Kinh tế Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị ở Phan Thiết Thuộc địa bàn trung tâm khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phường Phan Thiết được quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng tương xứng đô thị du lịch biển. Cùng với đó, địa phương nỗ lực triển khai các dự án thông qua nguồn vốn đầu tư công để từng bước chỉnh trang đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần thúc đẩy kinh tế vươn lên…

Cụm công viên Tháp nước trên địa bàn phường Phan Thiết

Tập trung chỉnh trang đô thị

Trong nửa cuối tháng 7/2026, dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú) có chiều dài 2.636 m, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công. Đây là tuyến đường “xương sống” của phường Phan Thiết, do vậy ngoài thảm bê tông nhựa mới còn thực hiện ngầm hóa hạ tầng lưới điện hạ thế và viễn thông, đầu tư hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang Công viên tượng Trần Hưng Đạo… Theo chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, dự án này được triển khai hướng đến hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của người dân lẫn du khách và cải thiện môi trường, tạo mỹ quan đô thị.

Trước đó, vào cuối năm 2025, dự án Chỉnh trang cụm công viên Tháp nước (biểu tượng nổi tiếng của đô thị Phan Thiết) với tổng mức đầu tư hơn 13,6 tỷ đồng đã thực hiện hoàn thành. Thông qua đó góp phần bảo tồn di tích lịch sử, tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và làm tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị của địa bàn trung tâm phía Đông Nam tỉnh… Phường Phan Thiết cũng đang triển khai một số hạng mục thuộc dự án Chỉnh trang đô thị nhằm cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hai bên sông Cà Ty (phía hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo) trên đường Phạm Văn Đồng và đường Trưng Trắc (phía sông) với kinh phí đầu tư khoảng 8,7 tỷ đồng…

Đối với UBND phường Phan Thiết, trong năm 2026, địa phương được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10,54 tỷ đồng và đã phân bổ cho 10 dự án gồm: 5 dự án khởi công mới, 5 dự án chuẩn bị đầu tư. Trong đó có các dự án được khởi động với mục tiêu nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường chính và đường hẻm trên địa bàn phường.

Thi công cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hai bên sông Cà Ty trên đường Phạm Văn Đồng (phía sông)

Thúc đẩy tiến độ thực hiện

Ông Trần Nguyên Lộc - Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết, ngay từ đầu năm, phường đã tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả đến mốc thời gian 30/6/2026, địa phương thực hiện vượt mức tỷ lệ giải ngân theo tiến độ cam kết (đạt tối thiểu 40%) và tính đến đầu tháng 7/2026 đạt xấp xỉ 54%... Được biết, tất cả dự án khởi công mới về sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà làm việc và nâng cấp các trường học trên địa bàn phường dự kiến sẽ thi công hoàn thành ngay trong quý III này. Trong khi những dự án chuẩn bị đầu tư chủ yếu là cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hệ thống thoát nước khu dân cư khu vực Bắc và Nam sông Cà Ty cũng được thúc đẩy tiến độ thực hiện vào thời gian tới.

Phường Phan Thiết đặt mục tiêu xây dựng địa bàn phát triển theo hướng đô thị thông minh, hiện đại (Ảnh minh họa)

Ngoài các dự án nêu trên, năm nay phường Phan Thiết còn đề xuất 2 công trình khởi công mới từ nguồn ngân sách của tỉnh nhằm cải tạo, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và thay mới biển báo trên một số tuyến đường. Đồng thời phối hợp các bên liên quan tổ chức giải phóng mặt bằng cho 3 dự án của tỉnh trên địa bàn phường, gồm: dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú); dự án Tuyến đường số 2, khu dịch vụ - công viên - tái định cư Hưng Long; dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ Cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm)…