Y tế - Sức khỏe Để người yếu thế vơi nỗi lo bệnh tật Với nhiều người nghèo, người cao tuổi và người khuyết tật, khám sức khỏe định kỳ từng là điều xa xỉ vì gánh nặng mưu sinh. Nay, nhờ chủ trương khám sức khỏe miễn phí của ngành y tế, hàng ngàn người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, đã có cơ hội được kiểm tra sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và an tâm hơn trong cuộc sống.

Các trường hợp khó khăn, tàn tật được khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Niềm vui từ những lần khám bệnh miễn phí

Ở tuổi 56, ông Trần Thanh Lạc, ngụ phường Hàm Thắng, vẫn phải gồng mình mưu sinh dù mang khuyết tật vận động nhiều năm nay. Sức khỏe hạn chế, công việc bấp bênh khiến chuyện khám bệnh định kỳ với ông từ trước đến nay gần như là điều không dám nghĩ tới. Vậy nên, khi nghe tin Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, ông đã có mặt từ rất sớm.

Ông Lạc bộc bạch: “Tôi rất mừng, vì lâu nay điều kiện kinh tế khó khăn nên đi khám bệnh cũng phải cân nhắc. Giờ có chính sách này, không chỉ riêng tôi mà nhiều người có hoàn cảnh giống mình cũng phấn khởi lắm”.

Không riêng ông Lạc, bà Nguyễn Thị Hải, cũng ở phường Hàm Thắng, thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua thường xuyên đau ốm nhưng vẫn chần chừ mỗi khi nghĩ đến chuyện đi bệnh viện.

Cuộc sống với bao nỗi lo từ miếng cơm, manh áo đến chuyện con cái học hành khiến nhiều người phải gác lại việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Đợt khám sức khỏe lần này đã giúp bà và gia đình yên tâm hơn khi được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp.

Bà Hải chia sẻ: “Mình nghĩ tuổi này ai cũng có bệnh, nhưng nhiều khi cứ lo làm ăn, lo cho con cái nên chẳng để ý. Nay được khám miễn phí, tôi thấy nhẹ lòng hơn, cũng thấy mình được quan tâm”.

Những trường hợp như ông Lạc và bà Hải là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa thiết thực của chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân mà ngành y tế đang từng bước triển khai.

Bác sĩ thăm khám và tìm hiểu từng trường hợp

Hiện nay, chương trình Khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ưu tiên người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người cao tuổi và người khuyết tật. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để các nhóm yếu thế được tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện bệnh sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đưa chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân

Ngày 6/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Thực hiện chủ trương này, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết tháng 6 năm nay sẽ có khoảng 50% dân số được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe miễn phí.

Theo số liệu của ngành y tế, đến ngày 2/7, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho 704.744 người, đạt 18,1% kế hoạch. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi có 184.908 người được khám, đạt 61,2%; nhóm từ 6 - 18 tuổi có 477.780 người, đạt 69,5%; nhóm trên 18 tuổi có 43.056 người, trong đó có 21.922 người lao động được khám…

Riêng khu vực phía Đông Nam Lâm Đồng, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đã có 1.215 người trên 18 tuổi và 16.191 người dưới 18 tuổi được khám miễn phí. Số lượng tập trung nhiều tại các phường Mũi Né, Tiến Thành, Bình Thuận và Hàm Thắng. Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên, bệnh viện đã bố trí 5 tổ công tác đến tận các trường để khám sàng lọc, tạo điều kiện cho các em được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Người dân đang đợi khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Việc đưa các chương trình Khám sức khỏe miễn phí đến gần người dân, nhất là các nhóm yếu thế, không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí, tạo điều kiện phát hiện sớm bệnh tật mà còn nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Với những người như ông Lạc, bà Hải, đây không chỉ là một lần khám bệnh mà còn là sự quan tâm, sẻ chia thiết thực, tiếp thêm niềm tin để họ yên tâm chăm sóc sức khỏe và sống khỏe mỗi ngày.