Chính trị Để bộ máy mới thực sự tạo ra năng lực mới Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vào sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một yêu cầu mang tính cốt lõi, đó là cải cách bộ máy không chỉ dừng ở tinh gọn tổ chức, mà quan trọng hơn là phải tạo ra năng lực quản trị mới, phương thức điều hành mới và chất lượng phục vụ Nhân dân cao hơn.

Thông điệp này không chỉ mang ý nghĩa định hướng cho giai đoạn tiếp theo của cải cách hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu xuyên suốt đối với toàn bộ hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Lâm Đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vào sáng 1/7.

Không chỉ sắp xếp bộ máy mà phải nâng cao chất lượng quản trị

Có thể nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp mang ý nghĩa như một dấu mốc tổng kết quan trọng, đồng thời mở ra chặng đường mới cho tiến trình cải cách bộ máy nhà nước.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc tổng kết các kết quả đạt được, mà ở việc xác lập rõ yêu cầu chuyển giai đoạn: từ “sắp xếp – tinh gọn – kiện toàn” sang “nâng cao năng lực vận hành – nâng chất quản trị – tối ưu phục vụ”. Tư duy cải cách này thể hiện một quan điểm xuyên suốt: tinh gọn bộ máy không phải mục tiêu cuối cùng, mà chỉ là điều kiện cần để xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.

Quang cảnh diễn ra Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vào sáng 1/7

Trong năm đầu triển khai, bộ máy từ Trung ương đến địa phương đã từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Công tác phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Đó là, hệ thống thể chế chưa thật sự đồng bộ; việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực chưa đi cùng nguồn lực thực chất; năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở còn chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi số chưa đồng đều; dữ liệu còn phân tán; việc xử lý tài sản công sau sắp xếp còn chậm; phương thức lãnh đạo, điều hành trong bối cảnh không tổ chức cấp huyện cần tiếp tục được hoàn thiện.

Việc nhìn nhận đồng thời cả kết quả và hạn chế thể hiện rõ tinh thần cải cách nhất quán: không thỏa mãn với kết quả bước đầu, không để bộ máy mới vận hành theo tư duy cũ, mà phải liên tục hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vào sáng 1/7

Một trong những thông điệp quan trọng nhất được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là: “Tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới”. Đây không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật trong tổ chức bộ máy, mà là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ tiến trình cải cách. Theo đó, giá trị của việc tinh gọn bộ máy không thể được đo bằng số lượng đầu mối giảm đi hay số cơ quan được sáp nhập, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng điều hành, hiệu quả xử lý công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cũng như khả năng tạo ra động lực phát triển mới. Nói cách khác, bộ máy sau cải cách không chỉ “nhỏ hơn”, mà phải “mạnh hơn”, “nhanh hơn” và “hiệu quả hơn”.

Hoàn thiện thể chế, phân quyền thực chất và quản trị hiện đại

Từ thực tiễn đánh giá, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức mới. Đây không chỉ là các giải pháp ngắn hạn mà còn là định hướng chiến lược dài hạn cho việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo và phục vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước hết là yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế. Việc sửa đổi, bổ sung pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn vận hành, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng hoặc khoảng trống trách nhiệm giữa các cơ quan. Đây là điều kiện tiên quyết để bộ máy hoạt động thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Tiếp theo là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất. Phân cấp không chỉ là chuyển giao nhiệm vụ, mà phải đi kèm với việc trao đầy đủ thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và công cụ thực thi. Đồng thời, trách nhiệm giải trình phải rõ ràng, minh bạch. Chỉ khi đó, cấp dưới mới thực sự chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm toàn diện với công việc được giao.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt. Năng lực thực thi của cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã, được xem là thước đo quan trọng đối với hiệu quả của mô hình tổ chức mới. Điều này đòi hỏi phải rà soát lại vị trí việc làm, bố trí đúng người đúng việc, tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu cho cơ sở, đồng thời có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng và chính sách phù hợp để giữ chân và phát huy nguồn nhân lực.

Một trụ cột quan trọng khác là chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu. Dữ liệu được xác định không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà phải trở thành nguồn lực cốt lõi của quản trị hiện đại. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình thiết kế lại phương thức điều hành, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc và giảm tối đa phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Điểm xuyên suốt trong toàn bộ các nhóm nhiệm vụ là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mọi cải cách về tổ chức, thể chế, công nghệ hay phương thức vận hành đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy nhà nước.

Hiện thực hóa yêu cầu đổi mới tại Lâm Đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng trong giai đoạn đầu cải cách.

Bộ máy được tinh gọn mạnh mẽ với việc giảm hơn 60% đầu mối ở cả khối Đảng và chính quyền. Tổ chức tại 124 xã, phường, đặc khu được kiện toàn. Hơn 730 cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường về cơ sở, góp phần bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt. Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển.

Quang cảnh tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, những kết quả này mới chỉ là bước khởi đầu. Thực tiễn cho thấy bộ máy vận hành ổn định chưa đồng nghĩa với việc đã đạt hiệu quả tối ưu. Một số vấn đề vẫn tồn tại như chất lượng cán bộ cơ sở chưa đồng đều, thiếu nhân lực chuyên môn ở một số vị trí việc làm, hạ tầng số chưa đồng bộ, và hệ thống dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ hiệu quả. Đây cũng chính là những điểm nghẽn mang tính phổ biến, không chỉ riêng Lâm Đồng mà nhiều địa phương khác cũng đang đối mặt. Do đó, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện thể chế vận hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.

Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng trong giai đoạn đầu cải cách.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa định hướng chung cho cả hệ thống chính trị, mà còn là kim chỉ nam để các địa phương như Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Một năm triển khai là dấu mốc quan trọng để nhìn lại bước đầu cải cách, nhưng chưa phải điểm kết. Những kết quả đạt được cần được coi là nền tảng để bước vào giai đoạn nâng cao chất lượng quản trị, năng lực điều hành và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Thành công của cải cách bộ máy không nằm ở việc tổ chức được sắp xếp lại như thế nào, mà nằm ở việc bộ máy đó vận hành ra sao, phục vụ người dân tốt hơn đến mức nào và tạo ra động lực phát triển mới cho đất nước hay không. Đó cũng chính là thước đo cuối cùng của một nền hành chính hiện đại: bộ máy sau cải cách phải thực sự tạo ra năng lực mới, phương thức quản trị mới và chất lượng phục vụ mới.