Để KuPS gỡ hòa ở phút 85, Shamrock Rovers chia điểm tại vòng playoff Conference League Thi đấu trên sân Tallaght Stadium tại Dublin ở vòng playoff UEFA Europa Conference League, Shamrock Rovers mở tỷ số nhờ công của Stevens ở phút 49 nhưng không thể bảo vệ lợi thế khi Parzyszek gỡ hòa 1-1 cho KuPS ở phút 85.

Shamrock Rovers 1 - 1 KuPS Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Shamrock Rovers tiếp đón KuPS.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thế trận giằng co cân bằng đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Shamrock Rovers và KuPS vẫn đang tạo ra thế trận giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50%. Tỷ số trên sân duy trì 0 - 0 , Shamrock Rovers có nhỉnh hơn về số quả phạt góc với 2 - 1 nhưng KuPS thi đấu quyết liệt hơn khi đã phạm lỗi 3 - 8.

49' E. Stevens mở tỷ số cho Shamrock Rovers Phút 49, E. Stevens tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn mở tỷ số cho Shamrock Rovers . Pha lập công giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn KuPS 1-0 ngay trong những phút đầu hiệp hai.

58' KuPS thay người tăng cường hàng công Phút 58, KuPS có sự thay đổi nhân sự khi P. Parzyszek được tung vào sân thế chỗ của P. Pennanen . Đang bị Shamrock Rovers dẫn trước 1-0, đội khách buộc phải làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

58' KuPS điều chỉnh nhân sự ở phút 58 Phút 58, trong thế bị Shamrock Rovers dẫn 1-0, KuPS quyết định đưa ra sự thay đổi trên sân. Cầu thủ J. Luyeye-Lutumba được tung vào sân để thế chỗ cho J. J. Moreno Ciorciari nhằm tìm kiếm sự khởi sắc trong lối chơi.

59' Thế trận cân bằng dù Shamrock Rovers dẫn bàn Tính đến phút 59, thế trận diễn ra giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 50% - 50% , dù Shamrock Rovers vẫn đang nắm lợi thế dẫn 1 - 0 . KuPS buộc phải chơi quyết liệt hơn với tỷ lệ phạm lỗi 3 - 8 nhằm ngắt nhịp lên bóng của đối thủ, trong khi chỉ số phạt góc tạm thời là 2 - 1 nghiêng về phía đội chủ nhà.

68' Shamrock Rovers điều chỉnh nhân sự ở phút 68 Phút 68, Shamrock Rovers có sự thay đổi người khi M. Noonan được tung vào sân thay thế cho G. Burke . Trong thế đang dẫn 1-0, điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực và làm mới hàng công cho đội chủ sân Tallaght Stadium.

68' Shamrock Rovers làm mới nhân sự với D. Mandroiu Phút 68, Shamrock Rovers thực hiện sự thay đổi người khi D. Mandroiu được tung vào sân để thế chỗ J. Byrne . Đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng tươi mới nhằm duy trì lợi thế 1-0 trên sân Tallaght Stadium.

69' Shamrock Rovers làm mới hàng công với A. Greene Phút 69, ban huấn luyện Shamrock Rovers quyết định tung A. Greene vào sân để thay thế J. Afolabi. Sự thay đổi nhân sự ở tuyến trên được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và bảo vệ lợi thế 1-0 trong thời gian còn lại.

69' Thẻ vàng cho S. Touray giữa áp lực của KuPS Phút 69, cầu thủ S. Touray bên phía KuPS phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn khi nỗ lực bám đuổi trong thế bị Shamrock Rovers dẫn trước 1-0.

71' KuPS liên tục phạm lỗi nhằm tìm bàn gỡ Bước sang phút 71, thế trận giữa Shamrock Rovers và KuPS vẫn rơi vào thế giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% . Dù gặp bất lợi với tỷ số 1-0, KuPS chưa thể áp đặt lối chơi mà phải liên tục va chạm để ngắt nhịp đối thủ, khiến chỉ số phạm lỗi chênh lệch tới 4 - 14 .

