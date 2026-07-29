Khởi nghiệp Đánh thức sức trẻ từ những mùa khởi nghiệp Từ nguồn vốn ưu đãi, sự đồng hành của tổ chức Đoàn và những mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều thanh niên Lâm Đồng đang từng bước khẳng định bản lĩnh lập thân, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nguồn vốn ưu đãi tiếp thêm động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên quê hương

Ươm những mùa quả ngọt

Lựa chọn ở lại quê hương để gắn bó với nông nghiệp, chị Trương Thị Mài, ở xã Đam Rông 2, xem việc cải tạo vườn cà phê là hướng đi lâu dài nhằm nâng cao giá trị sản xuất thay vì mở rộng diện tích. Năm 2023, từ khoản vay 70 triệu đồng thuộc đề án “Chính sách tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, chị cải tạo 1,2 ha cà phê của gia đình. Những cây già cỗi được cắt bỏ, ghép giống mới có năng suất và chất lượng cao hơn, kết hợp thay đổi quy trình chăm sóc theo hướng nâng cao hiệu quả canh tác.

Chị Mài cho biết, nếu không có nguồn vốn ưu đãi, việc cải tạo toàn bộ diện tích cà phê trong cùng một thời điểm sẽ rất khó thực hiện. Khoản vay giúp gia đình chủ động đầu tư giống mới, phân bổ chi phí chăm sóc và yên tâm theo đuổi hướng sản xuất bền vững. Đến năm 2024, vườn cà phê đã cơ bản thu hồi chi phí phân bón, tạo thêm kỳ vọng cho những vụ thu hoạch tiếp theo.

Tại xã La Dạ, chị Bùi Thị Kim Tuyến - Bí thư Chi đoàn thôn 4, là gương mặt quen thuộc trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế. Gần 400 cây sầu riêng được chị đầu tư chăm sóc, khoảng 200 cây đã cho thu hoạch, mang lại thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm nhờ áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chị Tuyến chia sẻ, kiến thức tích lũy từ các lớp tập huấn cùng sự đồng hành của tổ chức Đoàn đã giúp chị mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và có thêm động lực gắn bó với nông nghiệp.

Song song với phát triển kinh tế gia đình, chị Kim Tuyến tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và thường xuyên dự các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để cập nhật kiến thức phục vụ sản xuất.

Những lớp tập huấn kỹ thuật giúp thanh niên tự tin phát triển sản xuất

Tiếp sức từ những chính sách thiết thực

Cùng với các mô hình điển hình ở cơ sở, công tác đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 33 hoạt động hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giúp 220 thanh niên vay hơn 9,5 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn ủy thác. Bên cạnh đó, 70 hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cùng 17 chương trình tư vấn pháp lý, phổ biến chính sách phát triển thanh niên được tổ chức, góp phần trang bị kiến thức quản lý, kỹ năng kinh doanh và tư duy thị trường cho hàng ngàn đoàn viên, thanh niên.

Tỉnh Đoàn cũng duy trì Quỹ nghề nghiệp, việc làm; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nguồn vốn tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp, đồng thời kết nối doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo thêm điều kiện để thanh niên mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng H’Hồng, đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế là quá trình xuyên suốt, từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp lý đến kết nối thị trường và bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp. “Mỗi nguồn vốn được giải ngân, mỗi mô hình sản xuất hình thành hay mỗi ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa đều góp phần nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp trong thanh niên. Đó cũng là nền tảng để ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn gắn bó với quê hương, trở thành lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và tạo dựng những sinh kế bền vững cho địa phương”, chị H’Hồng nhấn mạnh.