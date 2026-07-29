Để kinh tế hợp tác nông nghiệp thành sức mạnh nội sinh
Một số địa phương ở khu vực phía Tây Lâm Đồng vẫn chưa phát huy được sức mạnh từ các loại hình kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp.
Từ hướng đi trúng
Xã Đắk Sắk, một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, chiếm hơn 65% cơ cấu kinh tế của xã. Xã hiện có trên 8.100 ha cây công nghiệp dài ngày, cây ăn trái thế mạnh, trong đó một số cây trồng chủ lực chính gồm: cà phê trên 6.100 ha, hồ tiêu 850 ha, cây ăn trái trên 500 ha; cây hằng năm khoảng 2.500 ha.
Với những lợi thế về tiềm năng sẵn có về diện tích lớn, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, địa phương đang tập trung cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sự hỗ trợ cụ thể cho các chủ thể từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, kinh tế hợp tác vẫn được địa phương coi là một điểm yếu, cần có sự nhìn nhận đúng gắn với những giải pháp cụ thể.
Ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk cho biết, quy mô hoạt động của hợp tác xã còn nhỏ; năng lực tài chính hạn chế, thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Trình độ quản lý, điều hành của cán bộ hợp tác xã còn hạn chế; thiếu kinh nghiệm trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Từ những hạn chế này, hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã Đắk Sắk đang tập trung cho các nhóm giải pháp trọng tâm về xác định đúng lĩnh vực thế mạnh nổi trội, tiềm lực lớn như: cà phê, cây ăn trái, sản phẩm đặc trưng cạnh tranh cao; phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng giúp kinh tế hợp tác tiếp cận được những chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế tập thể. Song song đó, UBND xã và Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn.
Tương tự, tại xã Nam Dong, nông nghiệp cũng là một thế mạnh. Địa phương hiện có khoảng 6.600 ha cây công nghiệp dài ngày gồm: cà phê, điều, cao su, khoảng 6.000 ha cây ngắn ngày. Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác, nhất là hợp tác xã cũng được địa phương coi là một điểm yếu, chưa tương xứng với các tiềm năng. Điều này được UBND xã nhận định một phần vì tình hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua các tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác thiếu tính bền vững, thiếu an toàn cho người sản xuất lẫn đơn vị cung ứng, thu mua nông sản. Việc thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế do phụ thuộc vào thị trường, chất lượng nông sản không ổn định.
Thúc đẩy các giải pháp
Ông Nguyễn Anh Đông - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong cho biết, địa phương đang tập trung vào các giải pháp chính như: tuyên truyền, vận động hộ dân vào hợp tác xã, tích tụ ruộng đất để tạo vùng nguyên liệu hàng hóa hơn. Cùng với đó, nâng cao năng lực cho hợp tác xã, tổ hợp tác từ các nhiệm vụ, kỹ năng thiết yếu về xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; quản lý tài chính, kế toán trong hợp tác xã. Kỹ năng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng là điều được địa phương tích cực hỗ trợ cho hợp tác xã.
Khu vực 28 xã, phường phía Tây tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 378.000 ha, chiếm 58% diện tích tự nhiên. Khu vực này hiện có 3 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và 259 hợp tác xã nông nghiệp với tổng số hơn 5.000 thành viên, doanh thu bình quân của một hợp tác xã ước đạt 1,5 tỷ đồng/năm.
Không thể phủ nhận, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở khu vực đã tự lực vươn lên cộng với sự hỗ trợ của Nhà nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn xác định phát triển kinh tế tập thể chưa tương xứng tiềm năng. Chính vì thế, hiện nay, cấp ủy chính quyền các xã, phường nỗ lực tận dụng tốt các cơ hội, nguồn vốn để kinh tế hợp tác trở thành sức mạnh nội sinh, giúp người dân tự lực, liên kết sức mạnh cộng đồng và phát triển nông nghiệp bền vững từ bên trong, nâng cao thu nhập bền vững.