DC United 0-3 New England Revolution: New England Revolution giành chiến thắng DC United tiếp đón New England Revolution trên sân nhà Audi Field với mục tiêu bám đuổi top trên, trong khi đội khách muốn giữ vững vị trí thứ 4 tại giải MLS.

DC United 0 - 3 New England Revolution Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón New England Revolution.

13' B. Raines dính thẻ vàng ở phút 13 Phút 13, trọng tài đã rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo B. Raines bên phía New England Revolution sau một tình huống can thiệp trái phép. Dù đội khách đang kiểm soát bóng áp đảo tới 82%, chiếc thẻ phạt sớm này buộc B. Raines phải thi đấu cẩn trọng hơn trong bối cảnh tỷ số trận đấu trên sân Audi Field vẫn đang là 0-0.

16' New England Revolution kiểm soát bóng vượt trội Sau 16 phút thi đấu, New England Revolution nắm giữ thời lượng cầm bóng áp đảo 18% - 82% . Dù kiểm soát cuộc chơi, đội khách vẫn chưa thể dứt điểm, trong khi DC United đã có 2 - 0 lần hãm thành dù tỷ số vẫn giữ nguyên 0 - 0 .

23' A. Yusuf mở tỷ số cho New England Revolution Phút 23, nhận đường kiến tạo từ P. Miller , A. Yusuf dứt điểm chuẩn xác mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho New England Revolution . Pha lập công này giúp đội khách khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn trước ngay trên sân Audi Field.

26' A. Dozzell nhận thẻ vàng, khó khăn chồng chất cho DC United Phút 26, A. Dozzell bên phía DC United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị New England Revolution dẫn 0-1, tấm thẻ phạt này càng khiến DC United gặp thêm áp lực trong các pha tranh chấp tiếp theo.

28' New England Revolution áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 28, New England Revolution duy trì sự kiểm soát vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 18% - 82% cùng lợi thế dẫn trước 0 - 1. Trong khi đó, DC United chấp nhận lùi sâu phòng ngự và chỉ có 2 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 0 - 0).

32' M. Polster nhận thẻ vàng ở phút 32 Ở phút 32, M. Polster bên phía New England Revolution đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là án phạt thứ hai dành cho đội khách kể từ đầu trận, dù họ vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước DC United 0-1 trên sân Audi Field.

40' New England Revolution chiếm ưu thế kiểm soát bóng Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, New England Revolution vẫn duy trì lợi thế tỷ số 0 - 1 nhờ khả năng làm chủ khu vực giữa sân với thời lượng cầm bóng 38% - 62%. Dù kiểm soát bóng ít hơn, DC United lại nỗ lực dâng cao nhằm tìm bàn gỡ khi tạo ra 7 - 3 cú dứt điểm, nhưng chỉ số trúng đích của hai đội vẫn đang quân bình 1 - 1.

45' A. Yusuf nhân đôi cách biệt cho New England Revolution Phút 45, từ đường kiến tạo của J. Harrison, A. Yusuf dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho New England Revolution. Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp đội khách nắm lợi thế vô cùng lớn ngay trên sân của DC United.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' DC United điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, DC United thực hiện sự thay đổi người với việc B. Servania được tung vào sân thế chỗ S. Nealis . Ban huấn luyện đội chủ nhà buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện thế trận sau khi đã để đối thủ dẫn trước 0-2 trong 45 phút đầu tiên.

46' DC United điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, DC United có sự thay đổi người khi N. Ordaz được tung vào sân thế chỗ J. Hopkins . Việc đang bị dẫn trước 0-2 buộc đội chủ nhà phải gia tăng sức tấn công để tìm kiếm hy vọng lật ngược thế cờ.

52' New England Revolution làm chủ thế trận ở phút 52 Bước sang phút 52, New England Revolution tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 37% - 63%. Dù DC United rất nỗ lực gia tăng áp lực với chỉ số dứt điểm 11 - 8, đội khách mới là bên thi đấu hiệu quả hơn nhờ chỉ số dứt điểm trúng đích 1 - 3 để bảo toàn tỷ số 0 - 2.

64' New England Revolution làm chủ thế trận Bước sang phút 64, New England Revolution vẫn nắm thế chủ động nhờ khả năng cầm bóng 40% - 60% cùng lợi thế dẫn 0 - 2. Dù DC United nỗ lực vùng lên với 12 - 8 lần dứt điểm, sự hiệu quả lại nghiêng về đội khách khi số lần trúng đích là 1 - 3.

