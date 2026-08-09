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    Đánh mất lợi thế hai bàn, Sporting CP bị Estrela cầm hòa 2-2 tại Primeira Liga

    Đại Ngàn09/08/2026 00:18

    Dù vượt lên dẫn trước hai bàn nhờ các bàn thắng của Zalazar và Ioannidis, Sporting CP vẫn để Estrela gỡ hòa 2-2 trên sân Estádio José Gomes tại vòng 1 Primeira Liga, qua đó hai đội đành chấp nhận chia điểm ngày ra quân.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Estrela 2-2 Sporting CP: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Estrela2 - 2Sporting CPKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Estrela tiếp đón Sporting CP.

    • 12'Sporting CP ép sân toàn diện trong 12 phút đầu

      Chỉ sau 12 phút bóng lăn, Sporting CP đã sớm tạo ra thế trận một chiều với tỷ lệ kiểm soát bóng 18% - 82% trước Estrela. Dù tỷ số vẫn là 0 - 0, đội khách đã có 0 - 1 cú dứt điểm trúng đích và khiến thủ môn đối phương phải thực hiện 1 - 0 pha cứu thua.

    • 24'Sporting CP ép sân dồn dập, Estrela chịu trận

      Trải qua 24 phút thi đấu, Sporting CP tỏ ra vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 69% so với 31% của Estrela. Đội khách liên tục ép sân và áp đảo ở chỉ số dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ môn chủ nhà phải thi đấu tập trung để duy trì tỷ số 0 - 0.

    • 36'Sporting CP áp đảo hoàn toàn trước Estrela

      Trải qua 36 phút thi đấu, Sporting CP áp đảo toàn diện với tỷ lệ kiểm soát bóng 32% - 68%. Đội khách đã tạo ra 0 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 0 - 2), buộc hàng thủ Estrela phải nỗ lực với 2 - 0 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 0.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'R. Zalazar xé lưới Estrela, Sporting CP vươn lên dẫn 0-1

      Ngay ở phút 46, R. Zalazar đã cụ thể hóa thế trận áp đảo của Sporting CP bằng bàn mở tỷ số 0-1 sau đường kiến tạo từ G. Catamo. Pha lập công sớm ngay đầu hiệp hai giúp đội khách khai thông thế bế tắc và nắm lợi thế lớn trên sân Estádio José Gomes.

    • 50'Sporting CP áp đảo toàn diện ở đầu hiệp hai

      Bước sang phút 50', Sporting CP tiếp tục áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng 33% - 67%. Sức ép liên tục giúp đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 5), buộc hàng thủ Estrela phải gồng mình chống đỡ để bảo vệ tỷ số 0 - 1.

    • 52'G. Doue nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngáng chân

      Phút 52, G. Doue bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân cầu thủ đối phương. Đang bị dẫn 0-1 và hoàn toàn lép vế trước Sporting CP, đội chủ nhà liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

    • 59'Ioannidis ghi bàn, Sporting CP nhân đôi cách biệt

      Phút 59, F. Ioannidis lập công mang về bàn thắng thứ hai cho Sporting CP, nâng tỷ số lên 0-2. Với lợi thế nhân đôi cách biệt, đội khách càng củng cố thế trận áp đảo trên sân của Estrela.

    • 61'L. Suarez vào sân làm mới hàng công Sporting CP

      Phút 61, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi L. Suarez được tung vào sân thay thế cho F. Ioannidis. Vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 0-2 ở phút 59, đội khách tiếp tục đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì sức ép trên sân.

    • 61'Sporting CP rút F. Goncalves, tung S. Andersen vào sân

      Phút 61, Sporting CP thực hiện sự thay đổi người khi S. Andersen vào sân để thế chỗ cho F. Goncalves. Vừa nâng tỷ số lên 0-2, đội khách chủ động đưa ra điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế trận áp đảo trước Estrela.

    • 62'Sporting CP gia tăng sức ép, áp đảo hoàn toàn

      Bước sang phút 62, Sporting CP tiếp tục làm chủ thế trận với 61% thời lượng cầm bóng và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua chênh lệch dứt điểm 2 - 15 (trúng đích 0 - 8) cùng 0 - 4 phạt góc, khiến thủ môn phía Estrela phải làm việc vất vả với 6 lần cứu thua để duy trì tỷ số 0 - 2.