77' KuPS điều chỉnh nhân sự, G. Engvall vào sân Phút 77, KuPS thực hiện sự thay đổi người khi G. Engvall được tung vào sân để thế chỗ S. Touray. Đang bị Shamrock Rovers dẫn trước 1-0, đội khách quyết định làm mới hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

80' Shamrock Rovers làm tươi mới đội hình ở phút 80 Phút 80, Shamrock Rovers có sự thay đổi nhân sự khi A. Brennan được tung vào sân thay cho T. Sobowale. Trong bối cảnh đang dẫn 1-0 trên sân Tallaght Stadium, đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng tươi mới để gia cố thế trận ở chặng nước rút.

83' KuPS bế tắc tìm bàn gỡ trong những phút cuối Bước sang phút 83, Shamrock Rovers vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1 - 0 trong thế trận cầm bóng cân bằng 50% - 50%. KuPS tỏ ra vội vã với chỉ số phạm lỗi 4 - 14, trong khi lợi thế nhỏ về số phạt góc 2 - 3 vẫn chưa đủ giúp đội khách tạo nên khác biệt.

85' P. Parzyszek gỡ hòa 1-1 đầy kịch tính cho KuPS Phút 85, nhận đường kiến tạo từ C. Antwi , P. Parzyszek dứt điểm thành bàn quân bình tỷ số 1-1 cho KuPS . Bàn thắng muộn màng đưa trận đấu tại sân Tallaght Stadium trở lại vạch xuất phát trong những phút cuối cùng.

87' KuPS điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 87, KuPS quyết định đưa N. Kujasalo vào sân thay thế cho B. Armah . Ngay sau khi gỡ hòa 1-1 ở phút 85, đội khách nhanh chóng tăng cường nhân sự nhằm củng cố lực lượng cho những phút còn lại của trận đấu.

90+3' T. Jyry nhận thẻ vàng ở phút 90+3 Phút 90+3', T. Jyry bên phía KuPS phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trôi về những phút bù giờ cuối cùng đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

KT Kết thúc: Shamrock Rovers 1-1 KuPS Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:51 21/08/2026

Shamrock Rovers Thống kê KuPS 50% Kiểm soát bóng 50% 6 Trúng đích 2 2 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 20 1 Việt vị 1

Trận đại chiến giữa Shamrock Rovers và KuPS trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Tallaght Stadium. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất sống còn khi cả hai đội bóng bước vào trận chiến phân định tấm vé đi tiếp.

Căng thẳng thể thức loại trực tiếp

Khác với các cuộc đua đường dài tích lũy điểm số, cuộc đối đầu giữa Shamrock Rovers và KuPS diễn ra theo thể thức loại trực tiếp vô cùng khắc nghiệt. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu châu lục.

Chính vì tính chất "một mất một còn", cả hai CLB không còn cơ hội để sửa sai. Mọi kịch bản trên sân Tallaght Stadium đều đòi hỏi sự tập trung tối đa từ ban huấn luyện cho đến từng cầu thủ xuất hiện trên sân.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Trong quá khứ gần đây, hai đội đã gặp nhau 1 lần và khép lại với kết quả hòa. Việc chưa bên nào khuất phục được đối phương ở lần chạm trán duy nhất cho thấy sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ giữa đại diện hai nền bóng đá.

Ở cuộc tái đấu này, Shamrock Rovers có lợi thế thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của sân Tallaght Stadium. Tuy nhiên, KuPS cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra thận trọng khi cả hai đều muốn ưu tiên sự an toàn cho khung thành trước khi tìm kiếm cơ hội kết liễu đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Shamrock Rovers · 0 thắng 1 hòa KuPS · 0 thắng Shamrock Rovers 0 - 0 KuPS Hòa

Shamrock Rovers 5 trận gần nhất H B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới KuPS 5 trận gần nhất H T B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới