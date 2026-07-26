DC United lên thứ 8, Toronto đứng thứ 12 sau thất bại phút 90 DC United thắng Toronto 2-1 trên sân Audi Field, Washington, nhờ bàn của Baribo ở phút 90 để đứng thứ 8 với 22 điểm. Toronto xếp thứ 12 với 16 điểm; cả hai vẫn chưa chốt suất đi tiếp khi bảng đấu chưa đá xong.

DC United 2 - 1 Toronto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón Toronto.

12' Toronto nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Sau 12 phút, Toronto kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 43-57 và nhỉnh hơn về dứt điểm 1-2. DC United đang phải lùi về phòng ngự, thể hiện qua số pha cứu thua 2-1, trong khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

24' Toronto nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 24', Toronto đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 41-59, nhưng DC United vẫn giữ thế trận chặt chẽ. Dứt điểm cân bằng 3-3 cho thấy sức ép của Toronto chưa tạo ra khác biệt rõ rệt.

36' Toronto kiểm soát, DC United vẫn đáp trả Phút 36, Toronto đang chiếm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 39 - 61 , buộc DC United phải lùi thấp hơn. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì khả năng đáp trả khi số lần dứt điểm đang là 5 - 4 , khiến thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

41' Kye Rowles đưa DC United vượt lên Phút 41, Kye Rowles lập công sau đường kiến tạo của Keisuke Kurokawa, đưa DC United dẫn Toronto 1-0. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tạm nắm lợi thế trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Alonso Coello vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Alonso Coello vào sân thay Zane Monlouis, khi DC United đang dẫn Toronto 1-0. Sự thay đổi diễn ra ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh trận đấu đang có lợi cho DC United.

49' DC United sắc bén dù Toronto cầm bóng nhiều hơn Bước sang phút 49 , Toronto nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 45-55, nhưng DC United mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn. Đội chủ nhà vượt trội ở số lần dứt điểm 10-4 và phạt góc 5-1, cho thấy sự chủ động trong thế đang dẫn bàn.

53' Louis Munteanu nhận thẻ vàng Phút 53, Louis Munteanu nhận thẻ vàng khi DC United đang dẫn 1-0.

54' Deandre Kerr vào sân thay Emilio Aristizábal Phút 54, Deandre Kerr vào sân thay Emilio Aristizábal. Toronto đang bị DC United dẫn 1-0, và sự thay đổi này đến trong thời điểm họ cần tìm bàn gỡ.

54' Djordje Mihailovic vào sân thay Etienne Jr. Phút 54, Djordje Mihailovic vào sân thay Derrick Etienne Jr., mang đến sức mới cho DC United. Đội chủ nhà đang dẫn Toronto 1-0 và có thể tận dụng sự thay đổi này để duy trì lợi thế.

61' Toronto cầm bóng, DC United sắc bén Phút 61', Toronto kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 44 - 56, nhưng DC United mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn khi dẫn 1 - 0 và dứt điểm 11 - 7. Đội chủ nhà cũng đang chiếm ưu thế rõ ở các tình huống cố định, với 6 - 2 quả phạt góc.

65' Matti Peltola vào sân thay Jackson Hopkins Phút 65, Matti Peltola vào sân thay Jackson Hopkins khi DC United đang dẫn Toronto. Nếu giữ tỷ số hiện tại, DC United tạm đứng #9 với 19 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

65' Jared Stroud vào sân, Peglow rời trận Phút 65', Jared Stroud vào sân thay Peglow khi DC United đang dẫn Toronto 1-0. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho DC United trong quãng thời gian còn lại.

73' DC United giữ thế chủ động khi dẫn bàn Phút 73, Toronto cầm bóng nhỉnh hơn với 45 - 55 nhưng DC United mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn, thể hiện qua số lần dứt điểm 12 - 10 và phạt góc 7 - 4. Đội khách phải gia tăng áp lực tìm bàn gỡ, trong khi DC United chủ động bảo vệ lợi thế.

76' Theo Corbeanu đưa Toronto trở lại Phút 76, Theo Corbeanu lập công, giúp Toronto gỡ hòa 1-1 trước DC United. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau khi DC United dẫn trước.

80' Hosei Kijima vào sân Phút 80, Hosei Kijima vào sân thay Brandon Servania khi DC United đang hòa Toronto 1-1. Sự điều chỉnh này diễn ra sau bàn gỡ của Toronto, trong thời điểm trận đấu vẫn rất cân bằng.

