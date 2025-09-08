Du lịch Đánh thức tiềm năng du lịch sức khỏe Du lịch Lâm Đồng đang trên đà tăng trưởng. Đây là cơ hội phát triển sản phẩm du lịch sức khỏe có chiều sâu, sức cạnh tranh dài hạn từ lợi thế sẵn có.

Chăm sóc da tại Bệnh viện Da liễu Bình Thuận

1. Từ cao nguyên se lạnh Đà Lạt đến biển xanh - cát trắng - nắng vàng của Mũi Né hay bãi biển hoang sơ ở đặc khu Phú Quý, mỗi điểm đến mang vẻ đẹp riêng biệt, góp phần tạo nên không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Không chỉ thiên nhiên, Lâm Đồng còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Sự giao thoa giữa các dân tộc như: K’Ho, Chăm, M’nông, Ê đê tạo nên một nền văn hóa đa dạng qua lễ hội, làng nghề, trang phục, âm nhạc và ẩm thực. Gà nướng cơm lam, bánh căn, mì Quảng, rượu cần… không chỉ là món ngon mà còn là những giá trị gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng cảm xúc du khách.

Đặc biệt, Lâm Đồng có nguồn dược liệu quý như: atiso, đương quy, hà thủ ô, trà thảo mộc… Các vùng trồng dược liệu đang phát triển, phục vụ sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm thiên nhiên. Song, nhiều cơ sở tư nhân cung cấp dịch vụ massage, xông hơi, chăm sóc da bằng liệu pháp thảo dược. Nhiều lương y địa phương kế thừa, ứng dụng các bài thuốc từ thuốc nam như: cao dán hạt gấc, thuốc bổ thận, thuốc xông thư giãn…

2. Với y tế công lập, một số đơn vị mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đơn cử, Bệnh viện Da liễu Bình Thuận triển khai các kỹ thuật thẩm mỹ hiện đại như laser CO₂, trẻ hóa da, trị nám, điều trị sẹo… Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận kết hợp đông - tây y để điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, áp dụng liệu pháp xông hơi, chườm thảo dược, xoa bóp, bấm huyệt…

Theo lãnh đạo của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận, năm 2025, đơn vị sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ spa và chăm sóc da bằng máy oxy cao áp. Trang thiết bị, hạ tầng phục vụ sẵn sàng, hứa hẹn mang đến dịch vụ làm đẹp, thư giãn, chất lượng cao. Năm 2026, dự kiến tiếp tục phát triển khu dịch vụ an dưỡng dành cho bệnh nhân sau điều trị, người bệnh tự chi trả 100% với mức phí hợp lý.

Theo trang Medical Tourism Statistics (Thống kê du lịch sức khỏe), ngành du lịch sức khỏe toàn cầu tăng trưởng 15 - 20%/năm, là một trong những phân khúc năng động nhất hiện nay. Xu hướng du lịch không chỉ để nghỉ ngơi mà còn phục hồi thể chất, tái tạo tinh thần đang ngày càng được ưa chuộng trên toàn thế giới. Trong dòng chảy đó, Lâm Đồng là nơi hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch sức khỏe: thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu trong lành, nguồn dược liệu phong phú, văn hóa bản địa đa sắc và hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn thiện. Đây không chỉ là tiềm năng, mà còn là cơ hội để Lâm Đồng bứt phá, trở thành điểm đến hàng đầu trong hành trình chăm sóc sức khỏe gắn với tài nguyên bản địa.

3. Thực tế cho thấy, ngành du lịch Lâm Đồng đang tăng trưởng rõ nét. Theo Cục Thống kê tỉnh, tháng 7/2025, Lâm Đồng đón gần 2 triệu lượt khách; lũy kế 7 tháng đạt hơn 11,5 triệu lượt, tăng 13,82% so cùng kỳ năm trước. Cũng trong 7 tháng, khách quốc tế đạt trên 791.000 lượt, doanh thu du lịch vượt 31.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng để Lâm Đồng đẩy mạnh phân khúc du lịch sức khỏe. Một hướng đi vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Để du lịch sức khỏe ngày càng phát triển, thiết nghĩ, cần sớm hoạch định chiến lược rõ ràng, có trọng tâm. Trong đó, quy hoạch vùng trồng dược liệu phù hợp thổ nhưỡng; đào tạo nguồn nhân lực trị liệu - chăm sóc sức khỏe; khuyến khích các cơ sở y tế công - tư kết nối với doanh nghiệp lữ hành. Việc thiết kế các tour nghỉ dưỡng - phục hồi chuyên biệt, kết hợp khám - chữa bệnh và trải nghiệm văn hóa sẽ nâng cao sức cạnh tranh. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, du lịch, văn hóa và các doanh nghiệp sẽ là “chìa khóa” đưa du lịch sức khỏe từ tiềm năng trở thành động lực phát triển kinh tế xanh, bền vững của địa phương.