66' A. Yusuf lập công, New England Revolution dẫn 0-3 Phút 66, A. Yusuf dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-3 cho New England Revolution. Bàn thắng nhân đôi sự áp đảo của đội khách ngay trên sân Audi Field, giúp họ rộng cửa củng cố chiến thắng và nắm chắc tấm vé vào vòng 1/16 nếu giữ tỷ số này.

68' DC United tung H. Kijima vào sân thay L. Munteanu Phút 68, DC United quyết định thực hiện sự thay đổi người khi H. Kijima được tung vào sân thế chỗ L. Munteanu . Đội chủ nhà đang lâm vào thế khó khi bị New England Revolution dẫn trước 0-3 ngay tại Audi Field.

68' DC United đưa N. Markovic vào sân Phút 68, DC United thực hiện sự thay đổi người khi N. Markovic vào sân thay cho K. Nono . Trong bối cảnh đang bị New England Revolution dẫn trước 0-3, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

76' New England Revolution thong dong làm chủ thế trận Bước sang phút 76, New England Revolution tiếp tục kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% cùng lợi thế dẫn bàn sâu. Dù DC United nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ qua chỉ số dứt điểm 12 - 10 , sự hiệu quả vẫn nghiêng về đội khách khi họ nhỉnh hơn ở số lần sút trúng đích ( 1 - 3 ).

77' New England Revolution rút D. Turgeman, tung W. Harris vào sân Phút 77, New England Revolution thực hiện sự thay đổi nhân sự khi W. Harris được tung vào sân thay cho D. Turgeman . Trong bối cảnh đang dẫn trước 0-3 ngay tại Audi Field, đội khách chủ động điều chỉnh đội hình nhằm duy trì sự tươi mới và bảo toàn thế trận an toàn.

84' Phút 84: New England Revolution tung C. Baker vào sân Phút 84, New England Revolution thực hiện quyền thay người khi đưa C. Baker vào sân thế chỗ cho M. Polster , tiền vệ đã nhận một thẻ vàng ở hiệp một. Với khoảng cách an toàn 0-3 nghiêng về phía đội khách, sự điều chỉnh này giúp họ củng cố đội hình để bảo toàn trọn vẹn kết quả thắng lợi.

84' New England Revolution rút J. Harrison ra nghỉ ở phút 84 Phút 84, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi M. Zambrano vào sân thay cho J. Harrison . Khi tỷ số đã là 0-3 nghiêng về đội khách, sự bổ sung này giúp New England Revolution tiếp tục làm chủ tình hình trong những phút thi đấu cuối cùng.

89' New England Revolution rút C. Gil rời sân ở phút 89 Phút 89, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi J. Siqueira được tung vào sân thế chỗ C. Gil . Trong bối cảnh đã dẫn trước 0-3, quyết định này giúp củng cố lực lượng và tiêu tốn chút thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

89' G. Yow vào sân thay P. Miller ở phút 89 Phút 89, New England Revolution có sự thay đổi người khi G. Yow được tung vào sân để thay thế cho P. Miller . Khi đã nắm lợi thế dẫn trước 0-3, đội khách chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm dưỡng sức cho các trụ cột và bảo toàn thành quả trong những phút cuối.

90' J. Stroud vào sân thay A. Dozzell ở phút 90 Phút 90, DC United thực hiện sự thay đổi người khi J. Stroud được tung vào sân thế chỗ A. Dozzell . Trong bối cảnh đang bị New England Revolution dẫn trước 0-3, đây gần như chỉ là sự điều chỉnh mang tính thủ tục khi thời gian thi đấu chính thức đã hết.

90' New England Revolution làm chủ thế trận Tiến vào phút 90, New England Revolution vẫn hoàn toàn chủ động trong thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 40% - 60% cùng lợi thế dẫn trước 0 - 3. Dù tổng số cú dứt điểm khá cân bằng 14 - 15 , sự hiệu quả lại nghiêng hẳn về đội khách với chỉ số trúng đích 2 - 7 .