80' Sean Nealis vào sân ở phút 80 Phút 80', Sean Nealis được tung vào sân thay Kye Rowles. DC United và Toronto đang hòa 1-1, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thời điểm trận đấu trở nên cân bằng và khó đoán.

85' Nathan Ordaz vào sân ở phút 85 Phút 85, Nathan Ordaz vào sân thay Louis Munteanu. Khi trận đấu đang cân bằng 1-1, sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn cho những phút cuối.

85' Toronto nhỉnh bóng, DC United vẫn gây sức ép Phút 85, Toronto nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 44-56, nhưng DC United mới là đội tạo nhiều áp lực hơn qua số lần dứt điểm 15-12 và phạt góc 8-4. Thế trận vì vậy vẫn giằng co khi tỷ số đang là 1-1.

88' Jonathan Osorio nhận thẻ vàng cuối trận Phút 88, Jonathan Osorio nhận thẻ vàng trong thế trận đang cân bằng. Khi tỷ số là 1-1, chiếc thẻ này càng khiến những phút cuối thêm căng thẳng.

90+2' Malik Henry vào sân ở phút bù giờ Phút 90+2', Malik Henry vào sân thay Theo Corbeanu. DC United và Toronto đang bất phân thắng bại 1-1, nên sự thay đổi này diễn ra trong thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu.

90+8' VAR xuất hiện ở phút bù giờ Phút 90+8, VAR được sử dụng với tình huống liên quan đến Andre Dozzell khi tỷ số đang là 1-1.

90+10' Tai Baribo đá phạt đền, DC United dẫn 2-1 Phút 90+10', Tai Baribo lập công trên chấm phạt đền, đưa DC United vượt lên dẫn Toronto 2-1. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, giúp DC United tạm nắm lợi thế nếu giữ được tỷ số này.

97' Toronto cầm bóng, DC United tạo sức ép Phút 97', Toronto nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55 - 45, nhưng DC United vẫn tạo được sức ép đáng kể qua 16 - 13 pha dứt điểm và 8 - 4 quả phạt góc. Thế trận vì thế vẫn giằng co, khi hai đội chưa thể phá vỡ tỷ số 1-1.

KT Kết thúc: DC United 2-1 Toronto Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:42 26/07/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 Toronto Sơ đồ 4-4-2 1 Sean Johnson 5 Silvan Hefti 3 Lucas Bartlett 13 Sean Nealis 6 Keisuke Kurokawa 25 Jackson Hopkins 23 Brandon Servania 21 Andre Dozzell 7 Peglow 11 Louis Munteanu 9 Tai Baribo 1 Luka Gavran 22 Richie Laryea 38 Jackson Gilman 25 Walker Zimmerman 96 Richard Chukwu 99 Jules-Anthony Vilsaint 14 Alonso Coello 21 Jonathan Osorio 20 Dániel Sallói 17 Emilio Aristizábal 29 Deandre Kerr Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

DC United Thống kê Toronto 45% Kiểm soát bóng 55% 17 Dứt điểm 13 8 Trúng đích 7 8 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Theo Corbeanu Toronto 1 bàn Tai Baribo DC United 1 bàn Kye Rowles DC United 1 bàn Keisuke Kurokawa DC United 1 kiến tạo · điểm 7.67 Luka Gavran Toronto Điểm 7.54 Sean Johnson DC United Điểm 7.49

DC United sẽ tiếp Toronto tại Audi Field trong trận đấu thuộc MLS vào lúc 06h30 ngày 26/07/2026. Trên bảng xếp hạng, DC United đứng hạng 9 với 19 điểm, còn Toronto xếp hạng 12 với 16 điểm. Khoảng cách không lớn khiến cuộc đối đầu này mang ý nghĩa đáng chú ý trong cuộc đua điểm số hiện tại.

Hai đội bước vào trận đấu với những vấn đề riêng về phong độ. DC United không thắng trong 5 trận gần nhất, nhưng chỉ thua 1 trận và hòa 4 trận. Toronto cũng chưa giành chiến thắng trong chuỗi 5 trận gần đây, với 3 thất bại và 2 trận hòa. Sự khác biệt nằm ở việc DC United có xu hướng duy trì được thế cân bằng tốt hơn, trong khi Toronto đang chịu sức ép lớn hơn sau chuỗi kết quả kém tích cực.

