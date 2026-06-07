Thời sự Đẩy mạnh phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) theo cơ chế quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Lâm Đồng

Chiều 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì họp trực tuyến các địa phương về kết quả triển khai thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đến hết năm 2026.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chương trình MTQG hiện nay được triển khai theo hướng tích hợp 3 chương trình trước đây, nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, tập trung nguồn lực và quản lý theo kết quả.

Giai đoạn 2026 - 2030, tổng ngân sách nhà nước bố trí cho chương trình khoảng 423.000 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 100.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đến hết tháng 6/2026, Trung ương đã ban hành 54 văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện. Trung ương cũng đã hoàn thành phân bổ 70.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chương trình MTQG vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số văn bản hướng dẫn của bộ, cơ quan Trung ương còn ban hành chậm, ảnh hưởng đến tiến độ cụ thể hóa nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở địa phương.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 còn thấp, trong khi khối lượng công việc chuyển tiếp lớn. Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là chương trình tích hợp 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, có phạm vi rộng, nội dung lớn… nên yêu cầu điều phối, lồng ghép nguồn lực, tổ chức thực hiện cao hơn.

Mục tiêu đến năm 2030, cả nước phấn đấu thu nhập người dân nông thôn tăng từ 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1 - 1,5% mỗi năm. Cả nước có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã trao đổi, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, các chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

“ Mỗi đơn vị, địa phương hoàn thiện cơ chế quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Tất cả gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương cần ưu tiên bố trí, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, nguồn vốn cần tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn. Tất cả thực hiện trên tinh thần tuyệt đối không bố trí vốn dàn trải, chồng chéo hoặc huy động quá sức dân.

Quá trình thực hiện, Phó Thủ tướng lưu ý cần tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các địa phương tập trung giảm nghèo bền vững thông qua tạo việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị quán triệt, thúc đẩy triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh: VGP/Gia Huy

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện cơ chế, hướng dẫn và phân bổ vốn cho các địa phương, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn trước.

Các đơn vị từ Trung ương đến địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả giám sát. Mỗi địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chương trình MTQG được triển khai đồng bộ, hiệu quả ngay từ những tháng đầu của giai đoạn 2026 - 2030.