    • 65'Estrela tung Robinho vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ

      Phút 65, Estrela thực hiện sự thay đổi người khi Robinho được tung vào sân thay cho S. Serra. Đang bị Sporting CP dẫn trước 0-2, đội chủ nhà hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp họ cải thiện thế trận.

    • 67'Thẻ vàng cho L. Suarez ở phút 67

      Phút 67, L. Suarez bên phía Sporting CP phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Dù đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 cùng thế trận áp đảo, họ vẫn cần duy trì sự tỉnh táo để tránh những sự cố không đáng có trong khoảng thời gian còn lại.

    • 72'L. Antonetti thắp lại hy vọng cho Estrela

      Phút 72, từ đường kiến tạo của I. Stoica, L. Antonetti dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Estrela. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà thắp lại cơ hội giành điểm trước Sporting CP trong thời gian còn lại của trận đấu.

    • 74'Estrela tung B. Souza vào sân ở phút 74

      Phút 74, Estrela thực hiện sự thay đổi người khi B. Souza được tung vào sân thế chỗ I. Stoica. Ngay sau khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đội chủ nhà quyết định làm mới hàng công với hy vọng gia tăng sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

    • 74'Estrela điều chỉnh nhân sự sau bàn rút ngắn tỷ số

      Phút 74, đội chủ nhà Estrela quyết định đưa J. Encada vào sân thay thế cho M. Scholze. Vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 72, Estrela kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp họ gia tăng sức ép tìm bàn gỡ trước Sporting CP.

    • 74'Sporting CP làm chủ thế trận, liên tục hãm thành

      Bước sang phút 74, Sporting CP vẫn giữ quyền kiểm soát cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 43% - 57%. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội thông qua chỉ số dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 0 - 8), buộc hàng thủ Estrela phải căng mình chịu trận.

    • 78'Sporting CP thay người: I. Fresneda vào sân

      Phút 78, Sporting CP thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Fresneda được tung vào sân thay thế cho G. Vagiannidis. Trong bối cảnh Estrela vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đây có thể là sự điều chỉnh nhằm củng cố lại hàng thủ và bảo toàn lợi thế cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 78'Sporting CP thay người: Luis Guilherme vào sân ở phút 78

      Phút 78, ban huấn luyện Sporting CP quyết định rút G. Catamo ra nghỉ để nhường chỗ cho Luis Guilherme. Trong thế trận Estrela vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, điều chỉnh nhân sự này hứa hẹn sẽ giúp đội khách củng cố tuyến giữa và duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại.

    • 82'Sporting CP điều chỉnh tuyến giữa ở phút 82

      Phút 82, Sporting CP thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Derry được tung vào sân thay thế cho I. Doumbia. Trong bối cảnh đội chủ nhà vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2, quyết định này nhằm giúp đội khách tăng cường sức trẻ và duy trì lợi thế dẫn bàn ở những phút cuối trận.

    • 84'Estrela gỡ hòa 2-2 ngoạn mục trước Sporting CP

      Phút 84, đón đường kiến tạo từ Robinho, B. Souza lập công xuất sắc giúp Estrela gỡ hòa 2-2. Đội chủ nhà đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi quân bình tỷ số dù từng bị Sporting CP dẫn trước 0-2.

    • 86'Sporting CP gia tăng sức ép những phút cuối

      Tiến về phút 86, Sporting CP gia tăng sức ép dồn dập nhằm phá vỡ thế cân bằng 2 - 2. Đội khách chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 43% - 57% cùng số lần dứt điểm áp đảo 7 - 15 (trúng đích 2 - 8), khiến hàng thủ Estrela phải căng mình chống đỡ.

    • 89'Estrela tung S. van Hooijdonk vào sân ở phút 89

      Phút 89, Estrela thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. van Hooijdonk được tung vào sân thay cho L. Antonetti. Vừa san bằng tỷ số 2-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn, đội chủ nhà muốn làm mới hàng công để sẵn sàng cho những phút bù giờ cuối trận.

    • 90'Estrela tung Alisson Souza vào sân ở phút 90

      Phút 90, Estrela thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Alisson Souza được tung vào sân thay cho A. Marcus. Sau nỗ lực san bằng tỷ số 2-2 đầy ấn tượng từ thế bị dẫn 0-2, đội chủ nhà quyết định bổ sung năng lượng tươi mới cho những phút bù giờ quyết định cuối trận.

