Danh sách 8 tựa game rời PlayStation Plus tháng 7/2026: Người dùng cần lưu ý gì? Sony xác nhận 8 trò chơi bao gồm Risk of Rain 2 và Tropico 6 sẽ rời kho Game Catalog của PlayStation Plus Extra và Premium vào ngày 21/07/2026.

Sony vừa chính thức công bố danh sách các trò chơi sẽ rời khỏi dịch vụ PlayStation Plus trong tháng 7/2026. Đây là một phần trong kế hoạch làm mới kho nội dung định kỳ của hãng dành cho các gói thuê bao cấp cao là Extra và Premium.

Chi tiết 8 tựa game sắp rời kho Game Catalog

Theo thông báo mới nhất từ hệ thống, tổng cộng có 8 trò chơi sẽ không còn khả năng truy cập miễn phí thông qua gói Game Catalog kể từ ngày 21/07/2026. Đáng chú ý, danh sách này đã có sự thay đổi so với các dự đoán ban đầu. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng sẽ có tới 13 trò chơi ra đi, nhưng Sony đã quyết định lùi lịch gỡ bỏ của 5 tựa game sang tháng 8/2026.

Logo PlayStation Plus và danh sách trò chơi rời dịch vụ

Dưới đây là danh sách cụ thể các tựa game sẽ chính thức rời dịch vụ trong đợt này:

Risk of Rain 2 : Tựa game hành động bắn súng góc nhìn thứ ba đầy thử thách.

: Tựa game hành động bắn súng góc nhìn thứ ba đầy thử thách. Tropico 6 : Trò chơi mô phỏng quản lý và xây dựng thành phố nổi tiếng.

: Trò chơi mô phỏng quản lý và xây dựng thành phố nổi tiếng. The Jackbox Party Pack 9 : Bộ sưu tập các trò chơi tiệc tùng vui nhộn.

: Bộ sưu tập các trò chơi tiệc tùng vui nhộn. Source of Madness : Game hành động nhập vai phong cách roguelike.

: Game hành động nhập vai phong cách roguelike. Cursed to Golf : Sự kết hợp độc đáo giữa đánh golf và vượt ải.

: Sự kết hợp độc đáo giữa đánh golf và vượt ải. Hundred Days – Winemaking Simulator : Mô phỏng quy trình sản xuất rượu vang.

: Mô phỏng quy trình sản xuất rượu vang. Get Even : Tựa game bắn súng kết hợp yếu tố kinh dị và giải đố.

: Tựa game bắn súng kết hợp yếu tố kinh dị và giải đố. Infinite Minigolf: Trò chơi thể thao giải trí nhẹ nhàng.

Cơ chế vận hành và tác động đến người dùng

Việc thay đổi danh mục trò chơi là hoạt động vận hành tiêu chuẩn của Sony. Thông thường, các tựa game được thêm vào PlayStation Plus Extra và Premium sẽ duy trì trong khoảng từ 6 đến 12 tháng trước khi được thay thế bằng các nội dung mới. Mô hình này tương tự như cách các nền tảng streaming phim ảnh vận hành, giúp hệ sinh thái luôn có sự luân chuyển nội dung.

Tuy nhiên, game thủ cần lưu ý một đặc điểm kỹ thuật quan trọng của dịch vụ này: Khác với các trò chơi trong gói Essential (được lưu vĩnh viễn vào thư viện nếu đã nhận), các trò chơi thuộc Game Catalog sẽ bị khóa hoàn toàn khi rời khỏi danh sách. Ngay cả khi bạn đã tải xuống và cài đặt trên máy, biểu tượng ổ khóa sẽ xuất hiện và bạn không thể khởi động game trừ khi mua bản quyền riêng lẻ từ PlayStation Store.

Tên trò chơi Thể loại Ngày rời đi Risk of Rain 2 Hành động/Roguelike 21/07/2026 Tropico 6 Mô phỏng/Chiến thuật 21/07/2026 The Jackbox Party Pack 9 Party Game 21/07/2026 Cursed to Golf Thể thao/Indie 21/07/2026

Đối với những người chơi đang dang dở các chiến dịch trong Tropico 6 hoặc muốn trải nghiệm thử Risk of Rain 2, khoảng thời gian từ nay đến ngày 21/07 là cơ hội cuối cùng để hoàn tất trò chơi mà không tốn thêm chi phí. Sau thời hạn này, người dùng nên kỳ vọng vào đợt bổ sung trò chơi mới vốn thường được Sony công bố vào giữa tháng.