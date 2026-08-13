Xây dựng Đảng Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên Thực hiện các công văn, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ đảng viên để bảo đảm kế hoạch.

Xã Đạ Tẻh huy động lực lượng các chi bộ cơ sở tham gia rà soát hồ sơ đảng viên để thực hiện số hóa

Chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở

Ông Lê Quang Thiện - Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Đạ Tẻh cho biết: Hiện toàn Đảng bộ xã có 1.487 đảng viên thuộc 42 chi bộ. Với số lượng hồ sơ đảng viên nhiều, để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện việc số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Xây dựng Đảng xã đã tham mưu Thường trực Đảng ủy xã huy động lực lượng các chi bộ cơ sở cũng như máy móc ở các cơ quan.

Trước khi số hóa, hồ sơ được rà soát, phân loại, chỉnh lý và kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những thông tin còn thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh, bổ sung. Cùng với việc tạo lập bản điện tử, cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn phải chuẩn hóa thông tin, cập nhật dữ liệu lên các hệ thống chuyên ngành, sắp xếp hồ sơ khoa học và bảo đảm dữ liệu có thể tìm kiếm, khai thác, sử dụng thuận lợi trong thực tế.

Tương tự tại xã Cát Tiên, công tác số hóa hồ sơ đảng viên cũng đang được triển khai khẩn trương. Hiện toàn Đảng bộ xã có 849 đảng viên.

Theo ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên, xác định thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã đã thành lập các tổ công tác, trang bị máy móc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Mỗi đảng viên có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân. Những thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác được xác minh, cập nhật theo đúng quy định.

Các tổ công tác xã Cát Tiên đang khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch đề ra

Qua đó, địa phương từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đảng viên “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Hiện xã đã chỉnh lý hơn 300 bộ hồ sơ đảng viên, phấn đấu đạt tiến độ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Xác định chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là nhiệm vụ nền tảng để thực hiện chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành công văn triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử sớm hơn kế hoạch Trung ương 2 tháng.

Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên gồm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: Rà soát, kiểm kê, phân loại hồ sơ đảng viên thuộc phạm vi quản lý; lập danh mục hồ sơ theo đúng thứ tự ưu tiên để thực hiện số hóa theo quy định (hoàn thành trước ngày 30/7/2026); Giai đoạn 2: Thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (hoàn thành trước ngày 10/8/2026); Giai đoạn 3: Thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đang được sử dụng thường xuyên trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên (hoàn thành trước ngày 31/8/2026); Giai đoạn 4: Số hóa hồ sơ đảng viên còn lại (hoàn thành trước ngày 30/10/2026).

Việc số hóa hồ sơ đảng viên được thực hiện trên cơ sở hồ sơ giấy gốc đang được các cấp ủy, tổ chức đảng quản lý theo quy định, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, thống nhất. Đồng thời, thống nhất về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp tổ chức thực hiện, phương thức quản lý, lưu trữ và khai thác trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh.

Cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật và an toàn dữ liệu

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, sự phối hợp trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.