    • 90+2'Thẻ vàng cho B. Souza ở phút bù giờ

      Phút 90+2', B. Souza bên phía Estrela phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng trong sự căng thẳng khi tỷ số đang là 2-2.

    • 90+2'J. Derry nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

      Ở phút 90+2', J. Derry của Sporting CP phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi thiếu tinh thần thể thao. Sức nóng của trận đấu đẩy lên cao trào trong những phút bù giờ khi Sporting CP đánh mất lợi thế hai bàn và bị Estrela gỡ hòa 2-2.

    • KTKết thúc: Estrela 2-2 Sporting CP

      Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

    Cập nhật lúc 04:24 09/08/2026

    Đội hình chính thức
    Estrela
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Pepa
    Sporting CP
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
    24
    Léo Linck
    21
    Max Scholze
    30
    Luan Patrick
    4
    Bernardo Schappo
    55
    Rafa Soares
    39
    Eddy Doué
    78
    Santiago Serra
    14
    Lovro Zvonarek
    99
    Abraham Marcus
    37
    Leandro Antonetti
    10
    Ianis Stoica
    1
    Rui Silva
    13
    Georgios Vagiannidis
    72
    Eduardo Quaresma
    25
    Gonçalo Inácio
    50
    Rodrigo Dias
    5
    Sergi Altimira
    77
    Issa Doumbia
    10
    Geny Catamo
    17
    Rodrigo Zalazar
    58
    Flávio Gonçalves
    7
    Fotis Ioannidis
    Dự bị
    Estrela
    22 David Grilo51 Diogo Pinto17 Jefferson Encada3 Lucas Mincarelli79 Atanas Chernev8 Robinho28 Tom Moustier71 Emerson Pedro Vanga93 Bénito
    Sporting CP
    12 João Virgínia41 Diego Callai22 Iván Fresneda26 Ousmane Diomande73 Eduardo Felicíssimo31 Luís Guilherme4 Silas Andersen21 Pedro Lima28 Jesse Derry
    Cập nhật đội hình lúc 02:00 09/08/2026
    EstrelaThống kêSporting CP
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    9
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    4
    13
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cầu thủ nổi bật
    Rodrigo Zalazar
    Rodrigo Zalazar
    Sporting CP
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Leandro Antonetti
    Leandro Antonetti
    Estrela
    1 bàn
    Bénito
    Bénito
    Estrela
    1 bàn
    Fotis Ioannidis
    Fotis Ioannidis
    Sporting CP
    1 bàn
    Robinho
    Robinho
    Estrela
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Ianis Stoica
    Ianis Stoica
    Estrela
    1 kiến tạo · điểm 6.7

    Bối cảnh trận đấu

    Cuộc đọ sức giữa Estrela và Sporting CP diễn ra vào lúc 02h30 ngày 09/08/2026 trong khuôn khổ giải Primeira Liga. Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng hiện sở hữu 0 điểm trên bảng xếp hạng. Tạm thời, Estrela đứng ở vị trí thứ 3, trong khi Sporting CP xếp ở vị trí thứ 10.

    Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

    Dù vị trí tạm thời trên bảng xếp hạng nghiêng về phía đội chủ nhà, các con số thống kê đối đầu lại chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn từ phía đội khách. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Sporting CP đã duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận, còn Estrela chưa giành được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.

    Nhận định xu hướng trận đấu

    Thành tích áp đảo trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho Sporting CP trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Estrela sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi phải tiếp đón một đối thủ mà họ chưa từng đánh bại trong các lần chạm trán gần nhất.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Estrela · 0 thắng0 hòaSporting CP · 5 thắng
    12/04/2026
    Estrela
    0 - 1
    Sporting CP
    SC
    01/12/2025
    Sporting CP
    4 - 0
    Estrela
    SC
    30/03/2025
    Estrela
    0 - 3
    Sporting CP
    SC
    02/11/2024
    Sporting CP
    5 - 1
    Estrela
    SC
    30/03/2024
    Estrela
    1 - 2
    Sporting CP
    SC
    Estrela
    5 trận gần nhất
    TTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Sporting CP
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Famalicao101001H
    2Estoril101001H
    3Estrela000000
    4Guimaraes000000
    9FC Porto000000
    10Sporting CP000000
    11Benfica000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Đánh mất lợi thế hai bàn, Sporting CP bị Estrela cầm hòa 2-2 tại Primeira Liga
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