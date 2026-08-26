Đè bẹp Real Salt Lake 3-0, Leon hiên ngang tiến vào bán kết Leagues Cup Vượt qua Real Salt Lake với tỷ số 3-0 trên sân Dick's Sporting Goods Park nhờ cú đúp của Cambindo cùng pha lập công của Vegas, Leon giành vé vào bán kết Leagues Cup, trong khi đối thủ chính thức dừng bước ở tứ kết.

Leon 3 - 0 Real Salt Lake Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leon tiếp đón Real Salt Lake.

9' D. Yedlin sớm nhận thẻ vàng Phút 9, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Yedlin bên phía Real Salt Lake sau một tình huống phạm lỗi. Trận tứ kết Leagues Cup sớm nóng lên ngay từ những phút đầu khi hai đội vẫn đang hòa 0-0.

15' Thế trận giằng co sau 15 phút đầu Sau 15 phút thi đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và duy trì thế giằng co với tỷ số hòa 0-0. Leon nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng ( 52% - 48% ) cùng số lần dứt điểm trúng đích 2 - 1 , nhưng Real Salt Lake vẫn duy trì cự ly đội hình kỷ luật để hóa giải các tình huống tiếp cận khung thành.

21' Diber Cambindo mở tỷ số cho Leon Phút 21, từ đường chuyền dọn cỗ của Ivan Moreno, Diber Cambindo dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới đối phương, đưa Leon vươn lên dẫn trước 1-0 . Bàn thắng sớm mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đại diện Mexico trong trận tứ kết Leagues Cup căng thẳng.

27' Real Salt Lake thay đổi nhân sự từ sớm Phút 27, Real Salt Lake đưa ra sự thay đổi người sớm khi Pablo Ruiz vào sân thay thế cho Stijn Spierings . Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi đang bị dẫn trước 1-0.

27' Leon duy trì lợi thế dẫn bàn Trải qua gần nửa hiệp một, thế trận diễn ra khá giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% . Dù vậy, Leon vẫn cho thấy sự hiệu quả vượt trội để nắm giữ lợi thế dẫn 1-0 , đồng thời nhỉnh hơn đối thủ về số lần dứt điểm với 6 - 3 (trúng đích 3 - 2 ).

39' Leon duy trì thế chủ động trước giờ nghỉ Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với lợi thế dẫn 1-0 nghiêng về Leon. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49% , đại diện Mexico vẫn tạo ra nhiều sức ép hơn với 7 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 2 ) để kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Leon điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Leon quyết định làm mới đội hình khi tung B. Colula vào sân thay thế I. Moreno nhằm duy trì lợi thế dẫn trước 1-0.

51' Leon duy trì sức ép sau giờ nghỉ Bước sang phút 51, Leon vẫn giữ lợi thế dẫn 1-0 và duy trì tần suất bắn phá vượt trội với 12 - 6 cú dứt điểm. Dù để Real Salt Lake kiểm soát bóng nhỉnh hơn ( 45% - 55% ), đội bóng Mexico vẫn tạo ra thế trận chủ động hơn khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số phạt góc với 3 - 0 .

60' Real Salt Lake rút Yedlin, trao cơ hội cho Henry Phút 60, Real Salt Lake quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi K. Henry được tung vào sân thế chỗ D. Yedlin . Đang bị đối thủ dẫn 1-0, đội bóng MLS cần thêm sự tươi mới để nỗ lực xoay chuyển cục diện trận đấu.

63' Leon duy trì thế dẫn bàn trước sức ép của đối thủ Bước sang phút 63, Leon vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 dù Real Salt Lake cầm bóng nhỉnh hơn (45% - 55%). Đội bóng Mexico tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các pha phản công và dàn xếp bóng chết khi vượt trội về số pha dứt điểm (13 - 8) cũng như phạt góc (5 - 0).

65' Leon điều chỉnh nhân sự ở phút 65 Phút 65, Leon có sự thay đổi người khi J. P. Dominguez Chonteco được tung vào sân để thế chỗ cho J. Cortizo . Đội bóng đang nắm lợi thế dẫn 1-0 chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận an toàn trong trận tứ kết Leagues Cup.

66' S. Vegas nhân đôi cách biệt cho Leon Phút 66, đón đường kiến tạo của F. Beltran Cruz, S. Vegas lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Leon. Bàn thắng quý giá giúp đại diện Mexico nhân đôi lợi thế trong màn so tài tại vòng tứ kết Leagues Cup.

72' D. Cambindo nâng tỷ số lên 3-0 cho Leon Phút 72, D. Cambindo tỏa sáng mang về bàn thắng thứ ba cho Leon . Cách biệt lúc này đã được nới rộng lên 3-0, tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo của đại diện Mexico trước Real Salt Lake.

74' Leon rút I. Rodriguez nghỉ ngơi Phút 74, Leon thực hiện quyền thay người khi L. Valadez được tung vào sân thay cho I. Rodriguez . Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đại diện Mexico chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các vị trí trọng yếu.

74' Real Salt Lake thay người ở phút 74 Phút 74, Real Salt Lake tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Katranis vào sân thế chỗ J. Sanabria . Trong thế trận đang bị dẫn 3-0, đội bóng nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

74' Real Salt Lake tung D. Marczuk vào sân Phút 74, Real Salt Lake thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Marczuk được đưa vào sân thế chỗ S. Lobjanidze . Đội bóng cần những phương án mới trên sân trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khi đang bị dẫn trước 0-3.