DC United cần chuyển khả năng cầm điểm thành chiến thắng

Chuỗi phong độ hòa, thua, hòa, hòa, hòa cho thấy DC United thường không dễ bị đánh bại trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc không có chiến thắng nào cũng phản ánh hạn chế trong khả năng khép lại trận đấu. Khi được thi đấu tại Audi Field, đội chủ nhà sẽ phải tìm cách tạo ra khác biệt rõ ràng hơn thay vì chỉ duy trì thế giằng co.

Điểm then chốt với DC United là cách đội bóng cân bằng giữa sự thận trọng và nhu cầu tấn công. Những trận hòa liên tiếp có thể là nền tảng cho một màn trình diễn chắc chắn, nhưng nếu thiếu sức ép đủ lớn ở các thời điểm quyết định, lợi thế sân nhà sẽ không dễ chuyển hóa thành ba điểm. DC United cần kiểm soát nhịp độ, hạn chế những khoảng trống không cần thiết và kiên nhẫn tìm cơ hội trước hàng phòng ngự Toronto.

Toronto đối mặt bài toán giải tỏa sức ép

Toronto đang có chuỗi phong độ gồm 3 trận thua và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội khách cần ưu tiên sự ổn định, đặc biệt trong cách nhập cuộc và duy trì thế trận trước sức ép từ DC United.

Trong bối cảnh chưa giành chiến thắng ở 5 trận gần đây, Toronto khó có thể chỉ trông chờ vào một thế trận cởi mở. Đội khách nhiều khả năng phải giảm thiểu sai lầm, giữ cự ly giữa các tuyến và tận dụng tốt những thời điểm DC United mất cân bằng. Nếu Toronto duy trì được sự tập trung, trận đấu có thể trở nên giằng co; ngược lại, một bàn thua sớm sẽ khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên khó khăn hơn.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Ở 4 lần chạm trán gần nhất, DC United thắng 1 trận, hòa 2 trận và Toronto thắng 1 trận. Những con số này cho thấy không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt trong xu hướng đối đầu gần đây. Vì vậy, quá khứ không mang đến cơ sở để đánh giá trận đấu theo hướng một chiều.

Sự cân bằng đó cũng làm nổi bật vai trò của phong độ hiện tại. DC United có nhiều trận hòa hơn trong chuỗi gần đây, còn Toronto trải qua nhiều thất bại hơn. Đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ có khả năng chiếm ưu thế trong cuộc đọ sức tại Audi Field.

Thế trận được quyết định bởi sự kiên nhẫn

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay cầu thủ vắng mặt, vì vậy trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội xử lý áp lực từ phong độ. DC United có thể chủ động hơn nhờ thi đấu trên sân nhà, trong khi Toronto cần bảo đảm sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khả năng duy trì tập trung trong cả hai chiều của trận đấu. DC United cần tránh để chuỗi hòa kéo dài thêm, còn Toronto phải chấm dứt xu hướng không thắng và hạn chế những sai sót đã khiến đội bóng mất điểm trong thời gian gần đây. Với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng cùng thành tích đối đầu cân bằng, đây là màn so tài khó dự đoán và không đội nào có thể xem nhẹ việc giành điểm.

Nhận định: DC United có điểm tựa Audi Field và phong độ ổn định hơn về khả năng tránh thất bại, nhưng Toronto vẫn có cơ hội nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái. Cục diện được dự báo sẽ giằng co, với yếu tố quyết định nằm ở bản lĩnh của hai đội trong những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất DC United · 1 thắng 2 hòa Toronto · 1 thắng Toronto 2 - 0 DC United TOR DC United 2 - 2 Toronto Hòa Toronto 1 - 3 DC United DU DC United 2 - 2 Toronto Hòa

DC United 5 trận gần nhất H H H B H 16 Trận 4-7-5 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 26 Thủng lưới Toronto 5 trận gần nhất H H B B B 16 Trận 3-7-6 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 8 New York RB 16 6 4 6 -9 22 T T H T B 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H 13 CF Montréal 16 4 3 9 -10 15 H B H H B …

Tình hình lực lượng DC United ✚ Sean Nealis (Broken Collarbone) ✚ Gabriel Segal (Ankle Injury) Toronto ✚ Henry Wingo (Hamstring Injury) ✚ Matheus Pereira (Groin Surgery)