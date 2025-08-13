Đời sống Đẩy mạnh truyền thông y tế, ngăn chặn tin giả

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương tham gia tập huấn trực tuyến về truyền thông, giáo dục sức khỏe do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tổ chức

Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch bệnh năm 2025 của Sở Y tế Lâm Đồng nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh, trong đó có các dịch bệnh truyền nhiễm cao điểm. Đồng thời, định hướng công tác truyền thông theo từng đợt dịch, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả để kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Huy động sự tham gia của chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị y tế và các cơ quan báo chí, truyền thông giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh của hệ thống truyền thông y tế nói riêng và hệ thống truyền thông ngành y tế nói chung.

Nội dung từ nay đến cuối năm 2025, tập trung truyền thông các bệnh truyền nhiễm trọng điểm: sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, thủy đậu, cúm gia cầm A (H5N1/H5N6), bạch hầu, ho gà, sốt xuất huyết dengue, dại, viêm gan vi rút B, bệnh do liên cầu heo ở người, than, uốn ván, MPOX (đậu mùa khỉ), đau mắt đỏ và các dịch bệnh khác (căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh).

Truyền thông về các nhóm biện pháp phòng, chống dịch bệnh: phổ biến kiến thức và hướng dẫn thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe, vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Cung cấp thông tin vắc xin, lịch tiêm, đối tượng tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các dấu hiệu phát hiện bệnh sớm, cách ly và điều trị kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của vắc xin và phòng bệnh chủ động. Chú trọng hướng dẫn các biện pháp bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và nhóm yếu thế (trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi).

Bà Nguyễn Thị Anh Kim - Phụ trách Trạm Y tế xã D’Ran cho biết: “Truyền thông về phòng, chống dịch bệnh giữ vai trò rất quan trọng. Khi phát hiện ca bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, bên cạnh các biện pháp chuyên môn, chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống và khuyến cáo bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị, tránh tự ý chữa tại nhà. Điều này giúp giảm nguy cơ tử vong và ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát”.

Hiện nay, thông tin y tế được phổ biến rộng rãi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Bà Tuyết Mai (65 tuổi, phường Lâm Viên - Đà Lạt) chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi đều xem các chương trình sức khỏe trên Đài Truyền hình Việt Nam để lắng nghe bác sĩ, chuyên gia tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Từ đó, tôi duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng và đã chủ động tiêm các loại vắc xin phòng bệnh như: viêm gan siêu vi B, cúm, viêm phổi do phế cầu, zona… để bảo vệ bản thân và phòng ngừa dịch bệnh”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn lọc và tiếp cận thông tin y tế từ nguồn chính thống. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, nhiều nội dung thiếu cơ sở khoa học lan truyền trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, Sở Y tế Lâm Đồng triển khai kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với báo chí và mạng lưới truyền thông địa phương để kịp thời xử lý, đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật.

Ngành y tế tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, chủ động cung cấp thông tin dịch bệnh chính xác, minh bạch, kịp thời. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Bên cạnh đó, tận dụng nền tảng truyền thông số, tổ chức các chiến dịch gắn với hoạt động y tế cộng đồng, cung cấp tài liệu và bộ thông điệp thống nhất để mở rộng phạm vi tiếp cận, đẩy mạnh dòng thông tin chính thống và kết nối mạng lưới truyền thông y tế từ Trung ương đến cơ sở.