74' Real Salt Lake làm mới hàng công Phút 74, Real Salt Lake có sự thay đổi nhân sự khi A. Hezarkhani được tung vào sân thế chỗ M. Guilavogui . Trong bối cảnh đang bị dẫn 3-0, đại diện nước Mỹ rất cần những làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

75' Leon kiểm soát thế trận với lợi thế ba bàn Bước sang phút 75, Leon tiếp tục làm chủ cục diện dù nhường bớt quyền kiểm soát bóng cho đối thủ (46% - 54%). Đội chủ nhà tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong các pha dàn xếp tấn công với 17 - 10 lần dứt điểm cùng sự áp đảo rõ rệt ở số quả phạt góc 7 - 1 trước Real Salt Lake.

77' D. Cambindo nhận thẻ vàng cảnh cáo Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Cambindo bên phía Leon sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 đầy an toàn ở trận tứ kết, đại diện Mexico vẫn cần giữ cái đầu lạnh để tránh những án phạt không đáng có.

78' L. Engel nhận thẻ vàng Phút 78, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Engel của Real Salt Lake sau một pha phạm lỗi. Đội bóng MLS đang trải qua những phút thi đấu đầy ức chế khi đang bị đối thủ dẫn trước 3-0.

81' Leon rút D. Arcila ra nghỉ Phút 81, Leon thực hiện quyền thay người khi I. Diaz được tung vào sân thế chỗ D. Arcila . Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đại diện Mexico chủ động làm mới nhân sự để duy trì sự an toàn trong những phút cuối.

81' Leon rút Cambindo ra nghỉ ở phút 81 Phút 81, Leon thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Alvarado được tung vào sân thay thế cho D. Cambindo . Với lợi thế dẫn trước 3-0 cùng việc Cambindo đã phải nhận thẻ vàng trước đó ít phút, đội bóng Mexico chủ động điều chỉnh để giữ an toàn cho thế trận.

87' Leon duy trì thế trận vượt trội Bước sang những phút cuối, Leon vẫn làm chủ cục diện dù nhường quyền kiểm soát bóng cho Real Salt Lake (46% - 54%). Đội bóng này tỏ ra sắc bén hơn hẳn ở khâu hãm thành với 17 - 11 pha dứt điểm cùng thế trận phạt góc áp đảo 7 - 1 để bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 3-0.

KT Kết thúc: Leon 3-0 Real Salt Lake Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 11:35 26/08/2026

Đội hình chính thức Leon Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni 23 Oscar García 7 Iván Moreno 14 Jhohan Romaña 3 Juan Guevara 5 Sebastián Vegas 29 José Rodríguez 16 Jordi Cortizo 20 Rodrigo Echeverría 6 Fernando Beltrán 13 Daniel Arcila 27 Diber Cambindo 1 Rafael Cabral 2 DeAndre Yedlin 26 Philip Quinton 4 Lukas Engel 12 Saba Lobzhanidze 6 Stijn Spierings 92 Noel Caliskan 8 Juan Sanabria 10 Diego Luna 9 Morgan Guilavogui 22 Sergi Solans Dự bị Leon 12 Julio González 4 Bryan Colula 185 Christopher Mora 22 Sebastián Santos 26 Salvador Reyes 25 Paul Bellón 35 Luis Valadez 8 Juan Dominguez 203 Jesús Lara Real Salt Lake 31 Mason Stajduhar 24 Max Kerkvliet 3 Kobi Henry 29 Sam Junqua 98 Alexandros Katranis 21 Juan Jose Arias 11 Dominik Marczuk 34 Luca Moisa 7 Pablo Ruíz Cập nhật đội hình lúc 09:20 26/08/2026

Leon Thống kê Real Salt Lake 47% Kiểm soát bóng 53% 19 Dứt điểm 12 8 Trúng đích 6 8 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 4 6 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Diber Cambindo Leon 2 bàn Sebastián Vegas Leon 1 bàn Fernando Beltrán Leon 2 kiến tạo · điểm 8 Iván Moreno Leon 1 kiến tạo · điểm 6.9 Oscar García Leon Điểm 8.5 Jordi Cortizo Leon Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Leon và Real Salt Lake diễn ra vào lúc 09h30 ngày 26/08/2026 mang ý nghĩa then chốt khi hai đội bước vào vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Tính chất knock-out không cho phép bất kỳ sai lầm nào xuất hiện, bởi đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi kẻ thất bại phải dừng bước ngay lập tức.

Phong độ thăng hoa của Leon đối đầu sự khó lường từ Real Salt Lake

Bước vào trận đấu quan trọng này, Leon đang sở hữu sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi phong độ thuyết phục. Đại diện này đã toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất, qua đó tạo ra đà tâm lý thi đấu vô cùng hưng phấn và ổn định trong lối vận hành chiến thuật.

Ở chiều ngược lại, Real Salt Lake thể hiện sự thăng trầm nhất định về mặt kết quả. Trong 3 lần ra sân gần nhất, họ giành được 2 chiến thắng nhưng vừa phải nhận 1 thất bại ở trận đấu gần nhất. Trận thua này đòi hỏi Real Salt Lake phải nhanh chóng chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự cũng như khả năng tập trung nếu muốn vượt qua thử thách mang tên Leon.

Tương quan đối đầu và toan tính tại vòng knock-out

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Real Salt Lake đang nắm giữ lợi thế tâm lý nhỏ khi từng giành chiến thắng trong lần đối đầu duy nhất gần đây giữa hai câu lạc bộ, còn Leon chưa có được trận thắng nào.

Tuy nhiên, tại một trận tứ kết có tính chất một mất một còn, mọi thống kê quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. Áp lực loại trực tiếp khiến cả Leon lẫn Real Salt Lake buộc phải nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự an toàn nơi tuyến dưới trước khi tìm kiếm cơ hội phản công để định đoạt tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Leon · 0 thắng 0 hòa Real Salt Lake · 1 thắng Leon 1 - 3 Real Salt Lake RSL

Leon 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất B B H T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 2 Thủng lưới