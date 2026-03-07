Đời sống Để rừng mãi xanh từ sức dân Thông qua chính sách giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, hàng chục ngàn hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Lâm Đồng có thêm thu nhập từ dịch vụ môi trường rừng, đồng thời trở thành lực lượng nòng cốt cùng các chủ rừng và kiểm lâm tuần tra, phòng cháy, chữa cháy, góp phần gìn giữ màu xanh đại ngàn.

Bà con đồng bào DTTS tăng cường tuần tra vào mùa khô

Chung tay giữ rừng

Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Lâm Đồng, hàng chục ngàn hộ đồng bào DTTS đang ngày đêm tuần tra, bảo vệ những diện tích rừng được giao khoán. Tại Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Đarahoa (Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim) những ngày này, các tổ nhận khoán vẫn đều đặn lên đường tuần tra từ sáng sớm.

Dao phát, máy thổi, bình chữa cháy cùng lương thực được chuẩn bị đầy đủ cho nhiều giờ băng rừng kiểm tra hiện trạng, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng. Nhiều năm gắn bó với công việc, anh Kra Jan Ju Mon - Tổ trưởng Tổ lực lượng dự bị động viên của trạm thuộc từng con dốc, lối mòn và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm lâm luật. Với anh cũng như nhiều hộ đồng bào K’ho, những cánh rừng được giao vừa là nhiệm vụ và là tài sản chung của cộng đồng, góp phần giữ nguồn nước, bảo vệ đất đai và sinh kế lâu dài. Theo ông Dương Quốc Thuận - Trạm trưởng Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Đarahoa, đơn vị quản lý 11 tiểu khu với lực lượng khoảng 50 người. Ngoài lực lượng chuyên trách, các hộ nhận khoán luôn phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm, công an và quân sự trong tuần tra, bảo vệ rừng.

Chính sách giao khoán đã mang lại hiệu quả thiết thực khi nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp mỗi hộ có thêm thu nhập bình quân từ 20 - 25 triệu đồng/năm, tạo động lực để người dân gắn bó với nghề giữ rừng.

Còn tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk (Đam Rông) gần 61.000 ha rừng đang được quản lý, trong đó 29.299 ha đã giao khoán cho 737 hộ dân và 2 tập thể. Phần lớn các hộ nhận khoán là đồng bào DTTS. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về giá trị của rừng ngày càng được nâng lên, từ đó chủ động tham gia bảo vệ tài nguyên rừng ngay từ cơ sở.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Lâm Đồng được tăng cường

Phát huy sức dân bảo vệ rừng bền vững

Ngoài tuần tra, các tổ nhận khoán còn là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trước tác động của biến đổi khí hậu khiến mùa khô kéo dài, các chủ rừng đều xây dựng phương án phòng cháy từ sớm, bố trí lực lượng trực gác tại các khu vực trọng điểm.

Nhờ am hiểu địa hình, các hộ nhận khoán thường có mặt rất nhanh khi xảy ra sự cố. Nhiều vụ cháy nhỏ đã được phát hiện và xử lý ngay từ đầu, hạn chế thiệt hại đối với tài nguyên rừng. Già làng Kròng (xã Đam Rông 2) cho biết, nguồn thu từ tiền khoán và dịch vụ môi trường rừng đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Quan trọng hơn, khi quyền lợi gắn với trách nhiệm, bà con càng ý thức hơn trong việc gìn giữ rừng, bảo vệ nguồn nước và môi trường cho thế hệ mai sau.

Cùng với các già làng, người có uy tín, nhiều hộ dân sẵn sàng trực gác xuyên đêm trong cao điểm mùa khô, gắn bó với công việc giữ rừng suốt hàng chục năm. Qua đó bà con tích cực hơn trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không đốt nương rẫy trái phép, không sử dụng lửa trong rừng vào thời điểm nguy cơ cháy cao.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nhận khoán bảo vệ rừng đã dần phát huy tốt vai trò cộng đồng. Các tổ nhận khoán không chỉ là lực lượng hỗ trợ mà đã trở thành “sợi chỉ đỏ” quan trọng trong hệ thống bảo vệ rừng, góp phần giữ vững màu xanh đại ngàn và hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Lâm Đồng.