường kiến tạo của I. Stoica, L. Antonetti dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Estrela. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà thắp lại cơ hội giành điểm trước Sporting CP trong thời gian còn lại của trận đấu.
- 74'Estrela tung B. Souza vào sân ở phút 74
Phút 74, Estrela thực hiện sự thay đổi người khi B. Souza được tung vào sân thế chỗ I. Stoica. Ngay sau khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đội chủ nhà quyết định làm mới hàng công với hy vọng gia tăng sức ép trong phần còn lại của trận đấu.
- 74'Estrela điều chỉnh nhân sự sau bàn rút ngắn tỷ số
Phút 74, đội chủ nhà Estrela quyết định đưa J. Encada vào sân thay thế cho M. Scholze. Vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 72, Estrela kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ gia tăng sức ép tìm bàn gỡ trước Sporting CP.
- 74'Sporting CP làm chủ thế trận, liên tục hãm thành
Bước sang phút 74, Sporting CP vẫn giữ quyền kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 43% - 57%. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội thông qua chỉ số dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 0 - 8), buộc hàng thủ Estrela phải căng mình chịu trận.
- 78'Sporting CP thay người: I. Fresneda vào sân
Phút 78, Sporting CP thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Fresneda được tung vào sân thay thế cho G. Vagiannidis. Trong bối cảnh Estrela vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đây có thể là sự điều chỉnh nhằm củng cố lại hàng thủ và bảo toàn lợi thế cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 78'Sporting CP thay người: Luis Guilherme vào sân ở phút 78
Phút 78, ban huấn luyện Sporting CP quyết định rút G. Catamo ra nghỉ để nhường chỗ cho Luis Guilherme. Trong thế trận Estrela vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, điều chỉnh nhân sự này hứa hẹn sẽ giúp đội khách củng cố tuyến giữa và duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại.
- 82'Sporting CP điều chỉnh tuyến giữa ở phút 82
Phút 82, Sporting CP thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Derry được tung vào sân thay thế cho I. Doumbia. Trong bối cảnh đội chủ nhà vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, quyết định này nhằm giúp đội khách tăng cường sức trẻ và duy trì lợi thế dẫn bàn ở những phút cuối trận.
- 84'Estrela gỡ hòa 2-2 ngoạn mục trước Sporting CP
Phút 84, đón đường kiến tạo từ Robinho, B. Souza lập công xuất sắc giúp Estrela gỡ hòa 2-2. Đội chủ nhà đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi quân bình tỷ số dù từng bị Sporting CP dẫn trước 0-2.
- 86'Sporting CP gia tăng sức ép những phút cuối
Tiến về phút 86, Sporting CP gia tăng sức ép dồn dập nhằm phá vỡ thế cân bằng 2 - 2. Đội khách chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 43% - 57% cùng số lần dứt điểm áp đảo 7 - 15 (trúng đích 2 - 8), khiến hàng thủ Estrela phải căng mình chống đỡ.
- 89'Estrela tung S. van Hooijdonk vào sân ở phút 89
Phút 89, Estrela thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. van Hooijdonk được tung vào sân thay cho L. Antonetti. Vừa san bằng tỷ số 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn, đội chủ nhà muốn làm mới hàng công để sẵn sàng cho những phút bù giờ cuối trận.
- 90'Estrela tung Alisson Souza vào sân ở phút 90
Phút 90, Estrela thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Alisson Souza được tung vào sân thay cho A. Marcus. Sau nỗ lực san bằng tỷ số 2-2 đầy ấn tượng từ thế bị dẫn 0-2, đội chủ nhà quyết định bổ sung năng lượng tươi mới cho những phút bù giờ quyết định cuối trận.
- 90+2'Thẻ vàng cho B. Souza ở phút bù giờ
Phút 90+2', B. Souza bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng trong sự căng thẳng khi tỷ số đang là 2-2.
- 90+2'J. Derry nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Ở phút 90+2', J. Derry của Sporting CP phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi thiếu tinh thần thể thao. Sức nóng của trận đấu đẩy lên cao trào trong những phút bù giờ khi Sporting CP đánh mất lợi thế hai bàn và bị Estrela gỡ hòa 2-2.
- KTKết thúc: Estrela 2-2 Sporting CP
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 04:24 09/08/2026
Bối cảnh trận đấu
Cuộc đọ sức giữa Estrela và Sporting CP diễn ra vào lúc 02h30 ngày 09/08/2026 trong khuôn khổ giải Primeira Liga. Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng hiện sở hữu 0 điểm trên bảng xếp hạng. Tạm thời, Estrela đứng ở vị trí thứ 3, trong khi Sporting CP xếp ở vị trí thứ 10.
Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng
Dù vị trí tạm thời trên bảng xếp hạng nghiêng về phía đội chủ nhà, các con số thống kê đối đầu lại chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn từ phía đội khách. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Sporting CP đã duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận, còn Estrela chưa giành được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.
Nhận định xu hướng trận đấu
Thành tích áp đảo trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho Sporting CP trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Estrela sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi phải tiếp đón một đối thủ mà họ chưa từng đánh bại trong các lần chạm trán gần nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)