KT Kết thúc: DC United 0-3 New England Revolution Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 08:37 20/08/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV Rene Weiler New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic 1 Sean Johnson 5 Silvan Hefti 3 Lucas Bartlett 13 Sean Nealis 6 Keisuke Kurokawa 2 Kimito Nono 21 Andre Dozzell 4 Matti Peltola 25 Jackson Hopkins 11 Louis Munteanu 9 Tai Baribo 30 Matt Turner 8 Matt Polster 22 Ethan Kohler 2 Mamadou Fofana 23 William Sands 10 Carles Gil 21 Brooklyn Raines 80 Alhassan Yusuf 11 Jack Harrison 99 Dor Turgeman 25 Peyton Miller Dự bị DC United 26 Alex Bono 27 Nikola Markovic 23 Brandon Servania 77 Hosei Kijima 8 Jared Stroud 32 Oscar Avilez 22 Nathan Ordaz New England Revolution 33 Donovan Parisian 4 Tanner Beason 15 Cody Baker 65 Judah Siqueira 7 Griffin Yow 14 Jackson Yueill 77 Diego Fagúndez 17 Marcos Zambrano 27 Wilson Harris Cập nhật đội hình lúc 06:01 20/08/2026

DC United Thống kê New England Revolution 40% Kiểm soát bóng 60% 14 Dứt điểm 15 2 Trúng đích 7 3 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Alhassan Yusuf New England Revolution 3 bàn Jack Harrison New England Revolution 2 kiến tạo · điểm 8.3 Peyton Miller New England Revolution 1 kiến tạo · điểm 7 Mamadou Fofana New England Revolution Điểm 7.7 Matt Turner New England Revolution Điểm 7.5 Matti Peltola DC United Điểm 7.3

Vào lúc 06:30 ngày 20/08/2026, DC United sẽ có cuộc tiếp đón New England Revolution trên sân vận động Audi Field trong khuôn khổ giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là cuộc chạm trán hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính khi hai đội bóng đều đang tìm kiếm kết quả thuận lợi để tích lũy điểm số.

Phong độ thi đấu gần đây

Đội chủ nhà DC United đang thể hiện lối chơi vô cùng bền bỉ nhưng thiếu đi sự bứt phá cần thiết. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng và có tới 4 trận hòa. Việc liên tục chia điểm giúp họ duy trì chuỗi trận bất bại, nhưng lại khiến tiến trình tích lũy điểm số diễn ra khá chậm.

Ở chiều ngược lại, New England Revolution đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy phong độ của đội khách là 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự chệch đạc ở những vòng đấu vừa qua buộc họ phải tập trung tối đa trong chuyến làm khách sắp tới.

Tương quan vị trí và lịch sử đối đầu

Trận đấu này có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của hai đội. Hiện tại, New England Revolution nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Trong khi đó, DC United đang xếp ở vị trí thứ 9 với 24 điểm tích lũy được.

Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ ghi nhận sự cân bằng đáng chú ý. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, DC United giành chiến thắng 2 trận, New England Revolution cũng thắng 2 trận và hai đội hòa nhau 1 trận. Sự tương đồng này cho thấy mối duyên nợ duy trì qua từng mùa giải.

Đánh giá cục diện trận đấu

Với lợi thế sân nhà Audi Field, DC United có lý do để triển khai thế trận chủ động nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm, giải tỏa chuỗi trận hòa kéo dài. Mặc dù vậy, New England Revolution với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng vẫn là một đối thủ rất đáng gờm. Đội khách nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi thực dụng để đảm bảo sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội kết liễu trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 2 thắng 1 hòa New England Revolution · 2 thắng New England Revolution 1 - 0 DC United NER New England Revolution 2 - 0 DC United NER DC United 1 - 1 New England Revolution Hòa New England Revolution 1 - 2 DC United DU DC United 3 - 1 New England Revolution DU

DC United 5 trận gần nhất H H T H 19 Trận 5-9-5 T-H-B 27 Ghi (TB 1.4) 30 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất B B H T H 19 Trận 9-3-7 T-H-B 29 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 19 13 4 2 +24 43 T H B T T 2 Inter Miami 19 11 5 3 +10 38 B H T T T 3 Chicago Fire 18 10 2 6 +10 32 T T B B T 4 New England Revolution 19 9 3 7 +4 30 B B H T H 5 Charlotte 19 8 4 7 +4 28 T B T H T … 8 New York Red Bulls 19 7 4 8 -11 25 B T B B T 9 DC United 19 5 9 5 -3 24 H H T H H 10 Orlando City SC 19 6 3 10 -17 21 H B T T B …

Tình hình lực lượng DC United ✚ Peglow (Thigh Injury) ✚ K. Rowles (Thigh Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ Peglow (Thigh Injury) ✚ K. Rowles (Thigh Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) New England Revolution ✚ I. Feingold (Lower-Body Injury) ✚ L. Langoni (Lower-Body Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ A. Farrell (Lower-Body Injury) ✚ P. Miller (Injury) ✚ I. Feingold (Lower-Body Injury) ✚ L. Langoni (Lower-Body Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury)