Công nghiệp - Xây dựng Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp: Tạo mặt bằng sạch để thu hút dự án quy mô Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đang được đôn đốc triển khai, qua đó tạo điều kiện thu hút cũng như thực hiện đầu tư xây dựng dự án thứ cấp…

Hạ tầng hoàn thiện tạo điều kiện cho các dự án trong KCN sớm đầu tư hoàn thành và đi vào hoạt động. Ảnh minh họa

Thêm dự án, tăng tỷ lệ lấp đầy

Với thêm 2 dự án trong tháng 7/2026, tính chung từ đầu năm đến nay, các KCN trên địa bàn Lâm Đồng mời gọi được 13 dự án/21,04 ha (gồm 2 dự án FDI, 11 dự án trong nước) và đạt 76,47% về số lượng dự án so với kế hoạch năm. Cùng thời gian, các KCN còn ghi nhận có 13 dự án thứ cấp xúc tiến triển khai xây dựng theo giấy phép với giá trị đầu tư hiện đạt 2.720 tỷ đồng… Nhờ thu hút dự án đầu tư tiếp tục khởi sắc, do vậy đã góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy các KCN trên địa bàn tỉnh lên 55,7% với 251 dự án còn hiệu lực (59 dự án FDI, 192 dự án trong nước) có diện tích đất đăng ký gần 740 ha.

Tại Lâm Đồng, thời gian qua, công tác đầu tư hạ tầng KCN cũng được các chủ đầu tư quan tâm triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút dự án thứ cấp. Như triển khai kế hoạch năm 2026, chủ đầu tư KCN Hàm Kiệm I cho biết sẽ tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hướng tới mục tiêu thu hút dự án lấp đầy đối với phần diện tích đất công nghiệp còn lại là 42,52 ha. Trong khi đó, ngay từ đầu năm, ông Đỗ Bảo - đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân, chủ đầu tư KCN Hàm Kiệm II thông tin, dự kiến đến tháng 8/2026 có thể hoàn thành xây dựng các hạng mục còn lại của hạ tầng KCN này. Đồng thời, đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm nay thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê lại đất với nhà đầu tư thứ cấp khoảng 100 ha.

Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng đang phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho nhiều KCN như: Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, Tân Đức (phần diện tích còn lại), Lộc Sơn, Phú Hội, Nhân Cơ 2, Tuy Phong, Phan Thiết giai đoạn 2. Riêng KCN Sơn Mỹ I có quy mô 1.074 ha đã thực hiện công tác kiểm kê đạt hơn 80% diện tích dự án, tiến hành xác minh pháp lý cho hàng trăm hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với 551,64 ha (chiếm hơn nửa diện tích dự án)…

Các dự án thứ cấp triển khai tại KCN Phan Thiết giai đoạn 2. Ảnh minh họa

Hướng tới thu hút dự án quy mô

Qua theo dõi, Ban Quản lý các KCN tỉnh nhìn nhận dù công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN trọng điểm có chuyển biến tích cực, song tiến độ bàn giao mặt bằng sạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu triển khai dự án quy mô. Mặt khác, việc thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao và giá trị gia tăng cao vào các KCN trên địa bàn Lâm Đồng trong thời gian gần đây vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Thực tế qua 7 tháng đầu năm cho thấy, các KCN dù thu hút được 13 dự án nhưng có tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi đạt hơn 640 tỷ đồng (gồm 570,331 tỷ đồng và 2,7 triệu USD), bằng 4,74% kế hoạch năm 2026.

Để thu hút dự án quy mô, tới đây, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là về xác định giá đất, xác minh nguồn gốc đất, bố trí tái định cư... Thông qua đó tăng tốc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch nhất là tại KCN Sơn Mỹ I, KCN Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1 và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các KCN mới theo Quy hoạch tỉnh. Bên cạnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng vừa đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2027 thu hút khoảng 20 dự án đầu tư mới, từ đó nâng cao hơn nữa tỷ lệ lấp đầy các KCN cũng như góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Vị trí triển khai đầu tư KCN Sơn Mỹ I (xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng)

Mới đây, vào giữa tháng 7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh để nắm bắt tiến độ thực hiện KCN Sơn Mỹ I. Theo đó kết luận khó khăn lớn nhất của dự án không nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, quan trọng là sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của các địa phương, đơn vị liên quan. Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tăng tốc triển khai đầu tư KCN Sơn Mỹ I, phấn đấu thu hút nhà đầu tư vào KCN từ cuối năm 2026. Bởi đây là dự án có ý nghĩa quan trọng và khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ tạo sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư, góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương…