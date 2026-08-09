78' Sporting CP thay người: I. Fresneda vào sân

Phút 78, Sporting CP thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Fresneda được tung vào sân thay thế cho G. Vagiannidis. Trong bối cảnh Estrela vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, đây có thể là sự điều chỉnh nhằm củng cố lại hàng thủ và bảo toàn lợi thế cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.