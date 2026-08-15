76' KI Klaksvik tung D. Johansen vào sân ở phút 76

Phút 76, KI Klaksvik thực hiện sự thay đổi người khi D. Johansen được tung vào sân thay cho Jean Carlos. Ngay sau khi để đối thủ nâng tỷ số lên 0-3, đội chủ nhà nỗ lực điều chỉnh nhân sự với hy vọng tạo ra làn gió mới cho lối chơi trong những phút còn lại.