Nông nghiệp - Nông thôn Đánh thức nội lực, tạo sức bật cho vùng khó Giảm 2 - 3% tỷ lệ nghèo đa chiều mỗi năm; phấn đấu đưa 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn bứt phá vươn lên với nguồn lực hơn 5.778 tỷ đồng. Đây là những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030. Từ những chủ trương đúng đắn đến sự đồng lòng của Nhân dân, một cuộc chuyển mình đang mạnh mẽ diễn ra, mở ra diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Người dân Đam Rông 4 tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế địa phương

Đam Rông 4 chuyển mình

Thôn Đạ Nhinh, xã Đam Rông 4, hiện có 366 hộ với hơn 2.564 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc M’nông chiếm gần 100%. Trong ký ức của những người già trong thôn, Đạ Nhinh từng là vùng đất biệt lập, canh tác manh mún, đời sống bấp bênh theo từng mùa rẫy. Cái nghèo cứ đeo bám bởi tư duy lạc hậu, tập quán du canh du cư đã ăn sâu vào nếp nghĩ...

Thế nhưng, diện mạo khởi sắc của Đạ Nhinh hôm nay mang đậm dấu ấn của Già làng Đa Cát Tư, một biểu tượng về sự tận tụy và đổi mới. Hiểu rõ muốn thoát nghèo, phải có đất định cư ổn định và giao thông thuận lợi, ông quyết định hiến hơn 2 ha đất của gia đình, vốn là tư liệu sản xuất vô cùng quý giá, để tạo quỹ đất cho 10 hộ dân không có nơi ở ổn định đến định canh, định cư. Chưa dừng lại ở đó, khi xã có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, ông tiếp tục tự nguyện hiến hơn 200m2 đất mặt tiền để nới rộng con đường huyết mạch.

Già làng Đa Cát Tư hiến đất làm đường, tích cực vận động bà con góp sức xây dựng quê hương

“ Là già làng, mình không làm trước thì ai tin? Đất quý thật, nhưng cái bụng bà con no ấm, cái xe chạy được vào tận cửa nhà thì quý hơn nhiều… Già làng Đa Cát Tư, thôn Đạ Nhinh, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng

Sự tiên phong của già làng Đa Cát Tư là động lực to lớn giúp bà con không còn tư duy "trông chờ, ỷ lại". Thấy già hiến đất, bà con bắt đầu tin, tự nguyện đập bỏ hàng rào, nhường đất làm đường. Nhờ hệ thống giao thông mở rộng, việc vận chuyển nông sản trở nên thuận tiện. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã, 366 hộ dân bắt đầu thay đổi phương thức sản xuất, thay thế giống cây năng suất thấp bằng cà phê và các loại cây ăn trái giá trị cao.

Sự chuyển mình của Đạ Nhinh đã đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của toàn xã. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, xã Đam Rông 4 đã phát triển diện tích cà phê lên tới 2.023 ha, sầu riêng 162 ha, dâu tằm 170 ha và mắc ca 150 ha. Không dừng lại ở sản xuất nhỏ lẻ, địa phương đang từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại thông qua 2 chuỗi liên kết tiêu thụ sầu riêng, ca cao, đồng thời, xây dựng thành công 11 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Chính sự bứt phá từ nông nghiệp này đã trực tiếp kéo giảm tỷ lệ nghèo đa chiều toàn xã, đặc biệt là trong đồng bào DTTS, xuống chỉ còn 8,36%.

Bộ mặt NTM của Đam Rông 4 từng bước khang trang, đường xá, giao thông từng bước được cứng hóa

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, cho biết thời gian qua, nhờ các chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo địa phương từng bước khởi sắc, hệ thống đường giao thông được đầu tư, cứng hóa. Tuy nhiên, Đam Rông 4 vẫn là một trong những xã nghèo, khó khăn của tỉnh, đời sống người dân còn nhiều hạn chế.

“Ngoài sự nỗ lực của đồng bào các dân tộc, địa phương rất cần thêm nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà ở và hỗ trợ sản xuất để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, đây cũng là những điều kiện quan trọng để Đam Rông 4 từng bước hoàn thiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2031.

Xã Đam Rông 4 hôm nay

Khơi thông điểm nghẽn, trao quyền cho cơ sở

Câu chuyện của Đạ Nhinh hay những chỉ số ấn tượng tại xã Đam Rông 4 là những minh chứng sống động, là mảnh ghép sáng trong bức tranh toàn cảnh về xây dựng NTM tại Lâm Đồng. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm không để gián đoạn bất kỳ nhiệm vụ nào.

Toàn tỉnh Lâm Đồng mới hiện có 103 xã. Khát vọng trong chặng đường tới là vô cùng lớn: phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 42 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã vươn lên đạt chuẩn NTM hiện đại. Riêng tại các vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh đặt quyết tâm mỗi năm giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 2-3%, tiến tới có 50% số xã và thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Người dân xã Đam Rông 2 phát triển kinh tế nông nghiệp

Để hiện thực hóa khát vọng đó, một nguồn lực lớn cho mục tiêu này đã được lên kế hoạch. Dự kiến vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 lên tới trên 5.778 tỷ, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.438 tỉ đồng và địa phương đối ứng mạnh mẽ với 3.340 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, để tạo đà khởi động và giải quyết triệt để các dự án chuyển tiếp, tỉnh đã rà soát và điều chỉnh chuyển nguồn từ năm 2025 sang 2026 với số tiền hơn 846 tỷ đồng cho cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguồn vốn đã sẵn sàng, mục tiêu cũng đã rõ, song bài toán giải ngân và nâng cao hiệu quả thụ hưởng vẫn đòi hỏi những chiến lược linh hoạt và sát sao. Trao đổi về tầm nhìn chiến lược cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trước mắt tỉnh sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sinh kế và các thiết chế văn hóa để các vùng đặc biệt khó khăn sẽ theo kịp các khu vực khác. Về diện mạo, kỳ vọng sau 5 năm tới cơ sở hạ tầng và các điều kiện tiếp cận văn hóa sẽ tốt hơn”.

“ Mục tiêu xây dựng NTM tại các xã khó khăn của tỉnh trong thời gian tới là làm sao thu ngắn khoảng cách giữa các xã đặc biệt khó khăn với các xã ở các khu vực khác cả về hạ tầng, thu nhập, cách tiếp cận văn hóa cũng như điều kiện về kinh tế xã hội khác. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Với mục tiêu đến năm 2030 đưa ít nhất 42 xã cán đích NTM, xóa bỏ rào cản nghèo khó tại 50% buôn làng vùng sâu, Lâm Đồng đang biến những thách thức sau sáp nhập thành động lực bứt phá mạnh mẽ. Khi những quyết sách vĩ mô hàng nghìn tỷ đồng bắt nhịp trọn vẹn cùng tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân, Lâm Đồng không chỉ xây dựng nên những vùng quê trù phú, đáng sống, mà còn kiến tạo một nền tảng vững chắc, bảo đảm bước tiến hội nhập toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.