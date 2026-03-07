Đấu giá chiếc áo da biểu tượng của CEO Nvidia Jensen Huang: Dự kiến thu về hàng tỷ đồng Nhà đấu giá Sotheby’s sắp mở bán chiếc áo khoác da mang chữ ký trực tiếp của Jensen Huang, vật phẩm gắn liền với hình ảnh của vị CEO Nvidia suốt hơn một thập kỷ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho mục đích từ thiện nhằm hỗ trợ nghiên cứu công nghệ.

Sotheby’s vừa chính thức công bố việc đưa chiếc áo khoác da mang chữ ký trực tiếp của Jensen Huang, đồng sáng lập và CEO Nvidia, lên sàn đấu giá từ thiện. Đây là món đồ mang tính biểu tượng, gắn liền với hình ảnh của vị tỷ phú này trong suốt nhiều năm dẫn dắt tập đoàn chip hàng đầu thế giới qua các cột mốc quan trọng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Vật phẩm mang tính biểu tượng của ngành công nghệ

Theo thông tin từ nhà đấu giá, phiên đấu giá dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 7/7. Chiếc áo được định giá khởi điểm trong khoảng 40.000-60.000 USD (tương đương khoảng 1-1,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo mức giá cuối cùng có thể vượt xa con số này nhờ giá trị lịch sử và chữ ký trực tiếp của Jensen Huang.

Jensen Huang, người hiện sở hữu khối tài sản gần 164 tỷ USD và đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đã biến chiếc áo da thành một phần trong bộ nhận diện thương hiệu cá nhân. Chiếc áo khoác được đưa ra đấu giá lần này là sản phẩm của thương hiệu Tom Ford, đã đồng hành cùng ông trong hơn 10 năm tại các sự kiện công nghệ lớn nhất toàn cầu.

Jensen Huang đã ký tên lên chiếc áo mang đi đấu giá. Ảnh: Sotheby’s

Sức hút từ phong cách cá nhân của CEO Nvidia

Chiếc áo không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là nhân chứng cho sự phát triển của Nvidia. Nó đã xuất hiện tại nhiều buổi giới thiệu GPU mới, các hội nghị dành cho nhà phát triển và những công bố đột phá về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tầm ảnh hưởng của Jensen Huang lớn đến mức phong cách của ông đã tạo nên một làn sóng mua sắm trực tuyến.

Nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon đã xuất hiện các mẫu áo lấy cảm hứng từ vị CEO này với tên gọi "Jensen Huang Black Leather Jacket". Theo Sotheby’s, vật phẩm này tượng trưng cho tinh thần tiên phong và khả năng mở ra những hướng đi khác biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đóng góp cho sự phát triển của thế hệ kế cận

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá sẽ được chuyển tới Edge Institute, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận chuyên kết nối các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể:

Cấp học bổng cho sinh viên ngành công nghệ.

Tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học tiên tiến.

Hỗ trợ các chương trình đào tạo thế hệ nhà đổi mới tương lai.

Với sự bùng nổ của AI và vị thế dẫn đầu của Nvidia trên thị trường bán dẫn toàn cầu, chiếc áo của Jensen Huang không chỉ thu hút những nhà sưu tập thời trang mà còn cả những người đam mê lịch sử công nghệ, mong muốn sở hữu một phần di sản của kỷ nguyên số hiện đại.